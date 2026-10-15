'అమ్మడానికి ఆస్తులు కూడా లేవు దాతలే ఆదుకోవాలి' - కండర వ్యాధి బాధితుడి ఆక్రందన
ఆటో తోలుకుంటూ హాయిగా జీవనం సాగించే యువకుడికి ఉన్నట్లుండి కండరాలు క్షీణించి నడవడానికి, కదలడానికి కూడా సత్తువ లేకుండా పోయింది. ఉన్న ఎకరం పొలం అమ్మినా మందులకు సరిపోవడం లేదని బాధితుడు వాపోతున్నాడు.
Published : October 15, 2026 at 3:09 PM IST
Rare Muscle Pain Disease Victim In Khammam : అతనో 34 ఏళ్ల యువకుడు. పనిచేసుకుంటూ జీవనం సాగించాల్సిన వయసు. కానీ మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. లేవలేడు, కూర్చోలేడు. చివరికి మంచినీరు కూడా సొంతంగా తాగలేడు. కుటుంబాన్ని పోషించాల్సిన అతను మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అనే అరుదైన కండరాల క్షీణిత వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. రెండు కాళ్లు పూర్తిగా సత్తువ కూల్పోయి శరీరంలో శక్తి సన్నగిల్లి పోయింది. అటు పేదరికం, ఇటు వ్యాధి ఆ కుటుంబాన్ని విపరీతంగా కుంగదీస్తోంది. ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి మండలం జెక్కిపల్లికి చెందిన విక్రమ్ దీనస్థితి.
చికిత్స లేదని తేల్చిన చెప్పిన డాక్టర్లు
పదో తరగతి వరకు చదివిన విక్రమ్ ఆటో నడుపుకుంటూ కుటుంబంతో సంతోషంగా ఉండేవాడు. త్రివేణిని వివాహం చేసుకున్న కొన్నేళ్లకు కుమార్తె అక్షిత జన్మించింది. ఆనందంగా సాగుతున్న విక్రమ్ జీవితంలోకి అరుదైన వ్యాధి వచ్చింది. ఉన్నట్టుండి కాళ్లల్లో సత్తువ కోల్పోయి నడువలేని స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. ఆరంభంలో ఏదో వ్యాధి అనుకొని కొన్ని మందులు వాడాడు. అయినా అది తగ్గకపోవడంతో హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ వైద్యులను సంప్రదించారు. అక్కడ పరీక్షించిన వైద్యులు కండరాల క్షీణత వ్యాధిగా గుర్తించారు. ఇదో అరుదైన జన్యుపరమైన లోపమనీ, దీనికి ఎలాంటి చికిత్స లేదంటూ తేల్చి చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఇది వంశపాంరంపర్యంగా వచ్చిన వ్యాధి అని చెప్పారు. దీంతో ఆ కుటుంబం దిక్కుతోచని స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది.
"నేను గత ఆరేడు సంవత్సరాల నుంచి అరుదైన కండరాల క్షీణత వ్యాధితో బాధపడుతున్నాను. రోజురోజుకూ కండ తగ్గిపోతోంది. పుట్టినప్పటి నుంచి 25 ఏళ్లు వచ్చేవరకు బాగానే ఉన్నాను. చికిత్స కోసం నిమ్స్ హాస్పిటల్కు వెళితే ఇది జన్యుపరమైన లోపాల వచ్చిందని వైద్యులు చెప్పారు. అంతేకాకుండా దీనికి మందులు కూడా లేవన్నారు. అయినా బయట రకరకాల ఆయుర్వేదం, ఇతర మందుల కోసం ఎంతో ఖర్చు చేశాం. ఎకరం పొలం అమ్మి వైద్యం కోసం తిరుగుతున్నా ఫలితం కనిపించడం లేదు. చివరికి మందులు కూడా కొనుక్కోలేని పరిస్థితి వచ్చింది. నేను సొంతంగా ఏమీ చేయలేను. అన్నీ నా భార్యే చూసుకుంటోంది. ప్రభుత్వమో, దాతలో ఎవరైనా మా కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను" - విక్రమ్, మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ బాధితుడు
ఆత్మహత్య చేసుకోవాలన్న ఆలోచనలు
చివరకు విక్రమ్కు నడవలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. పక్కన ఎప్పుడూ ఓ మనిషి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. తనకు వచ్చే రూ.4 వేల ఫించన్తో పాటు అప్పుడప్పుడు పనికి వెళ్లి భార్య త్రివేణి తెచ్చిన కూలీ డబ్బులతో ఇళ్లు గడవడమే కష్టంగా మారింది. నొప్పుల బాధ తట్టుకోలేక విక్రమ్ మందులు వాడుతున్నాడు. పేదరికం, వ్యాధి బాధ తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని అనిపిస్తుందంటూ విక్రమ్ కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ఉన్న ఎకరా పొలాన్ని అమ్మినా ఫలితం లేదని మందులు, కుటుంబ పోషణకు ఆర్థికంగా సతమతమవుతున్నామని విక్రమ్ దంపతులు వాపోతున్నారు.
కండరాల వ్యాధితో బాధపడుతున్న విక్రమ్ చికిత్స కోసం ఎన్నో ఫిజియోథెరపీ కేంద్రాల్లో చూయించినట్లు అతని భార్య త్రివేణి చెప్పారు. తమకు ఉన్న ఆస్తినంతా అమ్ముకున్నామని, ఇప్పుడు పూట గడవడం కూడా కష్టంగా ఉందని ఆమె వాపోయారు. ప్రభుత్వం, దాతలు తమకు ఆర్థిక సహాయం చేసి ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
దాతలు సహకరించకపోతారా - మా బిడ్డ మళ్లీ నిలబడకపోతాడా? : ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న వృద్ధ దంపతులు