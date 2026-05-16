'అమ్మా ఆ పిల్ల వల్ల నేను ఆగమైతున్నా' అంటూ యువకుడి ఆత్మహత్య - వెలుగులోకి విస్తుగొలిపే విషయాలు
పెళ్లికి ముందే ప్రేమ పేరుతో సహజీవనం - రహస్యంగా ఓ బాబుకి జన్మనిచ్చిన యువతి - ఈనెల 6న మరో యువకుడిని పెళ్లాడిన అమ్మాయి - దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్న పోలీసులు
Published : May 16, 2026 at 12:00 PM IST
Young Man Sucide Due To Love In Hayathnagar : ఈరోజుల్లో ప్రేమ వ్యవహారాల కారణంగా మోసపోయామని తెలిసి యువత ప్రాణాలు తీసుకుంటుంది. ముక్కుముఖం తెలియని వారిని ప్రేమించి కొన్నేళ్ల పరిచయంతోనే వారే ప్రపంచంగా జీవిస్తున్నారు. ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు ఈ ప్రేమ వద్దని వెళ్లిపోతే ఆత్మహత్యే శరణ్యంగా భావిస్తున్నారు. ఆఖరికి కన్నవాళ్లకు కడుపుకోత మిగిల్చి వెళుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఎన్నో వెలుగులోకి వచ్చాయి. అయితే అచ్చం అలాంటి ఘటనే అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం కోహెడ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇవే.
చనిపోయేముందు వీడియో రికార్డు : "అమ్మా, నాన్నా నన్ను క్షమించండి. మీ నుంచి నాకు ఏ బాధలేదు. ఆ పిల్లవల్ల నేను ఆగమైపోతున్నా, సచ్చిపోతున్నా, ఆమెని వదిలిపెట్టొద్దు. నా ఫోన్లో అన్ని వివరాలు ఉన్నాయి. ఆమె నన్ను మోసం చేసింది. మాకు కొడుకు కూడా పుట్టాడు" అని ఓ సెల్ఫీ వీడియో రికార్డు చేసి ఓ యువకుడు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు.
వెలుగులోకి దిగ్భ్రాంతికర వివరాలు : ఆ యువకుడు, యువతి వివాహం చేసుకోకుండానే సహజీవనం సాగిస్తూ కలిసి నివసించారు. ఈ సమయంలో వారికి ఒక మగబిడ్డ జన్మించాడు. ఆ తర్వాత, వారు విడిపోయారు. ఆ కొద్ది రోజులకే, ఆ యువతి వేరొక వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుంది. అయితే, ఆ జంటకు జన్మించిన మగబిడ్డ ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నాడు, అతని పరిస్థితి ఏమిటి అనే విషయాలు మాత్రం ఇప్పటికీ అంతుచిక్కకుండానే ఉన్నాయి.
క్యాబ్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ కుటుంబానికి దూరంగా : పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం కోహెడ గ్రామానికి చెందిన వల్లపు గోవర్ధన్ క్యాబ్ డ్రైవర్గా పనిచేసేవాడు. ఈ వృత్తిని కొనసాగిస్తూ, గత నాలుగేళ్లుగా అతను తన కుటుంబానికి దూరంగా నివసిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో యాచారం మండల పరిధిలోని ఒక గ్రామానికి చెందిన యువతితో అతను ప్రేమలో పడ్డాడు. అలా ఆ జంట కలిసి జీవించడం ప్రారంభించింది. వీరి కలయిక ద్వారా వారికి ఒక మగబిడ్డ జన్మించాడు. అయితే, ఈ నెల 6వ తేదీన, ఆ యువతి తన మేనమామ కుమారుడిని వివాహం చేసుకుంది. ఈ విషయం తెలుసుకుని, తీవ్రమైన మనోవేదనకు గురైన గోవర్ధన్ ఈనెల 12వ తేదీన ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
మీడియాకు చెప్పకపోయిన విషయం వెలుగలోకి : తన కుమారుడి మరణ వార్త తెలిసిన వెంటనే, మృతుడి తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విషాదానికి యాచారం మండలానికి చెందిన ఒక యువతి కారణమని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే, ఈ విషయాన్ని బయటికి వెళ్తే ఆ యువతి పరువుకు, భవిష్యత్తుకు భంగం కలుగుతుందని, మీడియాకు వెల్లడించకూడని అనుకున్నారు. అయినప్పటికీ, శుక్రవారం ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆధారాల కోసం మృతుడి మొబైల్ ఫోన్ను విశ్లేషణ నిమిత్తం ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీకి (ఎఫ్ఎస్ఎల్) పంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఇంతకీ ఆ బిడ్డ ఏమయ్యాడు? : వివాహం చేసుకోకుండానే గర్భం దాల్చడంతో ఓ ఆస్పత్రిలో గర్భస్రావం చేసుకోవడానికి యువతి ప్రయత్నించింది. వీలుకాకపోవడంతో మగబిడ్డకు జన్మిచ్చింది. ఆ బాబును ఏం చేశారో తెలియడం లేదు. ఎవరికైనా అమ్మారా? లేక ఎక్కడైనా వదిలేశారా అనే విషయంపై పోలీసులు దృష్టి సారించారు. సెల్ఫీ వీడియో రికార్డులో బాబును ఎవరికో ఇప్పించిందని యువకుడు ఆరోపించాడు. ఆ యువతి మాత్రం బాబు గురించి అతనికే తెలుసని చెబుతోంది.