బాడీ బిల్డింగ్లో రాణిస్తున్న యువకుడు - రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో బంగారు పతకాలు
Yuva Story on Body Builder Riyaz Basha : ఓవైపు కుటుంబ బాధ్యతలు మోస్తూనే మరోవైపు బాడీబిల్డింగ్లో రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తున్నాడు కర్నూలుకు చెందిన రియాజ్ బాషా.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:27 PM IST
కలలు కనడం కాదు, వాటిని నిజం చేసుకోవడానికి కష్టపడటమే అసలైన విజయం.! ఆ కోవకే చెందుతాడు కర్నూలుకు చెందిన రియాజ్ బాషా. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడుతున్నా కలను వదులుకోలేదు. కుటుంబ పోషణ కోసం రోజంతా పంక్చర్ షాపులో పనిచేస్తూనే కల సాకారం దిశగా నిరంతరం శ్రమించాడు. ఓవైపు కుటుంబ బాధ్యతలు మోస్తూనే మరోవైపు బాడీబిల్డింగ్లో రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెడల్స్ సాధించడమే లక్ష్యమంటున్న రియాజ్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇది.
ఓ వైపు కుటుంబ బాధ్యతలు, మరోవైపు బాడీ బిల్డర్గా రాణించాలనే తపన ఆ యువకుడిది. రెండింటిని సమన్వయం చేసుకుంటూ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ వెనకడుగు వేయకుండా ఆ దిశగా కృషి చేస్తున్నాడు. కేవలం నాలుగేళ్ల వ్యవధిలోనే 20 రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని బంగారు, వెండి పతకాలు కైవసం చేసుకున్నాడు.
కర్నూలు కొండారెడ్డి బురుజు సమీపంలో ఓ చిన్న పంక్చర్ షాపు! రోజంతా ద్విచక్ర వాహనాల టైర్లకు పంక్చర్లు వేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న యువకుడు రియాజ్ బాషా. తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన ఈ వృత్తినే నమ్ముకుని గత 13 ఏళ్లుగా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. రియాజ్కు బాడీబిల్డర్ కావాలనే కోరిక డిగ్రీ చదువుతున్నప్పటి నుంచే బలంగా ఉండేది. కుటుంబ బాధ్యతలు ఉన్నా, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా తనకిష్టమైన రంగంలో రాణించాలనే సంకల్పంతో అటువైపు అడుగులు వేశాడు.
రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి వేదికలపై సత్తా : బాడీబిల్డింగ్ అంటే కండలు పెంచడం మాత్రమే కాదు! దాని వెనుక క్రమశిక్షణ, నిరంతర సాధన, కఠినమైన ఆహార నియమాలు ఉంటాయి. ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకున్న రియాజ్ పాతబస్టాండు సమీపంలోని జిమ్లో వ్యాయామం చేయడం ప్రారంభించాడు. కండరాల పెరుగుదల నుంచి పోటీల్లో న్యాయనిర్ణేతలు పరిశీలించే అంశాల వరకు ప్రతి విషయాన్ని నేర్చుకుంటూ తన శరీరాన్ని మలుచుకున్నాడు. 2020 నుంచి స్థానిక పోటీల్లో పాల్గొంటూనే రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి వేదికలపై సత్తా చాటాడు.
2022లో తిరుపతిలో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి మిస్టర్ ఆంధ్ర బాడీబిల్డింగ్ పోటీల్లో 50 కిలోల విభాగంలో ప్రథమ స్థానం సాధించి బంగారు పతకం అందుకున్నాడు. అక్కడి నుంచి మొదలైన అతని విజయ ప్రస్థానం వరుస పోటీల్లో పతకాల వేటగా మారింది. హైదరాబాద్లో జరిగిన పలు జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో స్వర్ణ పతకాలు సాధించడంతో పాటు రజత పతకాలనూ సొంతం చేసుకున్నాడు. విశాఖపట్నం, భీమవరం వంటి ప్రాంతాల్లో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లోనూ తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నాడు. నాలుగేళ్ల వ్యవధిలో సుమారు 20 రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటూ బాడీబిల్డింగ్ రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.
కఠినమైన ఆహార నియమాలు : బాడీబిల్డింగ్ పోటీల్లో పతకం సాధించాలంటే వ్యాయామంతో పాటు ఆహార నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలి. అందుకోసం రియాజ్ ప్రతిరోజూ డజనుకు పైగా కోడిగుడ్లు, సుమారు అర కిలో చికెన్తో కూడిన ఆహారం తీసుకుంటున్నాడు. పోటీలకు సిద్ధమయ్యే సమయంలో నెలల తరబడి కఠినమైన వ్యాయామం, డైట్ కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం రోజుకు కనీసం రెండు వేల రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుందని చెబుతున్నాడు. పంక్చర్ షాపులో వచ్చే ఆదాయం కుటుంబ అవసరాలకే సరిపోని పరిస్థితుల్లో తన సంపాదనలో కొంత పొదుపు చేస్తూ, స్నేహితులు, జిమ్ ట్రైనర్ అందించే సాయంతో ముందుకు సాగుతున్నాడు.
రియాజ్ విజయాల వెనుక అతని కష్టం ఎంత ఉందో అతనికి అండగా నిలుస్తున్న వారి సహకారం కూడా అంతే ఉంది. జిమ్ ట్రైనర్ ఇషాన్ అలీ ఉచితంగా వ్యాయామం చేసుకునే అవకాశం కల్పించడంతో పాటు పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు అవసరమైన ఆర్థిక సాయం కోసం దాతలను సంప్రదిస్తున్నాడు. పోటీలు జరిగే ప్రాంతాలకు రియాజ్తో పాటు వెళ్లి ప్రోత్సహిస్తున్నాడు.
అంతర్జాతీయ వేదికపై భారతదేశం తరఫున పోటీపడి పతకాలు సాధించాలనేది రియాజ్ బాషా లక్ష్యం. అయితే ఆ స్థాయికి చేరుకోవాలంటే మెరుగైన శిక్షణ, పోషకాహారం, ప్రయాణ ఖర్చులకు ఆర్థిక సహకారం అవసరం. దాతలు సహకారం అందిస్తే 100 శాతం కష్టపడి దేశానికి పేరు తెస్తానని చెబుతున్నాడు రియాజ్ బాషా.
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