ఎలాంటి విద్యుత్​ అవసరం లేదు - మట్టితో శిశిర ఫ్రిజ్​

విద్యుత్ అవసరం లేకుండానే ఫ్రిజ్​ వినియోగం - శశిర అనే పర్యావరణహితమైన మట్టి ఫ్రిజ్​​ను తయారీ - కూరగాయలు, పండ్లు 4-6 రోజులపాటు నిల్వ

Young Man Ravi Makes Clay Refrigerator in NTR District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 7:18 PM IST

Young Man Ravi Makes Clay Refrigerator in NTR District: నేటి ఆధునిక కాలంలో రిఫ్రిజిరేటర్ లేని ఇల్లు ఉండటం చాలా అరుదు. అయితే ఈ ఫ్రిజ్​ల వల్ల వెలువడే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్లు పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విజయవాడలోని గ్రామీణ ప్రాంతమైన నున్నకు చెందిన రవి శశిర అనే పర్యావరణహితమైన మట్టితో 'ఫ్రిజ్​'ను తయారు చేశారు. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో పెట్టిన ఈ ఫ్రిజ్​ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

ఈ శశిర పర్యావరణహిత మట్టి ఫ్రిజ్​కు​ ఎలాంటి విద్యుత్​ అవసరం లేదు. కేవలం నీటితో నడిచే ఈ ఆవిష్కరణను సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తానని తయారీదారుడు రవి చెబుతున్నారు. ఇందులో కూరగాయలు, పండ్లు దాదాపు 4 నుంచి 6 రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటాయని వెల్లడించారు. పర్యావరణానికి, ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తోందని అంటున్నారు. విద్యుత్ ఫ్రిజ్​లలో ఆహారం తరచుగా తన సహజ రుచిని, తేమను కోల్పోతుందని, కానీ మట్టి ఫ్రిజ్​లో తేమ శాతం సహజంగా ఉండటం వల్ల కూరగాయల రుచి, పోషకాలు అలాగే ఉంటాయంటున్నారు.

పర్యావరణహితమైన ఫ్రిజ్​ తయారీదారుడు రవి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తుంటాడు. అంతేకాకుండా ఇతనికి ఓ ఆర్గానిక్​ స్టోర్ కూడా ఉంది. అయితే అతను తాజాగా శిశిర క్లే అనే పేరుతో ఫ్రిజ్​​ను తయారుచేశాడు. దీని ద్వారా కూరగాయలు, పండ్లను దాదాపు నాలుగు రోజుల వరకూ నిల్వ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నాడు. అంతేకాకుండా రోజుకు కేవలం ఈ క్లే ఫ్రిజ్​​లో రెండు లీటర్ల నీటిని పోస్తే సరిపోతుందంటున్నాడు. తద్వారా కూరగాయలు తాజాగా ఉంచుకునేందుకు ఇది ఎంతగానో దోహదపడుతుందని తెలిపాడు.

మట్టి ఫ్రిజ్​ ఉపయోగాలు: మట్టిలో కూరగాయలను నిల్వ చేయడంతో పోషకాల విలువలు సైతం అధికంగా ఉంటాయంటున్నాడు. సాధారణ ఫ్రిజ్​​లతో పోల్చి చూస్తే ఈ క్లే ఫ్రిజ్​​లో నిత్యావసర సరుకులైన కూరగాయలు, ఇతర వస్తువులు ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా నిల్వ ఉంటాయి. పూర్వం అంటే ఈ ఫ్రిజ్​​లు రాక ముందు ఇంటికి కావాల్సినటువంటి కూరగాయలు, ఇతర ఆహార పదార్ధాలను సహజసిద్ధంగా మట్టి కుండల్లోనే పెట్టుకుని నిల్వ చేసుకునేవారు. అంటే ఇది అనాదిగా వస్తున్న ప్రక్రియ.

ఆపై కుండపైన తడి గుడ్డలను కప్పి భాష్పీభవనం పద్ధతి ద్వారా నిల్వ చేసేవారు. ఆ తర్వాత కాలంలో మనందరికీ ఫ్రిజ్​​లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే ఫ్రిజ్​​లో 2 నుంచి 3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. మనం ఒక షాప్​లో కూరగాయలు కొన్నప్పుడు 20 నుంచి 25 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత స్థాయిల్లో ఉంటుంది. దాంతో నేరుగా ఆ టెంపరేచర్​తో ఉన్న కూరగాయలను ఫ్రిజ్​​లో నిల్వ చేయడం వల్ల అవి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండవు. అది కాకుండా కర్బన ఉద్గారాలు కూడా ఎక్కువగా వెలువడతాయి. కానీ ఈ శిశిర క్లే ఫ్రిజ్​ పర్యావరణ అనుకూలంగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

దీన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే ఉపయోగించుకోవచ్చని, ఆ తర్వాత మట్టితో చేసిన ఈ మెటీరియల్​ అంతటినీ మట్టిలో కలిపేయొచ్చు లేదా మళ్లీ ఆ మట్టితోనే మరో కొత్త వస్తువులను తయారు చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.

అంతేకాకుండా ఈ ప్రక్రియ ద్వారా వృథాగా పోయేదేమీ ఉండదని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా దీనిద్వారా ఒక కుటుంబానికి సంవత్సరానికి కరెంటు బిల్లు రూ. 2,500 వరకు ఆదా అవుతుందంటున్నారు. అదే విధంగా ఈ విధానం ద్వారా ఆహార పదార్దాలు సహజసిద్ధంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ శిశిర క్లే ఫ్రిజ్​​లను మొత్తం మూడు పరిమాణాల్లో అంటే చిన్న, మధ్యస్థ, పెద్దవాటిగా తయారు చేశామని వివరించాడు.

అంటే దీని ప్రకారం స్మాల్ సైజులో 10 లీటర్లు, మీడియం సైజు 15 లీటర్లు, ఇక బిగ్​ సైజులో ఉన్నది 20 లీటర్ల సామర్ధ్యంతో ఉంటాయని తెలియజేశాడు. అయితే దీని తయారీని దృష్టిలో పెట్టుకని దీని ధరను రూ.5,000 గా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు రవి తెలిపాడు. మా ఈ ప్రయత్నం ప్రధాన ఉద్దేశం ఈ ఫ్రిజ్​ అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చి అందరూ వినియోగించుకోవాలని అంటున్నాడు. పర్యావరణహితమైన వస్తువులను అందరూ ప్రోత్సహించాలని కోరుతున్నాడు. అందుకే దీన్ని మరింత తక్కువ ధరలోకి తీసుకు వచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తానని పర్యావరణహితమైన ఫ్రిజ్​ తయారీదారుడు రవి పేర్కొన్నాడు.

