ఎలాంటి విద్యుత్ అవసరం లేదు - మట్టితో శిశిర ఫ్రిజ్
విద్యుత్ అవసరం లేకుండానే ఫ్రిజ్ వినియోగం - శశిర అనే పర్యావరణహితమైన మట్టి ఫ్రిజ్ను తయారీ - కూరగాయలు, పండ్లు 4-6 రోజులపాటు నిల్వ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 7:18 PM IST
Young Man Ravi Makes Clay Refrigerator in NTR District: నేటి ఆధునిక కాలంలో రిఫ్రిజిరేటర్ లేని ఇల్లు ఉండటం చాలా అరుదు. అయితే ఈ ఫ్రిజ్ల వల్ల వెలువడే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్లు పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విజయవాడలోని గ్రామీణ ప్రాంతమైన నున్నకు చెందిన రవి శశిర అనే పర్యావరణహితమైన మట్టితో 'ఫ్రిజ్'ను తయారు చేశారు. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో పెట్టిన ఈ ఫ్రిజ్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఈ శశిర పర్యావరణహిత మట్టి ఫ్రిజ్కు ఎలాంటి విద్యుత్ అవసరం లేదు. కేవలం నీటితో నడిచే ఈ ఆవిష్కరణను సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తానని తయారీదారుడు రవి చెబుతున్నారు. ఇందులో కూరగాయలు, పండ్లు దాదాపు 4 నుంచి 6 రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటాయని వెల్లడించారు. పర్యావరణానికి, ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తోందని అంటున్నారు. విద్యుత్ ఫ్రిజ్లలో ఆహారం తరచుగా తన సహజ రుచిని, తేమను కోల్పోతుందని, కానీ మట్టి ఫ్రిజ్లో తేమ శాతం సహజంగా ఉండటం వల్ల కూరగాయల రుచి, పోషకాలు అలాగే ఉంటాయంటున్నారు.
పర్యావరణహితమైన ఫ్రిజ్ తయారీదారుడు రవి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తుంటాడు. అంతేకాకుండా ఇతనికి ఓ ఆర్గానిక్ స్టోర్ కూడా ఉంది. అయితే అతను తాజాగా శిశిర క్లే అనే పేరుతో ఫ్రిజ్ను తయారుచేశాడు. దీని ద్వారా కూరగాయలు, పండ్లను దాదాపు నాలుగు రోజుల వరకూ నిల్వ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నాడు. అంతేకాకుండా రోజుకు కేవలం ఈ క్లే ఫ్రిజ్లో రెండు లీటర్ల నీటిని పోస్తే సరిపోతుందంటున్నాడు. తద్వారా కూరగాయలు తాజాగా ఉంచుకునేందుకు ఇది ఎంతగానో దోహదపడుతుందని తెలిపాడు.
మట్టి ఫ్రిజ్ ఉపయోగాలు: మట్టిలో కూరగాయలను నిల్వ చేయడంతో పోషకాల విలువలు సైతం అధికంగా ఉంటాయంటున్నాడు. సాధారణ ఫ్రిజ్లతో పోల్చి చూస్తే ఈ క్లే ఫ్రిజ్లో నిత్యావసర సరుకులైన కూరగాయలు, ఇతర వస్తువులు ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా నిల్వ ఉంటాయి. పూర్వం అంటే ఈ ఫ్రిజ్లు రాక ముందు ఇంటికి కావాల్సినటువంటి కూరగాయలు, ఇతర ఆహార పదార్ధాలను సహజసిద్ధంగా మట్టి కుండల్లోనే పెట్టుకుని నిల్వ చేసుకునేవారు. అంటే ఇది అనాదిగా వస్తున్న ప్రక్రియ.
ఆపై కుండపైన తడి గుడ్డలను కప్పి భాష్పీభవనం పద్ధతి ద్వారా నిల్వ చేసేవారు. ఆ తర్వాత కాలంలో మనందరికీ ఫ్రిజ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే ఫ్రిజ్లో 2 నుంచి 3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. మనం ఒక షాప్లో కూరగాయలు కొన్నప్పుడు 20 నుంచి 25 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత స్థాయిల్లో ఉంటుంది. దాంతో నేరుగా ఆ టెంపరేచర్తో ఉన్న కూరగాయలను ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయడం వల్ల అవి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండవు. అది కాకుండా కర్బన ఉద్గారాలు కూడా ఎక్కువగా వెలువడతాయి. కానీ ఈ శిశిర క్లే ఫ్రిజ్ పర్యావరణ అనుకూలంగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
దీన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే ఉపయోగించుకోవచ్చని, ఆ తర్వాత మట్టితో చేసిన ఈ మెటీరియల్ అంతటినీ మట్టిలో కలిపేయొచ్చు లేదా మళ్లీ ఆ మట్టితోనే మరో కొత్త వస్తువులను తయారు చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా ఈ ప్రక్రియ ద్వారా వృథాగా పోయేదేమీ ఉండదని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా దీనిద్వారా ఒక కుటుంబానికి సంవత్సరానికి కరెంటు బిల్లు రూ. 2,500 వరకు ఆదా అవుతుందంటున్నారు. అదే విధంగా ఈ విధానం ద్వారా ఆహార పదార్దాలు సహజసిద్ధంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ శిశిర క్లే ఫ్రిజ్లను మొత్తం మూడు పరిమాణాల్లో అంటే చిన్న, మధ్యస్థ, పెద్దవాటిగా తయారు చేశామని వివరించాడు.
అంటే దీని ప్రకారం స్మాల్ సైజులో 10 లీటర్లు, మీడియం సైజు 15 లీటర్లు, ఇక బిగ్ సైజులో ఉన్నది 20 లీటర్ల సామర్ధ్యంతో ఉంటాయని తెలియజేశాడు. అయితే దీని తయారీని దృష్టిలో పెట్టుకని దీని ధరను రూ.5,000 గా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు రవి తెలిపాడు. మా ఈ ప్రయత్నం ప్రధాన ఉద్దేశం ఈ ఫ్రిజ్ అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చి అందరూ వినియోగించుకోవాలని అంటున్నాడు. పర్యావరణహితమైన వస్తువులను అందరూ ప్రోత్సహించాలని కోరుతున్నాడు. అందుకే దీన్ని మరింత తక్కువ ధరలోకి తీసుకు వచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తానని పర్యావరణహితమైన ఫ్రిజ్ తయారీదారుడు రవి పేర్కొన్నాడు.
