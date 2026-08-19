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YUVA : సైబర్‌ బాధితులకు అండగా యంగ్‌ ఇన్వెస్టిగేటర్ - ఉచితంగా టెక్నాలజీ సాయం చేస్తున్న ప్రగదీశ్‌

జెట్‌పిక్ సంస్థను స్థాపించిన ప్రగదీశ్‌ గురుమూర్తి - స్టార్టప్‌లకు ఏఐ మోడల్స్‌పై శిక్షణ ఇస్తున్న యువకుడు - చిన్న వయసులోనే సైబర్ సెక్యూరిటీ కంపెనీ ప్రారంభం - 100కు పైగా కేసుల్లో పోలీసులకు సహాయం

Cyber ​​Crisis Response Agency
Cyber ​​Crisis Response Agency (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 2:41 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 2:48 PM IST

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Cyber ​​Crisis Response Agency : డిజిటల్‌ యుగంలో సోషల్‌ మీడియా ఎంత ఉపయోగపడుతోందో అంతకంటే ఎక్కువ ముప్పు తెచ్చిపెడుతోంది. ముఖ్యంగా మార్ఫింగ్‌ ఫోటోల బారినపడి ఎంతోమంది మహిళలు, చిన్నారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అలాంటి వారందరికీ అండగా నిలుస్తున్నాడు ఆ యువకుడు. బెంగళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్ సంస్థను నడపుతూనే మరోవైపు సైబర్‌ బాధితులకు ఉచితంగా సాంకేతిక సాయం అందిస్తున్నాడు. అసలు అతనికి ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ? మరిన్ని విషయాలు ప్రగదీశ్ గురుమూర్తి మాటల్లోనే విందాం.

YUVA : సైబర్‌ బాధితులకు అండగా యంగ్‌ ఇన్వెస్టిగేటర్ - ఉచితంగా సాంకేతికత సాయం చేస్తున్న ప్రగదీశ్‌ (ETV Bharat)

ప్రశ్న : అసలు ప్రగదీశ్ గురుమూర్తి ఎవరు అంటే ఏం చెప్తారు? మీ సంస్థ స్థాపించడానికి ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏంటి?
ప్రగదీశ్ : నేను ప్రగదీశ్‌ గురుమూర్తి. జెట్‌పిక్ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడిని. నేను బెంగళూరులో బౌటెక్స్ అనే హ్యాకర్ల సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణుల కమ్యూనిటీని నడుపుతున్నాను. స్టార్టప్‌లకు ఏఐ మోడల్స్‌పై శిక్షణ ఇస్తున్నాను. అతిపిన్న వయసులో సైబర్ సెక్యూరిటీ కంపెనీని ప్రారంభించినందుకు గాను నేను వరల్డ్ రికార్డ్స్ గుర్తింపు పొందాను. నేను తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి సైబర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటర్, అడ్వైజర్‌గా పనిచేశాను. ఇప్పటి వరకు పోలీసులకు సుమారు 100కు పైగా కేసుల్లో సహాయం అందించాను. నేను ఇంజినీరింగ్​లో ఇంటర్​నెట్​ ఆఫ్​ థింగ్స్​లో సైబర్ సెక్యూరిటీ, బ్లాక్‌చైన్ టెక్నాలజీ పూర్తి చేశాను. అయితే ఈ సైబర్‌ విషయాలన్నీ నేను కాలేజీలో చేరకముందే నేర్చేసుకున్నాను.

ప్రశ్న : మీకు ఈ రంగంపై ఆసక్తి ఎలా కలిగింది. మిమ్మల్ని ప్రేరేపించిన అంశం ఏంటి?
నేను పాఠశాలలో చివరి బెంచీ విద్యార్థిని. మా అక్క కంప్యూటర్ క్లాసులకు వెళ్లేటప్పుడు నేను తనతో పాటు వెళ్లేవాడిని, అలా కంప్యూటర్లపై ఆసక్తి పెరిగింది. 9వ తరగతిలోనే డీసీఏ, హెచ్​డీసీఏ కోర్సులు పూర్తి చేశాను. డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ప్రేరణతో రోబోటిక్స్ అండ్​ ఆటోమేషన్ రంగంలో ప్రయోగాలు చేశాను. ఒక ఎగ్జిబిషన్‌లో 'రాస్ప్‌బెర్రీ పై' గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు, అది హ్యాకింగ్ అండ్​ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోసం వాడవచ్చని తెలిసి, ఆ రంగంపై ఆసక్తి పెంచుకుని 3-4 ఏళ్ల పాటు దానిపై అధ్యయనం చేశాను.

ప్రశ్న : సైబర్ క్రైసిస్ రెస్పాన్స్ ఏజెన్సీ (సీసీఆర్​ఏ) అంటే ఏమిటి? దాని వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యం ఏంటి?
సీసీఆర్​ఏ అనేది ఒక బృందం. నా ఆసక్తితో మేము రెండు సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్‌ అ‌య్యాం. డార్క్ వెబ్‌లో జరిగే నేరాలు ఉదాహరణకు నకిలీ పాస్‌పోర్ట్‌లు, ఫేస్ ఐడి వంటి వాటి గురించి పరిశోధించడం ప్రారంభించాం. ఈ నేరాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో డాక్యుమెంట్ చేసి ప్రభుత్వానికి అందజేస్తాం. తద్వారా వాటిని నివారించడం సులభం అవుతుంది. ప్రస్తుతం మేము మహిళల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం.

ప్రశ్న : మీ ఆవిష్కరణ మిగతా వాటి కంటే ఎలా భిన్నమైనది ?
మహిళల ఫోటోలు లేదా వీడియోలు ఇంటర్నెట్‌లో లీక్ అయినప్పుడు, వాటిని తొలగించడానికి సాధారణంగా చాలా సమయం పడుతుంది. సాధారణంగా పోలీసులు మనం ఇచ్చిన లింక్‌లను మాత్రమే తొలగిస్తారు, కానీ ఆ వీడియోలు అప్పటికే ఇతర వెబ్‌సైట్‌లకు వ్యాపించి ఉంటాయి. అందుకే మేము మొత్తం ఇంటర్నెట్‌ను స్కాన్ చేసి, ఆ వీడియోలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో గుర్తించి ఆటోమేటిక్‌గా తొలగించే పరిష్కారాన్ని కనిపెట్టాం.

ప్రశ్న : ఇప్పటి వరకు మీ విజయగాథలు ఏంటి ?
నేను వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్‌గా గుర్తింపు పొందాను. 100కు పైగా కేసుల్లో పోలీసులకు సహాయం చేశాను. సుమారు 7,000 మంది విద్యార్థులకు సైబర్ సెక్యూరిటీపై శిక్షణ ఇచ్చాను. గత ఐదారు ఏళ్లుగా విద్యార్థులకు ఉచితంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నాను. భారత ఆదాయపు పన్ను శాఖతో కలిసి పనిచేయడం నాకు దక్కిన గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నాను.

ప్రశ్న : ఎవరైనా సైబర్ నేరాల బారిన పడితే, మీ ఏజెన్సీ సహాయం ఎలా పొందాలి?
ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి పోలీసు ప్రొసీజర్ రెండోది మీరు నేరుగా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. బాధితులు ముందుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి ఎఫ్​ఐఆర్​ కాపీని పొందాలి. ఆ తర్వాత మాకు సమాచారం అందిస్తే, మేము వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటాం. మేము ఇంటర్నెట్‌ను స్కాన్ చేసి, ఆ వీడియో ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది ? ఎక్కడెక్కడ ఉందో గుర్తించి 24 గంటల్లోనే తొలగిస్తాము. ఇప్పటి వరకు మేము 500కు పైగా వీడియోలను తొలగించాం. మీరు రిపోర్ట్‌ చేసిన తర్వాత వీలైనంత త్వరగా మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నాం.

ప్రశ్న : ఈ ప్రయాణంలో మీరు ఎదుర్కొన్న అడ్డంకులు ఏమిటి?
సాఫ్ట్‌వేర్ తయారు చేయడం మాకు పెద్ద కష్టం కాలేదు. కానీ వెబ్‌సైట్స్‌, ప్రైవేట్ టెలిగ్రామ్ ఛానెల్స్, డిస్కార్డ్ గ్రూపులలో లీక్ అయిన వీడియోలను గుర్తించడం పెద్ద సవాలుగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మేము ఏ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోనైనా వీడియోలను గుర్తించి తొలగించగల సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశాం.

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Last Updated : August 19, 2026 at 2:48 PM IST

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