గంజాయి చేయించిన దారుణం - రూ.700 కోసం యువకుడి హత్య

Young Man Murdered In Attapur - డబ్బులు తిరిగివ్వలేదనే కక్షతో హత్య - నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - డ్రగ్స్​ విక్రయంపై కఠిన చర్యలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 4:48 PM IST

Young Man Murdered In Attapur : మాదక ద్రవ్యాల మత్తు అనేది అత్యంత ప్రమాదకరమని అందరికి తెలిసిందే. ఈ చెడు అలవాట్లు ఎంతకు దారితీస్తాయే కొత్తగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఒక్కసారి దీని వలలో చిక్కమో ఇక బయటపడాలంటే కష్టమే. తాత్కలిక ఆనందాల కోసం అంతా దీనికి అలవాటు పడుతున్నారు. దీనివల్ల యువత ప్రాణాలు పొగొట్టుకుంటున్న ఘటనలు కోకొల్లలు. ఇటీవల అచ్చం ఇలాంటి ఘటనే హైదరాబాద్​ అత్తాపూర్​లో చోటు చేసుకుంది. గంజాయి లావాదేవీలతో మొదలైన పరిచయం చివరకు ప్రాణాలు తీసేంత వరకు వచ్చింది. రూ.700 కోసం ఓ యువకుడిని 10మంది కలిసి దారుణంగా హత్య చేశారు.

డబ్బు తిరిగివ్వలేదని కక్ష : లంగర్ హౌస్​కు చెందిన మహ్మద్ హుస్సేన్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని కొందరికి గంజాయి విక్రయించేవాడు. ఈ క్రమంలోనే హుస్సేన్​కు కొందరితో పరిచయం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా ప్రశాంత్​, జగదీశ్​ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇతని నుంచి తరచూ గంజాయి కొనుగోలు చేసేవారు. ఇటీవల ప్రశాంత్​ గంజాయి ప్యాకెట్లు కావాలంటూ హుస్సేన్​కు రూ. 700 అడ్వాన్స్​ ఇచ్చాడు. అయితే రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ హుస్సేన్​కు ప్రశాంత్​కు గంజాయి ప్యాకెట్లు ఇవ్వలేదు. అలాగే తనకు ఇచ్చిన అడ్వాన్స్​ డబ్బులు 700 కూడా తిరిగి ఇవ్వలేదు. ఈ క్రమంలోనే ప్రశాంత్ హుస్సేన్​పై కక్ష పెంచుకున్నాడు.

మృతుడు మహ్మద్ హుస్సేన్

హత్య జరిగిందిలా : ఈ నెల 9న రాత్రి అత్తాపూర్ మార్గంలోని పిల్లర్ నెంబరు 223 సమీపంలో హుస్సేన్ కనిపించటంతో ప్రశాంత్ అడ్డుకున్నాడు. 10 మందితో కలిసి హుస్సేన్​ను సమీపంలోని సిమెంట్ గ్రౌండ్ లోకి తీసుకెళ్లి దాడికి పాల్పడ్డారు. మరోవైపు హుస్సేన్​ను కిడ్నాప్​ చేశారంటూ స్థానికులు పోలీసులుకు సమాచారం ఇచ్చారు.

పోలీసుల గాలింపు చర్యలు : విషయం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అత్తాపూర్​ పోలీసులు టాస్క్​ఫోర్స్​ పోలీసులతో కలిసి మూడు బృందాలుగా ఏర్పాటయ్యారు. నిందితులు వెళ్లిన రూట్​లోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్​లను పరిశీలించారు. దాని ద్వారా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ప్రధాన గేట్​ వద్ద బాధితుడు హుస్సేన్​ నిర్జీవంగా పడి ఉన్నట్లు గర్తించారు. పోలీసులు వెంటనే హుస్సేన్​ను ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. తీవ్ర గాయాలైన హుస్సేన్​ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మే 10న తెల్లవారుజామున మృతి చెందాడు.

"మహ్మద్ హుస్సేన్ అలీయాస్​ వసీమ్​ అనే వ్యక్తిని కిడ్నాప్​ చేశారని మాకు సమాచారం వచ్చింది. దాంతో మా టీమ్​ అంతా కలిసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టాం. ఆ తర్వాత మేము అతన్ని అగ్రికల్చక్​ యూనివర్సిటీ మెయిన్​ గేట్​ దగ్గర గుర్తించాం. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మే 10 న ఉదయం 5:37 నిమిషాలకు మరణించాడు" - ఎస్‌.శ్రీనివాస్, రాజేంద్రనగర్ డీసీపీ

నిందితులను అదుపులోకి : ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు. సీసీటీవీ, సెల్​ఫోన్​ సిగ్నల్ ఆధారంగా కె. ప్రశాంత్, ఎం. జగదీశ్, రామ్ రోషన్​యాదవ్, తరుణ్ కుమార్, ఏ. నిఖిల్, జి.రాజ్​కుమార్, వెంగళరావు, ఎం. ప్రశాంత్​లను నిందితులుగా గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరి కోసం గాలిస్తున్నారు. నిందితుల నుంచి రెండు ద్విచక్రవాహనాలు, సెల్​ఫోన్​లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న నిందితులను త్వరలోనే పట్టుకుంటామని ఎలాంటి సమాచారం ఉన్న స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు సూచించారు.

డ్రగ్స్​​ విక్రయంపై కఠిన చర్యలు : డ్రగ్స్ విక్రయం, సేవించడంపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటికే రౌడీషీటర్లకు డ్రగ్ టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నట్లు డీసీపీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఈ కేసులో కూడా నిందితులకు డ్రగ్‌ టెస్టులు చేస్తామన్నారు. ఒకవేళ పాజిటివ్​ వస్తే విక్రయించిన వారిపై ఎన్డిపీఎస్‌ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. అర్ధరాత్రి వరకు నిర్వహించే పాన్‌ షాపులపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచామని డ్రగ్స్ విక్రయించినట్లు తెలిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

"గంజాయి విక్రయించే వాళ్ల ఆగడాలు ఇక్కడ ఏం నడవవు. ఎందుకంటే పోలీసు అధికారులమంతా ప్లాన్​ ఆఫ్​ యాక్షన్​లో ఉన్నాం. ఇప్పటినుంచి గంజాయి అమ్మేవాళ్లను, కొనేవాళ్లపై ఉక్కుపాదం మోపడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం" - ఎస్‌.శ్రీనివాస్, రాజేంద్రనగర్ డీసీపీ

