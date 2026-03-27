ఇంగ్లీష్పై పట్టులేక వెనుకబడిపోతున్నారా? - ఈ మణిరత్నం మెళకువలతో అవలీలగా నేర్చుకోవచ్చు!
ఇంగ్లీష్ అంటే భయం పోగొడుతున్న యువకుడు - ఫ్రీలాన్సర్గా కోచింగ్ సెంటర్లో అభ్యర్థులకు శిక్షణ - పోటీపరీక్షల్లో ఎక్కువ మార్కులు సాధించేలా మెళకువలు - 6 రాష్ట్రాల్లో పోటీ పరీక్షల శిక్షకుడిగా మణిరత్నంకి గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 4:44 PM IST
Young Man Maniratnam Helps Students Speak English Confidently : ఇంగ్లీష్ రాయడం, చదవడం వచ్చినా మాట్లాడాలంటే చాలామంది జంకుతుంటారు. కారణం తప్పులు దొర్లుతాయేమో అన్న చిన్న భయం. విద్యార్థుల నుంచి పోటీ పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థుల వరకూ ఆంగ్లం అంటే ఇప్పటికీ ఏదో తెలియని ఆందోళన. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాడు కడపకు చెందిన యువకుడు. పోటీ పరీక్షల్లో ఎలాంటి భయం, బెరుకు లేకుండా మార్కులు తెచ్చుకోవడం ఎలాగో నేర్పిస్తున్నాడు. ఆరు రాష్ట్రాల్లో ఫ్రీలాన్స్గా అభ్యర్థులకు శిక్షణ ఇస్తూ పలు అవార్డులూ సొంతం చేసుకున్నాడు మత్తుకూరు మణిరత్నం.
ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉద్యోగం సాధించాలంటే ఇంగ్లీష్ తప్పనిసరి. ఏ పోటీ పరీక్షలు రాసినా ఆంగ్లం ఒక ముఖ్య సబ్జెక్ట్గా ఉంటుంది. అయితే కొంతమంది ఆ భాషపై పట్టు లేక పోటీ పరీక్షల్లో స్కోర్ చేయలేకపోతున్నారు. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు సులభమైన రీతిలో ఇంగ్లీష్ బోధిస్తున్నాడు కడప జిల్లాకు చెందిన యువకుడు. ఇంగ్లీష్ అంటే భయపడే వారికి తన టీచింగ్తో అవలీలగా ఆంగ్లం నేర్పిస్తున్నాడు.
ఇంగ్లీష్లో కొత్తకొత్త మెళకువలు : ఈ యువకుడి పేరు మత్తుకూరు మణిరత్నం. ఎమ్ఏ ఇంగ్లీష్ పూర్తి చేశాడు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆంగ్లం అంటే ఇష్టం ఉండడంతో టీచర్గా పని చేశాడు. అక్కడితో తన ప్రయాణం ఆపకుండా కోచింగ్ సెంటర్లల్లో ఇంగ్లీష్ బోధించడం మొదలుపెట్టాడు. అనర్గళంగా బోధించడమే కాకుండా అభ్యర్థులకు కొత్తకొత్త మెళకువలు కూడా నేర్పిస్తున్నాడు. 2018 నుంచి కోచింగ్ ఇవ్వడం ప్రారంభించిన మణిరత్నం ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టులో పట్టు ఎలా సాధించాలి? తక్కువ సమయంలో ఎలా సమాధానాలు రాయాలనే టిప్స్ చెబుతుంటాడు. ఇందు కోసం ఎన్నో పుస్తకాలు చదివాడు. రేయింబవళ్లు ప్రాక్టీస్ చేశాడు.
టీచర్గా కెరీర్ ప్రారంభించి 6 రాష్ట్రాలలో కాంపిటీటివ్ ఇంగ్లీష్ బోధించే ట్రైనర్గా ఎదిగాడు మణిరత్నం. ఏకధాటిగా ఐదారు గంటల పాటు అభ్యర్థులకు పాఠాలు చెప్పడం ఈ యువకుడి ప్రత్యేకత. తాను చెప్పిన టిప్స్ పాటిస్తూ మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని చాలామంది ఉద్యోగాలు సాధించారని ఎంతో సంతోషంగా చెబుతున్నాడు మణిరత్నం.
" విద్యార్థుల నుంచి పోటీ పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థుల వరకూ ఇంగ్లీష్ను సులభంగా బోధించడాని చాలా కష్టపడ్డాను. అద్దం ముందు నిల్చోని నా టీచింగ్ స్కిల్స్ను మెరుగుపర్చుకున్నాను. పదుల సంఖ్యలో పుస్తకాలు చదివాను. ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపెర్ అయ్యే విద్యార్థులు ఇంగ్లీష్ అంటే భయపడుతుంటారు. కానీ వాళ్లకి సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా బోధిస్తాను. నా ద్వారా కోచింగ్ తీసుకున్న వారు వివిధ ప్రభుత్వం సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు సాధించారు." - మణిరత్నం, ఆంగ్ల బోధకుడు
జాతీయ స్థాయిలో పలు అవార్డులు : మణిరత్నం ప్రతిభను గుర్తించి వివిధ జాతీయ సంస్థలు పలు అవార్డులు అందించాయి. 2025 డిసెంబర్లో స్కీరో నేషనల్ ఎక్స్లెన్సీ అవార్డు వరించగా, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం నేషనల్ ఎక్స్లెన్సీ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు మణిరత్నం. వీటితో పాటు డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ నేషనల్ ఎక్స్లెన్సీ అవార్డునూ సొంతం చేసుకున్నాడు.
ఇంగ్లీష్ అంటే మొదట్లో భయముండేదని రత్నం సర్ టీచింగ్తో ధైర్యంగా మాట్లాడగలుగుతున్నామని అభ్యర్థులు చెబుతున్నారు. ఇంగ్లీష్ను బట్టీ పట్టకుండా పోటీ పరీక్షల్లో స్కోర్ ఎలా చేయాలనే దానిపై సులభమైన రీతిలో బోధిస్తున్నారని అంటున్నారు. నచ్చిన దారిలో అవకాశాలు సృష్టించుకుంటూ ఎంతోమందికి ఇంగ్లీష్పై భయాన్ని పోగొడుతున్నాడు మణిరత్నం. పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థులు ఉద్యోగాలు సాధించే విధంగా తోడ్పాటు అందిస్తున్నాడు.
ఇంట్లో 35 వేలకుపైగా పుస్తకాలు - భావితరాలకు సాహిత్య సంపద అందించడమే లక్ష్యం
సాహిత్యప్రియులకు గుడ్న్యూస్- ఠాగూర్ రాసిన సాంగ్స్ ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేషన్- బంగాల్ డాక్టర్ చొరవ