'గాంధీలో నుంచి 'బీపీ' మెషీన్ ఎత్తుకెళ్లిపోతున్నా' : ఇన్స్టా రీల్ వైరల్ - కటకటాల్లోకి యువకుడు!
సోషల్ మీడియాలో పాపులారిటీ కోసం ఓ యువకుడి తుంటరి పని - హాస్పిటల్ను కించపరిచేలా రీల్ పోస్ట్ - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఆసుపత్రి వర్గాలు - క్షమించాలని కోరుతూ మరో రీల్
Published : July 18, 2026 at 12:24 PM IST
Young Man Arrested For Reel On Gandhi Hospital : సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ కావడానికి కొందరు ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. పలువురు ఉద్దేశపూర్వకంగానే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ట్రెండింగ్గా నిలుస్తున్నారు. దీంతో నెగిటివ్ ప్రభావం చూపినా, పాపులారిటీ పొందొచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రధానంగా జెన్జీ యువత ఇలాంటి రీల్స్ చేస్తూ తరచూ ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా వైరల్ అవుతున్నారు. అయితే కొందరు వాటి తర్వాత జరిగే పరిణామాలు తెలియకుండానే నచ్చినట్లు రీల్స్ చేస్తూ రియల్ లైఫ్ను కష్టాల్లోకి నెట్టుకుంటున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటన ఓ యువకుడిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకునేలా చేసింది.
తాత చికిత్స కోసం హాస్పిటల్కు వెళ్లి : భిన్నమైన కంటెంట్ను పోస్టు చేస్తూ ఎక్కువగా లైక్స్, వ్యూస్ సంపాదించి సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ కావాలని ఓ యువకుడు చేసిన రీల్ అతని మెడకు చుట్టుకుంది. రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్నగర్కు చెందిన వరుణ్ అనే యువకుడు తన తాత అనారోగ్యానికి గురవడంతో గాంధీ హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ సరదాగా ఓ రీల్ చేసి పోస్ట్ చేశాడు. వైరల్గా మారిన ఆ రీల్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యం దృష్టికి వెళ్లడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. దీంతో అతడిపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
రీల్లో ఏం చేశాడంటే? : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వరుణ్ అనే యువకుడు ఇటీవల తన తాతను చికిత్స కోసం గాంధీ హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లాడు. అనంతరం అక్కడ ఉండే డాక్టర్లు తన తాతకు బీపీ టెస్ట్ చేయడం లేదని, అందుకే బీపీ కొలిచే మెషీన్ను తాను ఎత్తుకెళ్తున్నానంటూ ఓ రీల్ చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశాడు. అది కాస్తా వైరల్గా మారింది. దీంతో ఈ విషయం హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి తెలిసింది. గాంధీ ఆసుపత్రిని కించపరిచే విధంగా ఉండటంతో ఆసుపత్రి వర్గాలు వరుణ్పై చిలకలగూడ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాయి. దీంతో ఆ యువకుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.
మా పిన్నిని గాంధీ వైద్యులే బతికించారు : ఈ సంఘటన తర్వాత వరుణ్ తన తప్పు తెలుసుకొని సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేసిన్పపటికీ ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. గతంలో తమ పిన్ని తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధ పడుతుండగా, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఎవరూ పట్టించుకోలేదని, ఆ సమయంలో గాంధీ ఆసుపత్రి డాక్టర్లే చేరదీసి ఆమె ప్రాణాలు కాపాడారని హాస్పిటల్ ప్రాంగణంలో మరో రీల్ అప్లోడ్ చేశాడు. ముందు చేసిన రీల్ సరదా కోసం చేశానని, నేరం చేసినట్లు తనకు తెలియదని వాపోతూ అందులో చెప్పుకొచ్చాడు.
ఆసుపత్రి వర్గాలు క్షమించాలంటూ : అనుకోకుండా, తప్పేంటో తెలుసుకోకుండా వీడియో చేసి పెట్టడం ఇంత సమస్యకు దారి తీస్తుందని తనకు తెలియదని, తనలా ఇంకెవ్వరూ ఇలాంటి పనులు చేయొద్దంటూ వరుణ్ తర్వాతి రీల్లో పేర్కొన్నాడు. నిత్యం వేలాది మందిని చేరదీసే హాస్పిటల్ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించేలా రీల్ చేయడం తన తప్పేనని, క్షమించమని ఆసుపత్రి వర్గాలను కోరాడు. అయితే దీనిపై న్యాయపరమైన సూచనలు, సలహాల మేరకే చర్యలు తీసుకుంటామని చిలకలగూడ ఇన్స్పెక్టర్ వలిశెట్టి రామకృష్ణ స్పష్టం చేశారు.
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