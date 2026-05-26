YUVA : వినూత్న ఆవిష్కరణ చేసిన పల్లెటూరి యువకుడు - కోట్లాది మంది రైతులకు ఉపయోగపడే యంత్రం తయారీ
వరి ఆరబెట్టే యంత్రాన్ని రూపొందించిన అరవింద్ - సాంకేతిక అవగాహన లేకపోయినా యంత్రం తయారీ - రైతు కన్నీటిని తుడిచేలా యంత్రం రూపకల్పన - టీ వర్క్స్ సహకారంతో టెక్నాలజీ అంశాలపై పట్టు
Published : May 26, 2026 at 4:35 PM IST
Art Student Invention Rice Drying Machine : అతడిది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు. పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు చదవలేదు. కనీసం ఇంగ్లీష్ కూడా రాదు. కళ్లముందు రైతు పడుతున్న కష్టం ఆ యువకుడిని నిద్రపోనివ్వలేదు. వర్షంలో తడిసిన ధాన్యం కుప్పలు చూసిన అతడి మనసు తల్లడిల్లింది. ఈ సమస్యకు సాంకేతిక పరిష్కారం చూపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. సాంకేతికతపై ఏమాత్రం అవగాహన లేకున్నా వెనకడుగు వేయలేదు. టెక్నాలజీపై పట్టు సాధించి వరి ఆరబెట్టే యంత్రాన్ని రూపొందించాడు. ఓ సాధారణ ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ రైతు కన్నీరు తుడిచే యంత్రాన్ని ఎలా తయారు చేశాడో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఓటమి ఎదురైతే 100 వంకలు వెతికే ఈ రోజుల్లో చదివిన చదువుకు చేసిన ఆవిష్కరణకు ఏమాత్రం సంబంధం లేకపోయినా పట్టుదలతో ఈ యువకుడు అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశాడు. ఇన్నోవేషన్ అంటే కేవలం కార్పొరేట్ ఆఫీసుల్లోనే కాదు పట్టుదల ఉంటే పల్లెటూరి మట్టిలో కూడా పుడుతుందని నిరూపించాడు. సాంకేతిక అవగాహన లేకపోయినా టీ వర్క్స్ సహకారంతో టెక్నాలజీపై పట్టు సాధించి వరి ఆరబెట్టే యంత్రం రూపొందించాడీ కుర్రాడు. తద్వారా రైతు పడే కష్టానికి ఆసరాగా నిలిచాడు.
ఆ సంఘటనతో ఆలోచనే మార్చింది : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బద్దెనపల్లి స్వస్థలానికి చెందిన అరవింద్ రాజు, జ్యోతి దంపతుల పెద్ద కుమారుడు. సాధారణ రైతు కుటుంబానికి చెందిన అరవింద్ చిన్ననాటి నుంచే రైతుల కష్టాలు, ఇబ్బందులు కళ్లారా చూస్తూ పెరిగాడు. ఒకరోజు రాత్రి జరిగిన సంఘటన అతడి ఆలోచనలనే మార్చేసింది. ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రంలో అరవింద్ తండ్రి ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలుకు ఉంచాడు. ఓ అర్ధరాత్రి పడిన వర్షానికి తడిసిపోతున్న వరి కుప్పలను కాపాడుకోవడానికి ఇద్దరూ పారలతో ధాన్యాన్ని కదిలిస్తూ టార్పాలిన్ కవర్లు కప్పుతూ రాత్రంతా శ్రమించారు.
వరి ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టే యంత్రం తయారీ : కొనుగోలు కేంద్రంలో ధాన్యం ఉంచే ప్రతి రైతు పరిస్థితి ఇదే. వర్షం వస్తే ప్రతిసారి వారు ఇలా ఎందుకు ఇబ్బంది పడాలి? నెలల కష్టం ఒక్క రాత్రిలో బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అవుతుందని ఆలోచించాడు. దీనికి సాంకేతిక పరిష్కారం చూపాలని అనుకున్నాడు. వరి ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టే యంత్రం తయారు చేయాలని సంకల్పించాడు. ఆర్ట్స్ చదివిన అతడికి టెక్నాలజీపై అవగాహన లేకపోయినా వెనకడుగు వేయలేదు. ప్రభుత్వ హార్డ్వేర్ ప్రోటొటైప్ సెంటర్ టీ వర్క్స్ని సంప్రదించి అక్కడి నిపుణుల మార్గదర్శకత్వంలో సాంకేతిక అంశాలపై పట్టు సాధించాడు.
''వరిలో పోషక విలువలు తగ్గకుండా సెన్సార్స్ పెట్టాము. ఆ సెన్సార్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఏదైతే నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత్త కంటే ఎక్కువ వేడి కాకుండా యూనిఫామ్ మోషన్లో హీట్ చేస్తుంది. ఇలా చేయడం ద్వారా ఆ వరి విరిగిపోకుండా ఉంటుంది. దీనిలో హస్క్ రీమూవింగ్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. దీని వల్ల అందులో ఉన్న రాళ్లు, చిన్న చిన్న డస్ట్ పర్టికల్స్గానీ, చెత్త చెదారం తీసేస్తుంది. నాన్న అయితే చాలా సంతోష పడ్డాడు. దీని కోసం ఏడాదిగా కష్టపడుతున్నాను'' - అరవింద్, యువ ఆవిష్కర్త
శ్రమను తగ్గించే విధంగా ప్యాడీ డ్రైయింగ్ మెషిన్ : అరవింద్కు ప్రతిరోజు ఒక కొత్త పాఠంలాగే ఉండేది. ఎన్నోసార్లు చేసిన డిజైన్లు విఫలమైనా ఓటమిని ఒప్పుకోకుండా రాత్రింబగళ్లు శ్రమించాడు. చివరకు తన ఆలోచనను ఒక ప్రొటోటైప్గా మార్చడంలో విజయం సాధించాడు. వర్షం పడి తడిసినప్పుడు ధాన్యాన్ని తక్కువ సమయంలో సమర్థంగా ఆరబెట్టేలా దీన్ని రూపొందించాడు. సాధారణ రైతులకు సైతం అందుబాటులో ఉండే ధరలో సులభంగా ఆపరేట్ చేసేలా సిద్ధం చేశాడు. వరిని ఆరబెట్టడానికి పట్టే రోజులు, మానవ శ్రమను ఈ ప్యాడీ డ్రైయింగ్ మెషిన్ చాలా వరకు తగ్గిస్తుందని అరవింద్ అంటున్నాడు.
రైతులకు ఉపయోగపడే యంత్రం : గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి అరవింద్ లాంటి ఇన్నోవేటర్లు స్వంతంగా ఆలోచిస్తూ ముందుకు రావడం అభినందనీయమని టీవర్క్స్ సీఈవో జోగింధర్ తనికెళ్ల అన్నారు. ఇలాంటి రూరల్ ఇన్నోవేషన్స్ను ప్రోత్సహించడానికి టీ-వర్క్స్ ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. అరవింద్ ఆవిష్కరణకు ప్రభుత్వం తరపున పూర్తి స్థాయిలో ప్రోత్సాహం, మద్దతు అందించేలా తప్పకుండా కృషి చేస్తామని చెబుతున్నారు. బీఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చదివిన పల్లెటూరి యువకుడు దేశంలోని కోట్లాది మంది రైతులకు ఉపయోగపడే యంత్రం తయారు చేయడం మామూలు విషయం కాదు. వ్యవసాయ రంగానికి అరవింద్ లాంటి యువ ఆవిష్కర్తలు నేడు ఎంతో అవసరం. నేటి యువతకు, ముఖ్యంగా రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న ప్రతిభావంతులకు అరవింద్ ఆదర్శంగా నిలిచాడు.
