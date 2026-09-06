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వెదురు బొంగులతో ఆధునిక రెస్టారెంట్లు, ఫామ్​హౌస్​లు - అదరగొడుతున్న కడప కుర్రోడు

వెదురు బొంగులతో అద్భుత నిర్మాణాలు చేపడుతున్న కృష్ణవంశీ - వివిధ రకాల రెస్టారెంట్లు, ఫామ్ హౌస్​లు, రిసార్ట్​లు, కేఫ్ హోటల్లు తదితర నిర్మాణాలకు రూపం - 50 ఏళ్ల వరకు చెక్కుచెదరవంటున్న యువకుడు

Bamboo Poles Constructions in Andhra Pradesh
Bamboo Poles Constructions in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 11:34 AM IST

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Bamboo Poles Constructions in Andhra Pradesh : ఆ యువకుడు పర్యావరణ నిర్మాణాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు. ఒకప్పుడు పల్లెల్లో గుడిసెలు, చిన్నపాటి నిర్మాణాలకు ఉపయోగించే వెదురు బొంగులను ఇప్పుడు అత్యాధునిక నిర్మాణాలకు వాడుతున్నాడు. ప్రస్తుత రోజుల్లో సిమెంటు కట్టడాల కన్నా వెదురు బొంగుల కట్టడాలే అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరమని నిరూపిస్తున్నాడు. అందుకోసం ఏకంగా ఇండోనేషియాలో శిక్షణ పొంది ఆంధ్రప్రదేశ్​లో వెదురు బొంగులతో వివిధ రకాల రెస్టారెంట్లు, ఫామ్ హౌస్​లు, రిసార్టు​లు, కేఫ్ హోటళ్లు​ తదితర నిర్మాణాలను నిర్మిస్తూ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నాడు.

కృష్ణవంశీ కడప నివాసి. తండ్రి ఆర్టీసీలో ఉద్యోగి. కృష్ణవంశీ ఎంబీఏ వరకు చదివాడు. అందరిమాదిరిగా సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగాలు, విదేశాల్లో స్థిరపడటం లాంటి ఆలోచనలకు స్వస్తి పలికాడు. తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇండోనేషియాలో వెదురు బొంగులతో నిర్మాణాలపై శిక్షణ పొందాడు. ఈ మేరకు కడపలో ఓ కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. అక్కడికి వెదురు బొంగులను తెప్పించి వాటిని మరింత మన్నికగా తీర్చిదిద్ది వివిధ రకాల రెస్టారెంట్లు, ఫామ్ హౌస్​లు, రిసార్టులు, కేఫ్, హోటళ్లు తదితర వాటిని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే ఆంధ్రప్రదేశ్​లో వెదురు బొంగుల నిర్మాణాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

వెదురు బొంగులతో ఆధునిక రెస్టారెంట్లు, ఫామ్ హౌస్​లు - అదరగొడుతున్న కడప కుర్రోడు (ETV Bharat)

50 ఏళ్లకు పైగా చెక్కుచెదరని కట్టడాలు : కృష్ణవంశీ ప్రస్తుతం కడపలో కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు బెంగళూరు, కర్నూలు ప్రాంతాల్లో కూడా మరికొన్ని కర్మాగారాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సాధారణంగా సిమెంటు ఇటుకల నిర్మాణాలతో పోలిస్తే వెదురు బొంగుల రెస్టారెంట్లు ప్రత్యేకమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తాయి. సహజ రూపమైన గాలి, వెలుతురు, వచ్చే విధంగా పచ్చదనంతో కలిసిపోయే విధంగా నిర్మిస్తారు. అంతేగాక కుర్చీలు, వివిధ రకాల బొమ్మలను కూడా వెదురు బొంగులతో తయారు చేస్తున్నారు. పైగా వెదురు బొంగులతో నిర్మాణాలు చేపడితే దాదాపు 50 ఏళ్లకు పైగా చెక్కుచెదరవని కృష్ణవంశీ చెబుతున్నాడు.

"నేను ఇండొనేషియాలోని బాలిలో వెదురు బొంగుల నిర్మాణాలపై శిక్షణ పొందాను. ఆ టెక్నాలజీని ఇండియాకు తీసుకువచ్చి వివిధ రకాల నిర్మాణాలు చేపట్టాం. ఇటుకల నిర్మాణాలతో పోలిస్తే వెదురు బొంగులతో నిర్మించినవి చాలా ప్రత్యేకమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తాయి. సహజ రూపమైన గాలి, వెలుతురు, వచ్చే విధంగా పచ్చదనంతో ఉంటాయి. మనసుకు హాయిని కల్గిస్తాయి. తక్కువ ధరలతోనే అద్భుతమైన నిర్మాణాలు చేపట్టవచ్చు." - కృష్ణవంశీ, వెదురు బొంగులతో నిర్మాణాలు చేపడుతున్న యువకుడు

ఇండోనేషియాలో నైపుణ్యం - ఇండియాలో కట్టడాలు : ఒకప్పుడు ఇతర దేశాలకే పరిమితమైన వెదురు బొంగులు ఇప్పుడిప్పుడే ఆంధ్రప్రదేశ్​కు కూడా ఆ సాంప్రదాయం వ్యాపిస్తుంది. కడపలో ఇప్పటికే పలు రెస్టారెంట్లను, హోటళ్లను కూడా కృష్ణవంశీ నిర్మించారు. పర్యావరణం వైపు అడుగులు వేసేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ వెదురు బొంగులతో నిర్మాణాలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఇంటి నిర్మాణాలను సైతం చేపట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు.

ఇండోనేషియాలో నేర్చుకున్న నైపుణ్యాన్ని స్వదేశానికి తీసుకురావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని కృష్ణవంశీ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. వెదురు బొంగులను ఎంపిక చేసి డిజైన్ ప్రకారం కట్ చేసి అద్భుతమైన నిర్మాణాలను చేపడతామన్నారు. వెదురు బొంగులతో ఇక గుడిసెలే కాదు ఆధునిక రెస్టారెంట్లు, ఫామ్ హౌస్​లు రిసార్టులు, హోటళ్లు కూడా అందంగా తీర్చిదిద్దుతామని కృష్ణవంశీ నిరూపిస్తున్నాడు.

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