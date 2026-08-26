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ఎంబీఏ చదువుకుంటూ, జాబ్‌ చేస్తూనే నాటు కోళ్ల వ్యాపారం - 25 ఏళ్లకే యువ పారిశ్రామిక వేత్తగా యువకుడు

నాటు కోళ్ల పెంపకంతో ఆదాయం ఆర్జిస్తున్న యువకుడు - నాణ్యమైన కోళ్లు, గుడ్లు అందించడమే లక్ష్యంగా వ్యాపారం - ప్రస్తుతం ఎంబీఏ సెకండియర్‌ చదువుతున్న హరికృష్ణ - చదువుకుంటూనే షోరూమ్‌లో ఉద్యోగం చేస్తున్న హరికృష్ణ

Man Doing Naatukolla Business
నాటు కోళ్ల వ్యాపారం చేస్తున్న హరికృష్ణ (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2026 at 2:13 PM IST

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Man Doing Naatukolla Business : ప్రస్తుతం చాలామంది యువత చదువులు పూర్తయ్యాక సరైన నైపుణ్యాలు లేకనో, మరో కారణం వల్లనో నిరుద్యోగంలో చిక్కుకుంటున్నారు. ఏళ్ల తరబడి కోచింగ్‌ సెంటర్లలో పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతూనే ఉన్నారు. కానీ నిండా పాతికేళ్లు లేని ఈ యువకుడు మాత్రం విభిన్నరంగాల్లో రాణిస్తున్నాడు. కష్టపడే తత్వంతో సొంతంగా ఉపాధిని సృష్టించుకోవచ్చని నిరూపిస్తున్నాడు మహబూబ్‌నగర్‌కు చెందిన హరికృష్ణ.

హరికృష్ణది మహబూబ్‌నగర్‌ స్వస్థలం. రేవతమ్మ, సత్యనారాయణ దంపతుల కుమారుడు. తండ్రి ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగి కాగా తల్లి జీపీవోగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఎంబీఏ సెకండియర్‌ చదువుతున్న హరికృష్ణ హీరో ప్రీమియర్‌ షోరూమ్‌లో సేల్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. మరోవైపు ప్రజలకు పోషకాలతో నిండిన నాణ్యమైన గుడ్లను అందించాలనే ఆకాంక్షతో నాటుకోళ్ల పెంపకం ప్రారంభించాడు.

వెయ్యి కోళ్లతో పెంపకం : హరికృష్ణ మరో వ్యక్తితో కలిసి మహబూబ్‌నగర్‌లోని మర్లు ప్రాంతంలో అరెకరం వ్యవసాయ భూమిని లీజుకు తీసుకున్నాడు. అందులో కొంత భాగం షెడ్డువేసి మిగతా ప్రాంతం చుట్టూ ఫెన్సింగ్‌ వేశాడు. హైదరాబాద్‌లోని ఓ వ్యాపారి నుంచి వెయ్యి కోళ్లను తీసుకొచ్చి పెంపకాన్ని ప్రారంభించాడు. రోజూ ఉదయం షెడ్డు శుభ్రం చేసి కోళ్లకు అవసరమైన దాణా, నీళ్లు వంటి వసతులు సమకూర్చడంతో పాటు గుడ్లు సేకరించి పెడతాడు. తర్వాత కాలేజీకి అటు నుంచి షిఫ్టుల వారీగా ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నాడు.

ఎంబీఏ చదువుకుంటూ, జాబ్‌ చేస్తూనే నాటు కోళ్ల వ్యాపారం చేస్తున్న యువకుడు (ETV)

నేను ఎంబీఏ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. ఇంకా జాబ్ కూడా చేస్తున్నాను. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్నిప్రజలకు దేశీ కోళ్లు, గుడ్లు తక్కువ ధరకు అందించాలనుకున్నాను. నా దగ్గర ఉన్న కొంత నగదు, స్నేహితుల దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకొని దీనిని ప్రారంభించాను - హరికృష్ణ, నాటుకోళ్ల పెంపకందారు

ఆర్గానిక్ గుడ్లను ఉత్పత్తి : నాటు కోళ్లను సహజ పద్ధతిలో పెంచుతూ ఆర్గానిక్ గుడ్లను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడు హరికృష్ణ. విశాలమైన షెడ్డు చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఉండటంతో ఎలాంటి నష్ట భయం లేకుండా కోళ్లను ఫ్రీగా వదిలేస్తాడు. దీంతో కోళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తున్నాయి. మంచి పోషకాలు కలిగిన గుడ్ల కోసం వారానికి 2 సార్లు మునగాకు, ఓసారి వేపాకును దాణాతో పాటు అందిస్తున్నాడు. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, ఆపిల్ పండ్లు సైతం మేతగా అందిస్తూ ఆర్గానిక్ గుడ్లను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడు.

నాటు కోళ్ల పెంపకంతో లాభదాయకం : ప్రస్తుతం ఆర్గానిక్ ఆహారానికి డిమాండ్ పెరుగుతుండటంతో నాటు కోళ్ల పెంపకం లాభదాయకంగా ఉందని చెబుతున్నాడు హరికృష్ణ. నెలకు రూ.లక్షన్నర వరకు టర్నోవర్ వస్తున్నా ఎక్కువ భాగం దాణాకే ఖర్చవుతుందని అంటున్నాడు. మహబూబ్‌నగర్‌లోని గిరిధారి మిల్క్ పాయింట్లతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల వాళ్లకు సైతం నాణ్యమైన నాటుకోళ్లు, గుడ్లను విక్రయిస్తున్నాడు. చెయ్యాలన్న ఆలోచన ఉండాలే గానీ అవకాశాలు మన చుట్టూనే ఉంటాయి. వాటిని గుర్తించి సరైన సమయంలో అడుగేస్తే సాధ్యం కానిదంటూ ఏదీ ఉండదని నిరూపిస్తున్నాడు హరికృష్ణ.

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