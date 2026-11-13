మేనకోడలి పెళ్లి చెడకొట్టేందుకు పన్నాగం - 6 సెల్ఫోన్లతో వరుడికి మెసేజ్లు
Young Man Spoil Niece Wedding in Vijayawada: మేనకోడలి వివాహాన్ని చెడకొట్టేందుకు ఒక యువకుడు దారుణానికి తెగబడ్డాడు. 6 మొబైల్ ఫోన్లను మార్చి పెళ్లికుమారుడికి పెళ్లి కుమార్తె గురించి తప్పుడు సందేశాలు పంపాడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:07 AM IST
మేనకోడలి వివాహాన్ని చెడకొట్టేందుకు ఒక యువకుడు దారుణానికి తెగబడ్డాడు. అతను ఆరు మొబైల్ ఫోన్లను మార్చి పెళ్లికుమారుడికి ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ల ద్వారా పెళ్లి కుమార్తె గురించి తప్పుడు సందేశాలు పంపాడు. దీనిపై సైబర్ క్రైం పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టి మూడు నెలల పాటు నిందితుడి కోసం గాలించారు. నాలుగు జిల్లాల్లో తనిఖీలు చేసి, ఎట్టకేలకు నిందితుడిని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎంతటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఎన్ని తెలివితేటలున్నా చట్టం నుంచి ఎవరూ తప్పించుకోలేరని ఈ కేసు ఒక ఉదాహరణ అని పోలీసులు వెల్లడించారు.
విజయవాడకు చెందిన ఒక యువతికి వివాహం నిశ్చయమైంది. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు పెళ్లి కుమారుడి ఫోన్కి యువతి గురించి తప్పుడు సందేశాలు వచ్చాయి. దీనిపై యువతి కుటుంబసభ్యులు విజయవాడ సైబర్ క్రైం పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టారు. కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించిన సైబర్ క్రైం పోలీసులు పెళ్లికుమారుడికి వచ్చిన సందేశాలు, వాటికి సంబంధించి మొబైల్ ఫోన్ల ఐఎంఈఐ నంబర్ల గురించి ఆరా తీశారు. మొత్తం 6 వేర్వేరు ఫోన్ల నుంచి మేసేజ్లు వచ్చినట్లు తెలుసుకుని వాటి యజమానుల గురించి ఆరా తీశారు.
తీగ లాగితే డొంక కదిలింది: 6 సెల్ఫోన్లు వాడుతున్న యజమానులను పోలీసులు పిలిపించారు. వారు తణుకు, మచిలీపట్నం, కంకిపాడు, దాములూరు, విశాఖపట్నం ప్రాంతాలకు చెందిన వారు కావడంతో వారిని విచారించారు. అయితే ఆ ఆరుగురికి ఎలాంటి సంబంధం లేకపోవడంతో, పోలీసులు విచారణను మరో కోణంలో ప్రారంభించారు. ఈ ఆరు మొబైల్ ఫోన్లు ఎక్కడ కొనుగోలు చేశారో ఆరా తీయగా, విజయవాడ ఎన్టీఆర్ కాంప్లెక్సు పేరు వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్కడ ఒకే దుకాణం నుంచి ఫోన్లు కొన్నట్లు గుర్తించి దుకాణదారుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు గుట్టు రట్టయింది.
సిమ్లు కొనుగోలు చేసి: ఎన్టీఆర్ కాంప్లెక్సులో మొబైల్ ఫోన్లు, సిమ్ కార్డులు విక్రయించిన యువకుడి స్నేహితుడే ఈ నేరానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. యువకుడు తన మేనకోడలు వివాహం చెడకొట్టేందుకు నిర్ణయించుకుని పక్కాగా ప్లాన్ చేశాడు. ముందుగా 4 జీ మెయిల్స్ క్రియేట్ చేసుకుని, 5 సిమ్లు కొనుగోలు చేసి ఆ తర్వాత విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడకు వచ్చాడు. ఎన్టీఆర్ కాంప్లెక్సులోని తన స్నేహితుడి వద్ద సెకండ్ హ్యాండ్ మొబైల్ ఫోన్ను తీసుకుని, దాని ద్వారా మేసేజ్లు పెట్టాడు. ఇలా ఒకదాని తరువాత మరొకటి చొప్పున మొత్తం 6 సెల్ఫోన్లను దీని కోసం ఉపయోగించాడు. పోలీసులు ఒక్కో లింక్ను విడతీసుకుంటూ చివరకు నిందితుడిని గుర్తించారు. అతనికి సహకరించిన స్నేహితుడిని అరెస్టు చేశారు.
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