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సన్నీరాజా హెల్తీ ఐడియా - 'కాడ్యూ' తొలి ప్రొటీన్‌ బ్రెడ్‌

శరీరానికి అవసరమయ్యే ప్రొటీన్‌ అంటే కేవలం గుడ్లు, చికెన్‌ మాత్రమే అనే అపోహను పారద్రోలేలా ప్రొటీన్‌ బ్రెడ్‌ తయారు చేస్తున్నాడు. ఏపీలో తొలిసారిగా ప్రొటీన్‌ బ్రెడ్‌ తయారు చేసే వ్యాపారవేత్తగా ప్రత్యేకత చాటుకుంటున్నాడు సన్నీరాజా.

Young Man From the Visakha Protein Bread Startup
కాడ్యూ పేరుతో సంస్థ నెలకొల్పిన 23ఏళ్ల సన్నీరాజా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 5:41 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 5:47 PM IST

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Young Man From the Visakha Protein Bread Startup: ఉద్యోగాల కోసం కంపెనీల చుట్టూ తిరిగే యువతకు భిన్నం ఆ యువకుడు. చేతిలో పెద్దగా డబ్బులు లేకపోయినా పట్టుదల ఉంటే ప్రభుత్వ సహకారంతో సొంత కాళ్లపై నిలబడవచ్చని నిరూపించాడు. కేవలం 16 ఏళ్ల ప్రాయంలో వ్యాపార రంగంలోకి అడుగు పెట్టి, 23 ఏళ్ల వయసు వచ్చేసరికి సొంత సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించుకున్నాడు. ప్రొటీన్‌ అంటే గుడ్లు, చికెన్‌ మాత్రమే అనే అపోహను పారద్రోలి ప్రొటీన్‌ బ్రెడ్‌ తయారు చేస్తూ ప్రత్యేకత చాటుకుంటున్నాడు. ఇంతకీ ఎవరా యువకుడు? అతడి సక్సెస్‌ సీక్రెట్‌ ఏంటి? అనేది ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

చాలామందికి ఏదైనా సొంతంగా వ్యాపారం చేయాలనే బలమైన ఆలోచన ఉంటుంది. కానీ చేతిలో పెట్టుబడి లేదనో, సరైన మార్గదర్శకత్వం కరువయ్యిందనో వెనకడుగు వేస్తుంటారు. అందుకు భిన్నం ఈ యువకుడు. పట్టుదల ఉంటే ప్రతికూల పరిస్థితులు సైతం విజయానికి తొలిమెట్లు అవుతాయని నిరూపించాడు. శరీరానికి అవసరమయ్యే ప్రొటీన్‌ అంటే కేవలం గుడ్లు, చికెన్‌ మాత్రమే అనే అపోహను పారద్రోలేలా ప్రొటీన్‌ బ్రెడ్‌ తయారు చేస్తున్నాడు. ఏపీలో తొలిసారిగా ప్రొటీన్‌ బ్రెడ్‌ తయారు చేసే వ్యాపారవేత్తగా ప్రత్యేకత చాటుకుంటున్నాడు.

'కాడ్యూ' తొలి ప్రొటీన్‌ బ్రెడ్‌ 23ఏళ్ల సన్నీరాజా హెల్తీ ఐడియా (ETV Bharat)

బ్రెడ్‌లోనే ప్రొటీన్‌: దువ్వాడ సన్నీరాజా స్వస్థలం విశాఖలోని రామ్‌నగర్‌. టెన్త్‌ వరకు భాష్యం స్కూల్లో చదివిన ఈ యువకుడు ట్రిపుల్‌ఈ డిప్లొమా పూర్తి చేశాడు. బిజినెస్‌పై ఆసక్తితో ఆంధ్రా వర్సిటీలో బీబీఏ చదివాడు. ఆ తర్వాత యూఎస్​ వెళ్లాలనుకున్నా ఆ ఆలోచనను పక్కన పెట్టాడు. స్వదేశంలోనే ఉంటూ వ్యాపారంలో రాణించాలనుకున్నాడు. మార్కెట్లో తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన ప్రొటీన్ ఫుడ్ అందుబాటులో లేకపోవడాన్ని గుర్తించి ఈ లోపాన్ని భర్తీ చేయాలని బలంగా అనుకున్నాడు. అందరూ రోజు తినే బ్రెడ్‌లోనే ప్రొటీన్‌ని మిళితం చేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఆలోచించి ఆ వ్యాపారం ప్రారంభించాడు.

ఆలోచన రావడం వేరు, దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం వేరు. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో ముందడుగు వేసిన సన్నీ 2ఏళ్ల పాటు ఫుడ్‌ సైంటిస్టులతో కలిసి దీనిపై లోతైన పరిశోధనలు చేశాడు. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేలా బ్రెడ్‌లోనే ప్రొటీన్‌ను జోడించే సరికొత్త విధానాన్ని రూపొందించాడు. ఏపీకి సొంత ప్రొటీన్‌ బ్రెడ్‌ ఉండాలన్న ఆలోచన, పట్టుదలతో ముందుకు సాగిన సన్నీకి పెట్టుబడి సవాల్‌గా మారింది. అయినా నిరాశ చెందకుండా బ్యాంకు రుణాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా పెట్టుబడి సాధించాడు. 2024లో వైజాగ్‌ కేంద్రంగా కాడ్యూ పేరుతో ప్రొటీన్‌ బ్రెడ్‌ పరిశ్రమను నెలకొల్పాడు.

బిజినెస్‌ ప్రారంభించిన కొత్తలో మార్కెట్లో నిలదొక్కుకోవడం సన్నీరాజాకు అంత సులువేం కాలేదు. అయితే పట్టుదలతో ప్రయత్నించి క్రమంగా ప్రొటీన్ బ్రెడ్‌ను నగరవాసులు, జిమ్‌లకు వెళ్లే యువత ఆదరణ చూరగొనేలా చేశాను. నాణ్యతలో రాజీపడకపోవడంతో ఆర్డర్లు పెరిగాయి. నేను ఆదాయం పొందడంతో పాటు మరో 10 మంది నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తూ యజమానిగా మారాను.' -సన్నీరాజా, కాడ్యూ సంస్థ ఫౌండర్‌

సన్నీ ప్రయాణం కేవలం ఈ బ్రెడ్‌తోనే మొదలు కాలేదు. 16 ఏళ్ల అతి పిన్న వయసులోనే జెనెటిక్ టెస్టింగ్ కిట్లపై వైద్యులకు ప్రజెంటేషన్లు ఇస్తూ విక్రయించాడు. ఆ తర్వాత ఏయూలో బీబీఏ కోర్సు అభ్యసించే సమయంలో బిజినెస్ డెవలప్‌మెంట్, నాయకత్వ లక్షణాలను మరింత లోతుగా ఆకళింపు చేసుకున్నాడు. ఆ అనుభవమే ఈ ప్రొటీన్‌ బ్రెడ్‌ తయారీ, కంపెనీ స్థాపనకు బలమైన పునాదిగా మారిందంటున్నాడు సన్నీ. ఈ విజయంలో తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం ఎంతో కీలకమని చెబుతున్నాడు. సన్నీ విజయంలో అతడి బృందం కృషి కూడా ఉంది. మార్కెటింగ్ మేనేజర్ సుమంత్, డిజిటల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ జతిన్ కుమార్, నితిన్ ఆధ్వర్యంలో విస్తృతంగా సోషల్‌ మీడియా ప్రచారం నిర్వహించారు. గూగుల్‌ మెటా యాడ్స్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ద్వారా ఈ ప్రొటీన్ బ్రెడ్ విశాఖ సహా శ్రీకాకుళం, అరకు ప్రాంతాలకూ చేరువవుతోంది. వీడియో ఎడిటర్ రిషి తన సృజనాత్మకతతో బ్రాండ్‌ను డిజిటల్ వేదికలపై వైరల్ చేస్తున్నారు.

ప్రొటీన్‌ బ్రెడ్‌ తయారీలో నాణ్యత, పరిశుభ్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. కెనడా ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసిన అనుభవమున్న చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సుశిర పర్యవేక్షణలో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ పాటిస్తున్నారు. ఫైనాన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హారిక రోజువారీ లెక్కలను నిర్వహిస్తుండగా, నికిత్‌ వంటి యువ గ్రాడ్యుయేట్లు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేస్తూ కంపెనీ అభివృద్ధిలో కీలక భాగస్వాములు అవుతున్నారు. సమస్యలను చూసి భయపడకుండా, వాటికి సరికొత్త పరిష్కారాలను వెతికేవారే అసలైన ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్లు అని నిరూపించాడు సన్నీ. చదువుతూనే వ్యాపార మెళకువలు నేర్చుకుంటూ 10 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న ఈ యువ వ్యాపారవేత్త నేటి నిరుద్యోగ యువతకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్నాడు.

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Last Updated : September 25, 2026 at 5:47 PM IST

TAGGED:

YOUNG MAN STARTUP
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SUNNY RAJA FOUNDER OF CADIEUXHA
CADIEUXHA PROTEIN BREAD STARTUP
PROTEIN BREAD STARTUP

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