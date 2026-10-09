సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వదిలేసి మారథాన్ వైపు - అంతర్జాతీయ పరుగుకు తెనాలి యువకుడు సిద్ధం
Young Man In Marathon : లక్షల రూపాయల జీతం వచ్చే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి, పరుగు పందెమే ప్రాణంగా మార్చుకున్నాడు. బోస్టన్ అంతర్జాతీయ మారథాన్లో పాల్గొనడమే తన జీవిత ఆశయమని శ్రావణ్కుమార్ వెల్లడించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:18 AM IST
Young Man In Marathon : లక్షల రూపాయల జీతం వచ్చే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి, పరుగు పందెమే ప్రాణంగా మార్చుకున్నాడు గుంటూరు జిల్లా తెనాలికి చెందిన యువకుడు రాయపాటి శ్రావణ్కుమార్. పరుగులో రాటుదేలుతూ ఇప్పటివరకు జాతీయస్థాయిలో 12 మారథాన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన ఆయన, ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
ఉద్యోగం వదిలేసి ఫిట్నెస్ వైపు : శ్రావణ్కుమార్కు చిన్నప్పటి నుంచే ఆటలంటే మక్కువ. ఇంటర్మీడియట్ నుంచే పరుగుపై ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. నిత్యం సాధన చేస్తూ పలు పోటీల్లో పతకాలు గెలుచుకున్నారు. 2011లో బీటెక్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆయనకు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వచ్చింది. ఉద్యోగం చేస్తూనే పరుగు, ఫిట్నెస్ సాధనను కొనసాగించారు. అయితే ఆటలపై ఉన్న విపరీతమైన ఇష్టంతో 2017లో ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేశారు. పూర్తిస్థాయిలో క్రీడలపై దృష్టి పెట్టేందుకు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని కళాశాలలో చేరి 2017-19లో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సును కూడా పూర్తి చేశారు.
లద్దాఖ్ దాకా సాగిన పరుగు ప్రస్థానం : కఠోర సాధనే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్న శ్రావణ్కుమార్ ప్రతిరోజూ 10 కిలోమీటర్లు, ఆదివారం 20 కిలోమీటర్ల చొప్పున కొన్నేళ్లుగా పరుగు సాధన చేస్తున్నారు. 5, 10, 21, 25 కిలోమీటర్ల పరుగు పోటీల్లో సుమారు 60కు పైగా పతకాలను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. రాష్ట్ర స్థాయి బాడీ బిల్డింగ్ పోటీల్లో సైతం ఆయన వెండి పతకం సాధించడం విశేషం.
2017 నవంబరులో కావేరి ట్రైల్ మారథాన్తో శ్రావణ్కుమార్ మారథాన్ ప్రస్థానం ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత ముంబయి, హైదరాబాద్, విశాఖ, కోల్కతా, దిల్లీ, కర్ణాటక, చెన్నై నగరాల్లో జరిగిన పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. ఇటీవల గత నెల 13న అత్యంత కఠినమైన వాతావరణం ఉండే లద్దాక్లో జరిగిన మారథాన్లోనూ పాల్గొని విజయవంతంగా ఫినిషింగ్ పతకాన్ని అందుకున్నారు.
కుటుంబ ప్రోత్సాహంతోనే విజయాలు : తన విజయాల వెనుక కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఎంతో ఉందని శ్రావణ్కుమార్ కృతజ్ఞతతో గుర్తుచేసుకున్నారు. నాన్న శివనాగేశ్వరరావు, అమ్మ పద్మ, భార్య నాగశ్వేత నిరంతరం అందిస్తున్న ప్రోత్సాహమే తనను ఈ స్థాయికి చేర్చిందని చెప్పారు.
బోస్టన్ మారథానే లక్ష్యం : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన బోస్టన్ అంతర్జాతీయ మారథాన్లో పాల్గొనడమే తన జీవిత ఆశయమని శ్రావణ్కుమార్ వెల్లడించారు. 42.195 కిలోమీటర్ల ఈ మారథాన్ను 3 గంటల్లోగా పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. తనతో పాటు ఇతరులను కూడా మారథాన్ వైపు ప్రోత్సహిస్తున్నానని, తన జిమ్ నుంచి ఇప్పటివరకు పదిమంది తొలిసారిగా మారథాన్లో పాల్గొనేలా శిక్షణ ఇచ్చానని ఆయన గర్వంగా చెబుతున్నారు.
హెచ్ఐవీపై అవగాహన లక్ష్యంగా రాష్ట్రస్థాయి మారథాన్ రెడ్ రన్ ర్యాలీ