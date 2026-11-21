వారం క్రితమే జాబ్ - అమెరికాలో నల్గొండ యువకుడి మృతి
Nalgonda Youth Died In USA : అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన సాయితేజ మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి.
Published : November 21, 2026 at 12:17 PM IST
అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నల్గొండ జిల్లా యువకుడు మృతి చెందాడు. దారికి అడ్డుగా వచ్చిన జింకను తప్పించే క్రమంలో తన వాహనాన్ని నిలిపే ప్రయత్నం చేయగా, వెనక నుంచి వచ్చిన మరో వాహనం ఢీకొట్టడంతో ప్రాణాలు విడిచాడు. ఇటీవల అమెరికాలో ఉద్యోగం సంపాదించిన కుమారుడు కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తాడని కలలు కన్న తల్లిదండ్రులకు తీరని లోటు మిగిల్చాడు. చేతికందివచ్చిన కుమారుడు మృతి చెందడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు.
జింకను కాపాడే ప్రయత్నంలో
నల్గొండ జిల్లాలోని మునుగోడుకు చెందిన ఈరమళ్ల ప్రసాద్-శ్రీకన్య దంపతులు ప్రస్తుతం నల్గొండలో నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు. పెద్ద కుమారుడు సాయితేజ ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లాడు. అయితే అతడు బుధవారం రాత్రి హైవేపై ప్రయాణిస్తుండగా ఒక్కసారిగా రోడ్డుకు అడ్డంగా జింక వచ్చింది. దీంతో సడన్ బ్రేక్ వేయగా, వాహనం జింకను ఢీకొట్టి నిలిచిపోయింది. అదే సమయంలో వెనక నుంచి వచ్చిన సరకు రవాణా వ్యాను ఆగి ఉన్న సాయితేజ కారును బలంగా ఢీకొట్టింది. అనంతరం రోడ్డుపై నిలిచి ఉన్న సరకు రవాణా వ్యానును మరో రెండు వాహనాలు ఢీకొట్టాయి.
పలువురికి గాయాలు
ఈ ఘోర ప్రమాదంలో సాయితేజ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, అదే కారులో ప్రయాణిస్తున్న మరో వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో అతడిని హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. ప్రమాద సమయంలో సరకు రవాణా వ్యానును ఢీకొన్ని మరో రెండు వాహనాల్లో ప్రయాణిస్తున్న ఇంకో ఇద్దరికి సైతం స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదంలో మృతి చెందిన సాయితేజ భౌతిక కాయం సోమవారం వరకు నల్గొండకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
అమెరికాలో ఉద్యోగం సంపాదించిన వారంలోనే
ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లిన సాయితేజ కష్టపడి చదివాడు. వారం రోజుల క్రితమే అక్కడ ఉద్యోగం సంపాదించాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఎంతో సంతోషించారు. ఇక కుమారుడి భవిష్యత్తు బాగుంటుందని తల్లిదండ్రులు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కానీ ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన కొద్ది రోజులకే సాయితేజను మృత్యువు రోడ్డు ప్రమాద రూపంలో కబళించింది. కన్న బిడ్డ ప్రయోజకుడయ్యాడని సంతోషించేలోపే, అతడు ఇక లేడన్న వార్త ఆ తల్లిదండ్రులను శోకసంద్రంలో ముంచెత్తింది.
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