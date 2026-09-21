తండ్రి ఆశయమే లక్ష్యం - సర్కార్ బడిలో చదివి 24 ఏళ్లకే ఐఏఎస్గా ఉద్యోగం
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివి ఐఏఎస్ అయిన కొయ్యాడ ప్రణయ్కుమార్ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఇటీవల ఉట్నూర్ సబ్ కలెక్టర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన ప్రణయ్కుమార్ వైఫల్యాలను అనుభవ పాఠంగా మల్చుకుంటే సక్సెస్ సాధ్యమని చెబుతున్నారు.
Published : September 21, 2026 at 6:42 PM IST
Utnoor Sub-Collector Pranay kumar : నిన్నమొన్నటి వరకు ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ బళ్లలో చదివితేనే లక్ష్యాలను సాధిస్తామనేది నిజం కాదని ఓ పల్లెటూరు యువకుడు నిరూపించారు. పేద కుటుంబంలో జన్మించి, అరకొర వసతులు ఉన్న సర్కారు బడిలో చదివారు. తండ్రి ఆశయాన్ని, అన్నయ్య వైఫల్యాలను అనుభవ పాఠంగా మల్చుకొని పట్టుదలతో చదివి 24 ఏళ్ల వయస్సులోనే ఐఏఎస్ కల నెరవేర్చుకున్నారు. అతడు ఎవరో కాదు ఉట్నూర్ సబ్ కలెక్టర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన కొయ్యాడ ప్రణయ్కుమార్.
నాన్న ఆశయమే లక్ష్యం
జనగామ జిల్లా రఘనాథ్పల్లి గ్రామంలో ప్రభాకర్, లక్ష్మి దంపతులకు ప్రణయ్కుమార్ జన్మించాడు. మొత్తం నలుగురు సంతానం. పెద్దన్నయ్య ఉదయ్కుమార్, అక్క మౌనశ్రీ, రెండో అన్నయ్య పృథ్వికుమార్. ఆ ఇంట్లో చిన్నవాడు ప్రణయ్. తండ్రి ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థలో పని చేస్తున్నారు. సామాజిక కార్యక్రమాల నిర్వహణలో ఆయన కలెక్టర్లు, ఎస్పీలను కలుస్తుంటారు. వారంతా ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించే తీరు గమనించేవారు. తన పిల్లలు కూడా ఐఏఎస్ సాధించాలని కోరుకునే వారు. దాంతో తన అన్నయ్య ఉదయ్కుమార్ సివిల్స్ కోసం శ్రమించినా విజయం దక్కలేదు. ఆయన వైఫల్యాలన్నీ ప్రణయ్కి పాఠాలయ్యాయి. ఎలానైనా నాన్న కల నెరవేర్చాలని సవాల్గా తీసుకున్నాడు.
అభిరుచులు : బ్యాడ్మింటన్, ఫిట్నెస్
నచ్చిన పుస్తకం : టీఎన్ శేషన రాసిన పుస్తకం 'త్రూది బ్రోకెన్ గ్లాసెస్'
విద్యాభ్యాసం ఇలా సాగింది
1 నుంచి 10వ తరగతి వరకు మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి నాగారం జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో చదివాడు. పదో తరగతిలో జిల్లా స్థాయి ప్రతిభా పురస్కారం అందుకున్నాడు. గజ్వేల్ ప్రభుత్వ మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో ఈసీఈ చేశాను. ఇందులో సత్తా చాటడంతో బీఆర్ అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ అవార్డు వచ్చింది. జేఎన్టీయూ-హెచ్లో బీటెక్ పూర్తి చేశాక యూపీఎస్సీ పరీక్షలపై దృష్టి పెట్టి కొంతకాలం సొంతంగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లోని ప్రభుత్వ స్టడీ సెంటర్లో సివిల్స్ కోచింగ్ తీసుకున్నాడు.
తొలి ప్రయత్నంలో రైల్వేస్ మేనేజ్మెంట్లో ఉద్యోగం
తొలిసారి 2022లో యూపీఎస్సీ రాయగా ఇండియన్ రైల్వేస్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ (ఐఆర్ఎంఎస్) వచ్చింది. సర్వీసులో చేరి శిక్షణ పొందుతూ సివిల్స్కు సిద్ధమయ్యాడు. ఆ తర్వాత 2023లో రెండో ప్రయత్నంలో ఆల్ ఇండియా 554వ ర్యాంకు సాధించి ఐఏఎస్ కల నెరవేర్చుకున్నాడు.
చేపట్టిన బాధ్యతలు
తెలంగాణ క్యాడర్కు ఎంపికై నారాయణపేట జిల్లాలో అసిస్టెంట్ కలెక్టర్గా పనిచేశాడు. అక్కడి నుంచి దిల్లీలోని సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ మంత్రిత్వ శాఖలో కార్యదర్శిగా విధులు నిర్వహించాను. సెప్టెంబరు 3న ఉట్నూరు సబ్ కలెక్టర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
యువతకు సందేశం
లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని తీవ్రంగా ప్రయత్నించాలి. ఫెయిలైనా అధైర్యపడకుండా లోపాలను అనుభవంగా మల్చుకోవాలి. పట్టుదలతో కష్టపడితే విజయం వరిస్తుంది.
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