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తండ్రి ఆశయమే లక్ష్యం - సర్కార్​ బడిలో చదివి 24 ఏళ్లకే ఐఏఎస్​గా ఉద్యోగం

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివి ఐఏఎస్ అయిన కొయ్యాడ ప్రణయ్​కుమార్ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఇటీవల ఉట్నూర్​ సబ్​ కలెక్టర్​గా బాధ్యతలు చేపట్టిన ప్రణయ్​కుమార్ వైఫల్యాలను అనుభవ పాఠంగా మల్చుకుంటే సక్సెస్ సాధ్యమని చెబుతున్నారు.

Young man Charge as Collector in Jangaon
Young man Charge as Collector in Jangaon (EENADU)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 6:42 PM IST

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Utnoor Sub-Collector Pranay kumar : నిన్నమొన్నటి వరకు ప్రైవేటు, కార్పొరేట్​ బళ్లలో చదివితేనే లక్ష్యాలను సాధిస్తామనేది నిజం కాదని ఓ పల్లెటూరు యువకుడు నిరూపించారు. పేద కుటుంబంలో జన్మించి, అరకొర వసతులు ఉన్న సర్కారు బడిలో చదివారు. తండ్రి ఆశయాన్ని, అన్నయ్య వైఫల్యాలను అనుభవ పాఠంగా మల్చుకొని పట్టుదలతో చదివి 24 ఏళ్ల వయస్సులోనే ఐఏఎస్​ కల నెరవేర్చుకున్నారు. అతడు ఎవరో కాదు ఉట్నూర్​ సబ్​ కలెక్టర్​గా బాధ్యతలు చేపట్టిన కొయ్యాడ ప్రణయ్​కుమార్​.

నాన్న ఆశయమే లక్ష్యం

జనగామ జిల్లా రఘనాథ్​పల్లి గ్రామంలో ప్రభాకర్​, లక్ష్మి దంపతులకు ప్రణయ్​కుమార్​ జన్మించాడు. మొత్తం నలుగురు సంతానం. పెద్దన్నయ్య ఉదయ్​కుమార్​, అక్క మౌనశ్రీ, రెండో అన్నయ్య పృథ్వికుమార్​. ఆ ఇంట్లో చిన్నవాడు ప్రణయ్​. తండ్రి ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థలో పని చేస్తున్నారు. సామాజిక కార్యక్రమాల నిర్వహణలో ఆయన కలెక్టర్లు, ఎస్పీలను కలుస్తుంటారు. వారంతా ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించే తీరు గమనించేవారు. తన పిల్లలు కూడా ఐఏఎస్​ సాధించాలని కోరుకునే వారు. దాంతో తన అన్నయ్య ఉదయ్​కుమార్​ సివిల్స్​ కోసం శ్రమించినా విజయం దక్కలేదు. ఆయన వైఫల్యాలన్నీ ప్రణయ్​కి పాఠాలయ్యాయి. ఎలానైనా నాన్న కల నెరవేర్చాలని సవాల్​గా తీసుకున్నాడు.

Young man Charge as Collector in utnoor
అమ్మనాన్నలతో ప్రణయ్​కుమార్​ (EENADU)

అభిరుచులు : బ్యాడ్మింటన్​, ఫిట్​నెస్​

నచ్చిన పుస్తకం : టీఎన్​ శేషన రాసిన పుస్తకం 'త్రూది బ్రోకెన్​ గ్లాసెస్​'

విద్యాభ్యాసం ఇలా సాగింది

1 నుంచి 10వ తరగతి వరకు మేడ్చల్​-మల్కాజ్​గిరి నాగారం జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో చదివాడు. పదో తరగతిలో జిల్లా స్థాయి ప్రతిభా పురస్కారం అందుకున్నాడు. గజ్వేల్​ ప్రభుత్వ మోడల్​ రెసిడెన్షియల్​ పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలలో ఈసీఈ చేశాను. ఇందులో సత్తా చాటడంతో బీఆర్​ అంబేడ్కర్​ మెమోరియల్​ అవార్డు వచ్చింది. జేఎన్టీయూ-హెచ్​లో బీటెక్​ పూర్తి చేశాక యూపీఎస్సీ పరీక్షలపై దృష్టి పెట్టి కొంతకాలం సొంతంగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్​ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్​లోని ప్రభుత్వ స్టడీ సెంటర్​లో సివిల్స్​ కోచింగ్​ తీసుకున్నాడు.

తొలి ప్రయత్నంలో రైల్వేస్​ మేనేజ్​మెంట్​లో ఉద్యోగం

తొలిసారి 2022లో యూపీఎస్సీ రాయగా ఇండియన్​ రైల్వేస్​ మేనేజ్​మెంట్​ సర్వీసెస్​ (ఐఆర్​ఎంఎస్​) వచ్చింది. సర్వీసులో చేరి శిక్షణ పొందుతూ సివిల్స్​కు సిద్ధమయ్యాడు. ఆ తర్వాత 2023లో రెండో ప్రయత్నంలో ఆల్​ ఇండియా 554వ ర్యాంకు సాధించి ఐఏఎస్​ కల నెరవేర్చుకున్నాడు.

చేపట్టిన బాధ్యతలు

తెలంగాణ క్యాడర్​కు ఎంపికై నారాయణపేట జిల్లాలో అసిస్టెంట్​ కలెక్టర్​గా పనిచేశాడు. అక్కడి నుంచి దిల్లీలోని సోషల్​ జస్టిస్​ అండ్​ ఎంపవర్​మెంట్​ మంత్రిత్వ శాఖలో కార్యదర్శిగా విధులు నిర్వహించాను. సెప్టెంబరు 3న ఉట్నూరు సబ్​ కలెక్టర్​గా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

యువతకు సందేశం

లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని తీవ్రంగా ప్రయత్నించాలి. ఫెయిలైనా అధైర్యపడకుండా లోపాలను అనుభవంగా మల్చుకోవాలి. పట్టుదలతో కష్టపడితే విజయం వరిస్తుంది.

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ఉట్నూర్​లో యువ కలెక్టర్​
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