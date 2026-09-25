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YUVA : 'రన్‌ యువర్‌ నెక్ట్స్​ మైల్‌' - ఫిట్​నెట్​ కోసం భాగ్యనగరంలో కొత్త కాన్సెప్ట్​

'రన్‌ యువర్‌ నెక్స్ట్‌ మైల్‌' అనే సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌ని ఓ హైదరాబాద్​ యువకుడు పరిచయం చేశాడు. వీకెండ్స్‌లో రన్నింగ్‌, వాకింగ్‌, జుంబా డ్యాన్స్‌ వంటి ఆటపాటలతో రోజంతా ఉత్సాహంగా గడిపేలా తీర్చిదిద్దాడు.

Run Your Next Mile Organisation in Hyderabad
వీకెండ్ ఫన్ విత్ ఎక్సర్‌సైజ్ కార్యక్రమంతో రోజంతా ఉత్సాహంగా గడిపేలా తీర్చిదిద్దాడు యువకుడు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 9:41 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 9:47 PM IST

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Run Your Next Mile Organisation in Hyderabad : ఫోన్లు, లాప్‌టాప్‌లు, ట్రాఫిక్ జామ్‌లు, ఒత్తిడితో కూడిన రొటీన్ లైఫ్! ఇదీ నేటి నగర జీవనం.! వీటన్నింటికి దూరంగా ఒక్కరోజైనా ప్రశాంతంగా గడపాలని కోరుకునే వారు ఎందరో. అలాంటి వారందరికీ రన్‌ యువర్‌ నెక్స్ట్‌ మైల్‌ అనే సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌ పరిచయం చేశాడు ఆ యువకుడు. వీకెండ్స్‌లో రన్నింగ్‌, వాకింగ్‌, జుంబా డ్యాన్స్‌ వంటి ఆటపాటలతో రోజంతా ఉత్సాహంగా గడిపేలా తీర్చిదిద్దాడు. ఫిట్‌నెస్‌తో పాటు మానసిక ఉల్లాసాన్ని చేరువ చేస్తున్న ఆ సంస్థ విశేషాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఈ ఫిట్‌నెస్ ఫ్రీక్‌ పేరు రాకేష్. హైదరాబాద్‌ నివాసి. చిన్నప్పటి నుంచే ఫిట్‌నెస్‌ అంటే ఇష్టం. ఈ మేరకు క్రమం తప్పకుండా వర్కౌట్స్‌ చేస్తూ మంచి శరీరాకృతిని సాధించాడు. వర్కౌట్స్‌ వల్ల ఆరోగ్యంగా, రోజంతా ఉల్లాసంగా ఉండటాన్ని తెలుసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే మనం మాత్రమే కాదు మన చుట్టూ ఉండే వారు సైతం ఫిట్‌గా ఉండాలని భావించాడు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా రన్‌ యువర్ నె‌క్స్ట్‌ మైల్‌ అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి నాగోల్‌కు చేరిన యువత, ఉద్యోగులు ఎంతో ఉత్సాహంగా పరుగులు తీస్తున్నారు. వారమంతా ఆఫీసుల్లో బిజిగా ఉండే వీరు, వీకెండ్ ఫన్ విత్ ఎక్సర్‌సైజ్ కార్యక్రమం కోసం వారాంతంలో ఇక్కడకు చేరుకుంటారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా ప్రారంభించిన 'రన్‌ యువర్‌ నెక్స్ట్‌ మైల్‌' వేడుకలో భాగమవుతూ, తమ వీకెండ్స్‌ని ఎంతో ఉల్లాసంగా గడుపుతున్నారు.

YUVA : ఫిట్​నెట్​ కోసం 'రన్‌ యువర్‌ నెక్స్ట్‌ మైల్‌' అనే సరికొత్త కాన్సెప్ట్​ - వీకిండ్​లో ఫన్ అండ్ ఫిట్‌నెస్ యాక్టివిటీస్ (ETV Bharat)

సంస్థ ప్రత్యేకత ఏంటంటే

ఉప్పల్ ప్రాంతంలో ఇలాంటి వారాంతపు ఫన్ అండ్ ఫిట్‌నెస్ యాక్టివిటీస్ తక్కువ ఉండటం గమనించిన రాకేష్ ఈ వేదిక ఏర్పాటు చేశాడు. ప్రతి వీకెండ్‌లో 2 కిలోమీటర్ల రన్నింగ్‌తో పాటు జుంబా, బ్యాడ్మింటన్, పికిల్ బాల్‌తో పాటు పలు రకాల సరదా ఆటలు నిర్వహిస్తున్నారు. పరుగు తీయలేని వారి కోసం నడక కూడా ఉంది. అసలు పరిచయం లేని వారందరినీ ఒకే వేదికపైకి తెచ్చి ఆటపాటలతో ఒక కుటుంబంలా మార్చడమే ఈ సంస్థ ప్రత్యేకత. జుంబా డాన్స్, సైక్లింగ్, పికిల్ బాల్ వంటి యాక్టివిటీస్‌ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని చెబుతున్నారు రాకేష్. అయితే తాను ఈ ప్రయాణం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఇంత భారీ స్పందన వస్తుందని ఊహించలేదని అంటున్నాడు రాకేష్‌.

''హైదరాబాద్​ అన్నింటిలో నంబర్​ వన్​ అని అందరికి తెలుసు. యూత్​ అయితే ఎక్కువ రీల్స్​, టిక్​ టాక్​, మూవీస్​ నచ్చుతున్నాయి. కానీ ఫిట్​నెట్​ అంటే చాలా ఇష్టం. ఒక్క రోజు ఐడియా వచ్చింది. కొంతమంది తెలియని వాళ్లతో కలిసి రన్నింగ్​, ఏమైనా గేమ్స్​ లాంటివి కొత్త వాళ్లతో చేస్తే ఎంత బాగుంటుందని అనిపించింది. అలా ఆ ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టాను. చాలా మంది స్పందన వచ్చింది'' - రాకేష్, రన్‌ యువర్ నెక్స్ట్‌ మైల్ ఫౌండర్

వీకెండ్ ఫన్ విత్ ఎక్సర్‌సైజ్

ఈ కార్యక్రమానికి అన్ని వయసుల వారు విపరీతంగా ఆకర్షితులవుతున్నారు. ముఖ్యంగా కాలేజీ విద్యార్థులు, ఐటీ ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరవుతున్నారు. ఇక్కడ జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్ తమకు ఎంతగానో నచ్చాయని, రోజూవారీ టెన్షన్లను దూరం చేయడానికి ఇదొక చక్కని వేదిక అని యువత ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఐటీ ఉద్యోగాల్లో ఉండే ఒత్తిడి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. అలాంటి రొటీన్ లైఫ్‌కు ఇక్కడ ఉపశమనం దొరుకుతోంది. కొత్త పరిచయాలు, వీకెండ్ మార్నింగ్స్‌లో చేసే ఈ ఫిట్‌నెస్ కసరత్తులు అద్భుతమైన స్ట్రెస్ బస్టర్స్‌గా మారుతున్నాయని ఉద్యోగులు చెబుతున్నారు. మధ్య వయసు వారికి సైతం ఇది ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన అలవాటుగా మారుతోంది.

ఓవైపు బిజినెస్​ - మరోవైపు సామాజిక బాధ్యత

ఓ వైపు వ్యాపారం చేస్తూనే ఏదైనా కొత్తగా చేయాలనే ఆలోచనతో ఇది ప్రారంభించినట్లు చెబుతున్నాడు రాకేష్‌. రెండింటినీ బ్యాలెన్స్‌ చేసుకోవడమే కాక కొత్త వారిని కలవడం, ఉల్లాసంగా గడపడం, ఆరోగ్యవంతమైన జీవనవిధానం అలవాటు చేయడమే లక్ష్యమంటున్నాడీ యువకుడు. ఒకవైపు బిజినెస్ బాధ్యతలు మరోవైపు సమాజంలో ఆరోగ్య స్పృహను పెంచే సామాజిక బాధ్యత. రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ దూసుకుపోతున్నాడు రాకేష్. కొత్త మనుషులను కలవడం, నవ్వులు పంచడం, ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలిని ప్రతి ఒక్కరికీ అలవాటు చేయడమే తన జీవితాశయం అంటాడు ఈ రియల్ హీరో. ఒక చిన్న ఆలోచన ఎంతటి అద్భుతాలను సృష్టిస్తుందో చెప్పడానికి రాకేష్ ప్రయాణమే ఒక నిలువెత్తు సాక్ష్యం!

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Last Updated : September 25, 2026 at 9:47 PM IST

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