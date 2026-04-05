పెళ్లి దుస్తుల్లో యువకుడి బలవన్మరణం - ఆ ఫోన్ మాట్లాడిన తర్వాత అసలేమైంది?
యువతిని భోజనం తీసుకునిరా అని పంపించిన యువకుడు - యువతి తిరిగి వచ్చేసరికి ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకున్న లోకేశ్ - కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
Published : April 5, 2026 at 4:50 PM IST
Young Man Died In Kphb Hyderabad : వారిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు. పెళ్లి చేసుకుంటామని పెద్దలకు చెబితే ససేమిరా అన్నారు. కొన్నాళ్లకు అబ్బాయి తరఫు వాళ్లు ఒప్పుకున్నా, అమ్మాయి తరఫు వాళ్లు మాత్రం అంగీకరించలేదు. విడిపోయి బతకలేమనుకున్న ఆ ప్రేమికులు, ఎలాగైనా వివాహం చేసుకోవాలనుకుని నిర్ణయించుకున్నారు. ముహూర్తం కూడా ఖరారైంది. ఓ హోటల్ గదిలో అద్దెకు దిగారు. తెల్లారితే పెళ్లి. భోజనం తెచ్చేందుకు అమ్మాయిని గది నుంచి కిందకు పంపించిన వరుడు యువతి వచ్చేలోపు ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. అసలేం జరిగింది? తెల్లారితే పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన యువకుడు ఆ పెళ్లి దుస్తుల్లోనే ఎందుకు ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు? పూర్తి కథనంలో చూద్దాం.
ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా పొట్లూరు మండలం చెర్లోపల్లికి చెందిన వనమల లోకేశ్ హైదరబాద్ శివారు ప్రాంతంలోని చింతల్లో ఉంటున్నాడు. గండిమైసమ్మ ప్రాంతంలోని ఓ ఫార్మా కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు. అదే కంపెనీలో పని చేసే ఓ యువతి, లోకేశ్ ఇద్దరూ రెండేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుని పెద్దలకు చెప్పారు. అబ్బాయి తరఫు వారు అంగీకరించినా అమ్మాయి తరఫు వారు ఒప్పుకోలేదు. ఇద్దరూ బయటకెళ్లి వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నారు. ఈ నెల 4వ తేదీన ముహూర్తం ఖరారయ్యింది. 3వ తేదీన ఇద్దరూ కలిసి కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు పరిధిలోని అడ్డగుట్టలో ఓయో హోటల్లో అద్దెకు దిగారు.
లోపలికెళ్లి చూడగా పెళ్లి దుస్తులపైనే : లోకేశ్ పెళ్లి దుస్తులు ధరించాడు. తాను పెళ్లి దుస్తుల్లో ఉన్నానని, భోజనం తీసుకురమ్మని యువతిని బయటకు పంపించాడు. భోజనం తీసుకుని యువతి తిరిగి గదికి వెళ్లి తలుపు తట్టగా ఎంతసేపటికీ స్పందన రాలేదు. దీంతో యువతి తన స్నేహితులకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పింది. వాళ్లు వచ్చి హోటల్ యాజమాన్యం, సిబ్బంది సాయంతో తలుపులు పగులగొట్టారు. లోపలికెళ్లి చూడగా పెళ్లి దుస్తులపైనే లోకేశ్ ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని వేలాడుతూ విగత జీవిగా కనిపించాడు.
"లోకేశ్ ఆ యువతిని భోజనం తీసుకురావాలని బయటకు పంపించాడు. ఆ అమ్మాయి తిరిగి వెళ్లి చూసేసరికి ఆయన ఉరివేసుకుని ఉన్నాడు. డోర్ లోపలి నుంచి లాక్ అయి ఉంది. వెంటనే వారి స్నేహితులు, హోటల్ వాళ్లు వచ్చి తలుపులు తెరిచి హాస్పిటల్కు తరలించారు. పరిశీలించిన వైద్యులు లోకేశ్ అప్పటికే చనిపోయినట్లు చెప్పారు" - రాజశేఖర్రెడ్డి, కేబీహెచ్బీ సీఐ
తండ్రి రూ.70 వేలు ఇచ్చాడు : పెద్దలను ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ముందే అమ్మాయి తరఫు వారికి లోకేశ్ సోదరుడి ద్వారా విషయం తెలిసింది. తొలుత తమ కుమార్తె చనిపోయిందని అనుకుంటామని చెప్పిన ఆమె తల్లిదండ్రులు, తర్వాత ఏపీలోని చిలకలూరిపేట నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చి ఆమెను తీసుకెళ్లేందుకు యత్నించారు. దీంతో అక్కడి నుంచి అమ్మాయి నేరుగా భయంతో లోకేశ్ దగ్గరకు వెళ్లింది. లోకేశ్ తరఫు వారు పెళ్లికి ఒప్పుకున్నారు. పెళ్లి ఖర్చుల కోసం లోకేశ్ తండ్రి రూ.70 వేలను కూడా ఇచ్చాడు. పెళ్లి దుస్తులు, అమ్మాయికి పుస్తెలు కొనిచ్చాడు. ఇద్దరూ కలిసి 3వ తేదీన అడ్డగుట్టలోని ఓయో హోటల్లో గది అద్దెకు తీసుకున్నారు. ఇదే సమయంలో అమ్మాయి తండ్రి, మేనమామ లోకేశ్ను ఫోన్లో బెదిరింపులకు గురి చేశారని, ఏదో జరగడం వల్లే అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని మృతుడి బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. పెళ్లి ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకుని, పెళ్లి దుస్తులతోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడతాడని ఊహించలేదంటూ బోరున విలపించారు.
అసలు ఏం జరిగింది : ఈ నెల 4వ తేదీన గుడి లేదా ఆర్యసమాజ్లో పెళ్లి చేసుకుందామని యువతికి చెప్పిన లోకేశ్, ముందు రోజే పెళ్లి దుస్తులు ఎందుకు వేసుకున్నాడు? వాటిపైనే ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు? అమ్మాయి ఏం చెబుతోంది? అనే విషయాలు ఇంకా తేలాల్సి ఉంది. అసలు యువతి కిందకు వెళ్లొచ్చేలోపు ఏం జరిగింది? ఆత్మహత్య ఆలోచనతోనే లోకేశ్ ఆమెను బయటకు పంపించాడా? లేక ఆమె రావడం కొంత ఆలస్యం అయ్యేసరికి బంధువులు ఆరోపిస్తున్నట్లు ఇక రాదేమో అని మనస్థాపంతో ప్రాణం తీసుకున్నాడా అనేది మిస్టరీగా మారింది. అసలు అమ్మాయి తండ్రి, మేనమామ ఫోన్లో లోకేశ్కు ఏం చెప్పారు? ఏం అని బెదిరించారు. ఆ బెదిరింపులతోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా? అనేది స్పష్టత లేదు. మృతుడి బంధువుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
