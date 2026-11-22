కంటి చూపుతోనే కంప్యూటర్ కంట్రోల్ - అమలాపురం యువకుడి అద్భుత ఆవిష్కరణ
Software to Control Devices Using Movements : కంటి కదలికలతో కంప్యూటర్, టీవీ సహా పలు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను నియంత్రించే సాఫ్ట్వేర్ను అనిల్బాబు అనే యువకుడు రూపొందించాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 4:36 PM IST
నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టి చిన్నతనంలోనే తండ్రిని కోల్పోయిన ఆ యువకుడు ఎన్నో కష్టాలను అధిగమించాడు. నేడు దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కేవలం కంటి కదలికలతో కంప్యూటర్, టీవీ సహా పలు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను నియంత్రించే సాఫ్ట్వేర్ రూపొందించాడు. పలు పోటీల్లో బహుమతులు సైతం గెలుచుకున్నాడు. అంతేకాదు లక్షల జీతం వచ్చే ఉద్యోగ అవకాశాలను వదులుకుని స్టార్టప్ ప్రారంభించి పేటెంట్ హక్కులు సైతం సాధించాడు. అమలాపురానికి చెందిన అనిల్ బాబు ఆవిష్కరణలు, సక్సెస్ జర్నీ ఈ కథనంలో తేసుసుకుందాం.
చేతులు లేకపోతే కంప్యూటర్, మొబైల్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి? దివ్యాంగులు రోజువారీ పనుల కోసం ఇతరులపై ఎందుకు ఆధారపడాలి? ఇలాంటి ప్రశ్నలే ఈ యువకుడిని ఆలోచింపజేశాయి. దివ్యాంగుల కష్టాలను దగ్గరగా గమనించిన ఇతడు సాంకేతికతనుపయోగించి వారికోసం ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ ఆలోచనకు ఆచరణ రూపమే విజన్ యాక్సెస్ ప్రాజెక్ట్. కేవలం కంటి పాప కదలికలతో కంప్యూటర్, మొబైల్ వంటి ఎలక్టానిక్ పరికరాలను ఆపరేట్ చేసేలా ఈ సాఫ్ట్వేర్ను రూపొందించాడు.
అనిల్బాబు స్వస్థలం అమలాపురం. చిన్నతనంలోనే రోడ్డు ప్రమాదంలో తండ్రిని కోల్పోయాడు. తల్లి మంగ కష్టపడి కుమారుడిని పెంచి పెద్ద చేసింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడుతున్నా కుమారుడి చదువుకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా చూసుకుంది. ఏడో తరగతి వరకు సాధారణ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివిన అనిల్ తర్వాత ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదో తరగతి పూర్తి చేశాడు. అనంతరం పాలిటెక్నిక్ సీఎస్ఈలో చేరాడు. ప్రస్తుతం బీవీసీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ చదువుతున్నాడు. చిన్ననాటి నుంచే కంప్యూటర్ విద్యపై అనిల్కు ఉన్న ఆసక్తిని గుర్తించిన తల్లి అప్పు చేసి మరీ ల్యాప్టాప్ కొనిచ్చింది. అదే అతడి జీవితంలో కీలక మలుపుగా మారింది. ఏడో తరగతి నుంచే యూట్యూబ్లో సాంకేతిక అంశాలు చూస్తూ ప్రయోగాలు చేసేవాడు. రిమోట్ కార్ల తయారీ నుంచి కోడింగ్ వరకు ఒక్కో అడుగు ముందుకేశాడు. ఎనిమిదో తరగతి నుంచే వివిధ ప్రాజెక్టులపై పనిచేయడం ప్రారంభించి పదో తరగతి నాటికే సొంతగా ప్రాజెక్టులు రూపొందించే స్థాయికి ఎదిగాడు.
కంటిచూపుతోనే కంప్యూటర్ను ఆపరేట్ : ఈ క్రమంలో దివ్యాంగులు పరీక్షలు రాసేందుకు ఇతరులపై ఆధారపడాల్సి రావడం గమనించాడు అనిల్. వారికోసం సాఫ్ట్వేర్ తయారుచేయాలనుకున్నాడు. అలా వచ్చిందే ఈ విజన్ యాక్సెస్ ప్రాజెక్టు. ఈ సాఫ్ట్వేర్తో కంటిచూపుతోనే కంప్యూటర్ను ఆపరేట్ చేయవచ్చు. ఫోల్డర్లు ఓపెన్, క్లోజ్ చేయడం వివిధ యాప్లు తెరవడం, యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూడటం వంటి పనులను చేతులతో సంబంధం లేకుండానే చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చేతులు ఉపయోగించలేని దివ్యాంగులకు ఈ సాంకేతికత ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందంటున్నాడు అనిల్.
ఈ ఆవిష్కరణతోనే ఆగిపోలేదు అనిల్. దివ్యాంగ విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయడానికి ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశాడు. కంప్యూటర్ తెరపై అక్షరాలు వరుసగా కనిపిస్తాయి. తమకు అవసరమైన అక్షరాలను కంటిచూపుతో ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా నిర్ణీత సమయంలో పరీక్ష రాసేలా సరికొత్త విధానం అభివృద్ధి చేశాడు. 2024లో కాకినాడ ఆంధ్రా పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో నిర్వహించిన జాతీయస్థాయి ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పో, ఇటీవల రాజమహేంద్రవరంలో నిర్వహించిన ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సమ్మిట్లో అనిల్ ప్రదర్శనలు ప్రథమ స్థానంలో నిలవడంతో నగదు బహుమతులను కైవసం చేసుకున్నాడు.
అభినందించిన చంద్రబాబు, లోకేశ్ : అనిల్ ప్రతిభను గుర్తించిన సీఎం చంద్రబాబు, ఐటీశాఖ మంత్రి లోకేశ్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఇలాంటి ఆవిష్కరణలకు ప్రభుత్వం తరఫున సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇటీవల రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ సీఈఓ సూర్య తేజ చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకున్నాడు. మొదటి నుంచి స్టార్టప్ పెట్టాలనే ఆలోచనతో ఉన్న అనిల్ చదువు పూర్తి కాకముందే పలు ఎంఎన్సీ కంపెనీల నుంచి లక్షల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగవకాశాలు వచ్చినా వదులుకున్నాడు. స్టార్టప్ ప్రారంభించి వివిధ సంస్థలకు అవసరమైన యాప్లు, సాఫ్ట్వేర్ల రూపకల్పనతో పాటు సాంకేతిక సేవలు అందిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం 5 కంపెనీలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టు పనులు చేస్తున్నాడు అనిల్. భవిష్యత్తులో సంస్థను మరింత విస్తరించడంతో పాటు తన ఆవిష్కరణలను దివ్యాంగులకు చేరువ చేయాలన్నదే లక్ష్యమంటున్నాడు.
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