'కట్నం డబ్బులు ఇవ్వలేనోడివి బతికెందుకు?' - సొంత అక్క మాటలకు ఆగిన తమ్ముడి గుండె
అదనపు కట్నం కావాలని తోబుట్టువు వేధింపులు - 'నువ్వు చనిపోతే ఆస్తిలో వచ్చే వాటా కట్నంగా తీసుకుంటాం' అంటూ సూటిపోటి మాటలతో తమ్ముడిపై అక్క కుటుంబం దాడి - భరించలేక బలవన్మరణానికి పాల్పడిన యువకుడు
Published : June 14, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 1:51 PM IST
Young Man Dead Due To Harassment By His Own Sister : 'గొప్ప గొప్ప యుద్ధాలన్నీ నా అనుకునే వాళ్లతోనే.' (Great Battles With The Closest People) ఇది ఓ సినిమాలోని డైలాగ్. ఇది అక్షరాలా నిజం! ఎందుకంటే మనం ఎవరినైతే అత్యంత ఎక్కువగా ప్రేమిస్తామో, నమ్ముతామో వారి నుంచే మనకు ఎక్కువ అవమానాలు, దాడులు ఎదురవుతుంటాయి. హైదరాబాద్లో ఈ తరహా ఘటనే అందరి మనసులను కలచి వేస్తుంది.
మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా జవహర్నగర్ చెన్నాపురానికి చెందిన నవీన్ (29) అనే యువకుడు ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. అతడి సోదరి మమత మొదటి భర్తకు విడాకులివ్వడంతో తుర్కయంజాల్కు చెందిన బొమ్మరాజు కృష్ణ అనే వ్యక్తితో రెండో వివాహం చేశారు. పెళ్లి సమయంలో 5 తులాల బంగారం, అర కిలో వెండి, ఇతరత్ర వాటిని సైతం సమకూర్చి మంచి కట్నంతోనే ఘనంగా వివాహం జరిపించారు.
నువ్వు బతికి ఏం లాభం? : ఇంతలోనే ఏమైందో తెలియదు. అదనపు కట్నం కావాలని అక్క ఇంటివారు అడగడం మొదలుపెట్టారు. మనం సాధారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితులను చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ ఉంది. అది ఏంటంటే రక్తం పంచుకుని పుట్టిన తోబుట్టువైన అక్కే బావ, అత్తమామలకు అండగా నిలిచింది. అదనపు కట్నం కావాలని నవీన్ను, అక్కతో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తీవ్రంగా వేధింపులకు గురి చేశారు. ఇది కాదన్నట్లు 'కట్నం ఇవ్వడం చేతకాని నువ్వు బతికి ప్రయోజనం ఏంటి? నువ్వు చనిపోతే ఆస్తిలో వచ్చే వాటాను కట్నంగా తీసుకుంటా'మని సొంతక్కే మాట్లాడింది.
మాటలు గుర్తుకువచ్చి సగం చచ్చిపోయాడు : సొంత అక్క మమత ఇలా మాట్లాడటంతో ఆ తమ్ముడి గుండె బరువెక్కింది. రాను రాను వేధింపులు మరీ ఎక్కువ అయ్యాయి. ఈ నెల 5వ తేదీన కృష్ణ, మమత ఖాళీ చెక్కులపై నవీన్తో బలవంతంగా సంతకాలు చేయించుకున్నారు. దీంతో నవీన్ తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. అతనికి దేని మీదా ధ్యాస లేదు. రోజురోజుకూ మనిషి ఏదో కోల్పోయినట్లు తయారయ్యాడు ఈ పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో తెలియక మదనపడ్డాడు. 'కట్నం ఇవ్వడం చేతకాని నువ్వు బతికి ఏం ప్రయోజనం' అన్న అక్క మాటలు గుర్తొచ్చాయి. దీంతో శనివారం తాను పని చేస్తున్న గోదాంలోనే ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు.
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