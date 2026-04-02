వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడని యువకుడి దారుణ హత్య
అర్థరాత్రి వేళ వివాహిత ఇంటికి వచ్చిన యువకుడి హత్య - గతంలో పలుమార్లు పంచాయితీలు పెట్టినా మారని తీరు - యువకుడిని కర్రతో కొట్టి చంపిన వివాహిత భర్త, కుటుంబ సభ్యులు
Published : April 2, 2026 at 4:34 PM IST
young man murder for illegal affair : అర్థరాత్రి అందరూ గాఢ నిద్రలో ఉన్న వేళ ఓ గావుకేక వినపడింది. దెబ్బకు చుట్టుపక్కల వారంతా ఉలిక్కిపడ్డారు. ఏమైందో ఏమోనని బయటకు వచ్చి చూశారు. కానీ కారుచీకట్లో అక్కడ వారికేం కనిపించలేదు. తెల్లారేసరికి కాలనీలో ఓ చోట జనాలంతా గుమిగూడారు. ఏమైందా అని చూస్తే, అక్కడ ఓ యువకుడు రక్తపు మడుగులో నిర్జీవంగా పడి ఉన్నాడు. కాసేపటికి ఘటనాస్థలానికి వచ్చిన పోలీసులు ఓ కుటుంబంలోని ముగ్గుర్ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారు. ఇంతకీ చనిపోయిన యువకుడు ఎవరు? ఈ హత్యకు, పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధమేంటో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
వేధిస్తున్నాడని పోలీసులకు ఫిర్యాదు : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మార్చి 28న ఆదిలాబాద్లోని శాంతినగర్ ప్రాంతం నుంచి అర్థరాత్రి వేళ డయల్ 100కు ఒక ఫోన్కాల్ వచ్చింది. ఓ యువకుడి వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఓ వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో పోలీసులు సదరు వ్యక్తి తెలిపిన ప్రదేశానికి వెళ్లి ఆ యువకుడి కోసం గాలించారు. కానీ, ఆ కుర్రాడి ఆచూకీ లభించకపోయేసరికి పోలీసులు అక్కడ్నుంచి వెళ్లిపోయారు.
ఫిర్యాదు చేసిన గంటకే హత్య : మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున ఆ యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడనే సమాచారం పోలీసులకు అందింది సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు హత్యకు దారితీసిన కారణాలపై ఆరా తీశారు. దర్యాప్తులో ముగ్గురు వ్యక్తులపై పోలీసులకు అనుమానం వచ్చింది. నిందితుల ఆచూకీ కోసం గాలింపును ముమ్మరం చేశారు. ముగ్గురు అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో వారే హత్య చేసినట్లు నిందితులు నేరం అంగీకరించారు. రాత్రి వేళ డయల్ 100కు కాల్ చేసిన గంట తర్వాత ఈ హత్య చేసినట్లు పోలీసులు నిర్ధరించారు.
మర్డర్ చేసేందుకు స్కెచ్ : ఈ హత్యకు వివాహేతర సంబంధమే కారణమని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. చనిపోయిన యువకుడు హత్యకు పాల్పడిన ముగ్గురిలో ఒకరి భార్యతో వివాహేతర సంబంధం నెరుపుతున్నాడని గుర్తించారు. నిందితులు అంతకుముందే సదరు యువకుడిని పలుమార్లు హెచ్చరించినా పద్ధతి మార్చుకోలేదని పోలీసులకు తెలిపారు. దీంతో యువకుడిపై వివాహిత భర్తతో పాటు ఆయన తండ్రి, అన్న కక్ష పెంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మార్చి 28న వివాహిత ఇంటికి వచ్చిన యువకుణ్ని చంపేయాలని తండ్రీ, కుమారులు పథకం వేశారు.
పంచాయతీలు కూడా జరిగాయి : అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం వివాహిత ఇంటికి వచ్చిన యువకుణ్ని అదును చూసి వెంటాడి కర్రతో తీవ్రంగా కొట్టారు. బలమైన గాయాలు కావడంతో ఆ యువకుడు అక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. కాగా, గతంలో వివాహేతర సంబంధం విషయమై పలుమార్లు పంచాయితీలు కూడా జరిగినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. ముగ్గురు నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేసి, వారి నుంచి హత్యకు ఉపయోగించిన మారణాయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
"నిందితుల్లో ఓ వ్యక్తి డయల్ 100కి ఫోన్ చేసి ఒక అబ్బాయి మా ఇంటికి వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతున్నాడని ఫిర్యాదు చేశాడు. వెంటనే మేము స్పందించి 10 నిమిషాల్లో వారి ఇంటికి వెళ్లాం. కుర్రాడి కోసం ఆ గల్లీల్లో వెతికాం. అతడు దొరక్కపోవడంతో తిరిగి స్టేషన్కు వచ్చేశాం. మేము స్టేషన్కు వచ్చిన గంట తర్వాత ఈ హత్య జరిగింది. ముగ్గురు నిందితులు కలిసి కుర్రాడిని చంపేశారు. అందులో ఏ-1గా ఉన్న నిందితుడు ఒక రాడ్ లాంటి ఓ కర్రతో యువకుడి తలపై ఒకే చోట నాలుగైదు సార్లు చాలా గట్టిగా కొట్టాడు. దీంతో దెబ్బ బలంగా తాకడంతో తీవ్ర రక్త స్రావమై, యువకుడు అక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు - రాహుల్ కాంత్, ఐపీఎస్ అధికారి, ఆదిలాబాద్
హాయిగా కాలం వెల్లదీస్తున్న భార్యాభర్తల దాంపత్యంలో ఓ యువకుడి ప్రవేశం ఆ కుటుంబాన్నే చిన్నాభిన్నం చేసింది. అయితే, సమస్యను పరిష్కరించాలంటే మరో సమస్యను ప్రేరేపించేలా చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దని పోలీసులు కోరుతున్నారు. జైలు పాలై, భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
