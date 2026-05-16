ప్రేమను అంగీకరించలేదని యువతిని హత్య చేసిన యువకుడు

ప్రేమను నిరాకరించిందని యువతిపై కత్తితో దాడి చేసిన యువకుడు - యువకుడి దాడిలో తీవ్రగాయాలతో యువతి మృతి - కొంతకాలంగా ప్రేమ పేరుతో యువతిని వేధిస్తున్న యువకుడు

Young Woman Dies in Attack by Obsessed Lover in Jadcherla
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 7:31 PM IST

Young Man Attacks Young Woman with a Knife : మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా జడ్చర్లలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ప్రేమోన్మాది దాడిలో యువతి మృతి చెందింది. కొంతకాలంగా ప్రేమ పేరుతో యువతిని వేధిస్తున్న యువకుడు ప్రేమను నిరాకరించిందని యువతిపై కత్తితో దాడి చేశాడు. అత్యంత కిరాతకంగా యువతి గొంతు కోశాడు. తీవ్రగాయాలతో యువతి చనిపోయింది. యువతి గొంతు కోసిన యువకుడిని పట్టుకొని స్థానికులు చితకబాదారు.

