పెళ్లికి నిరాకరించిన యువతి - సుత్తితో దాడి చేసిన యువకుడు

8 ఏళ్లుగా యువతి యువకుడు సహజీవనం - వివాహానికి నిరాకరించిన యువతి - ఆమెపై సుత్తితో దాడి - స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలింపు - కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు

నిందితుడు మహేశ్
నిందితుడు మహేశ్ (ETV Bharat)
Published : February 19, 2026 at 3:05 PM IST

Young Man Attacks on Girlfriend with Hammer : సూర్యాపేట జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. తనను ప్రేమించి, పెళ్లికి నిరాకరిస్తోందని ఓ యువకుడు ప్రియురాలిపై సుత్తితో దాడి చేశాడు. దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన యువతిని స్థానికులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు : సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్ మండలం లింగంపల్లికి చెందిన మహేశ్ హైదరాబాద్​లో ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. చదువుకునే సమయంలో నుతనకల్ మండలానికి చెందిన ఓ యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది. పరిచయం కాస్తా ప్రేమగా మారింది. 8 ఏళ్లుగా ఇద్దరూ సహజీవనం చేస్తున్నారు. ఇటీవల పెళ్లి ప్రస్తావన రావడంతో యువతి పెళ్లికి నిరాకరించింది. నెల రోజుల క్రితం పెద్దల సమక్షంలో కూర్చిపెట్టి మాట్లాడారు. అప్పటి నుంచి యువతి సూర్యాపేటలోని బంధువులు ఇంట్లో ఉంటుంది.

యువతి దూరం కావడంతో మహేష్ తట్టుకోలేక పోయాడు. తనను దూరం పెడుతుందని, ఇవాళ ఉదయం యువతి ఉంటున్న స్నేహ నగర్ కాలనీ వెళ్లి ఆమెపై సుత్తితో దాడి చేశాడు. దాడిలో యువతీ తలకు బలమైన గాయాలయ్యాయి. గమనించిన స్థానికులు యువకుడిని బయటకు తీసుకొచ్చి దేహశుద్ది చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన యువతిని స్థానికులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం యువతి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

