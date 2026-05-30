యువతి నగ్న ఫోటోలు పంపి - డబ్బులు డిమాండ్​ చేసిన యువకుడు అరెస్ట్​

యువతి నగ్న ఫోటోలను ఆమె సోదరుడికి పంపిన యువకుడు - రూ.50,000 ఇవ్వాలని డిమాండ్ - యువతి ఫిర్యాదుతో అరెస్ట్​ చేసి కోర్డులో హాజరుపరిచినట్లు వెల్లడించిన మేడ్చల్​ పోలీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 30, 2026 at 4:56 PM IST

Man Arrested in Medchal in blackmailing case : ఓ యువతి, యువకుడు ఓ కాలేజీలో కలిసి చదువుకున్నారు. ఆ సమయంలో వారి మధ్య సాన్నిహిత్యం కుదిరింది. అది కాస్త ప్రేమకు దారితీసింది. ఆ సమయంలో వారి మధ్య నగదు లావాదేవీలు నడిచాయి. అదే వారి మధ్య చిచ్చుపెట్టింది. చివరికి విడిపోయేందుకు దారితీసింది. అయితే తాజాగా ఆ యువకుడు చేసిన పనికి యువతి కుటుంబం షాక్​కు గురికాగా.. సదరు యువకుడు జైలుకు పోవాల్సి వచ్చింది.

యువతి నగ్నఫోటోలను సేకరించిన యువకుడు : బాలాజీనగర్​కు చెందిన యువతి, మెదక్​ జిల్లా తుప్రాన్​కు చెందిన యువకుడు గతంలో ఓ కాలేజీలో బీఫార్మసీ చదువుకున్నారు. ఆ సమయంలో వారి పరిచయం కాస్త, ప్రేమగా మారింది. ఆ సాన్నిహిత్యంతో యువతి నగ్న ఫోటోలను ఈ యువకుడు సేకరించాడు. అదే సమయంలోనే వారిద్దరి మధ్య నగదు లావాదేవీలు జరిగాయి. అనంతరం నగదు విషయంలోనే గొడవలు జరిగి, వారిద్దరూ విడిపోయారు.

లైంగిక వేధింపులు : ఆ విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకున్న యువకుడు.. ఆ యువతిని లైంగిక వేధింపులు గురిచేశాడు. రెండు రోజుల క్రితం యువతి నగ్న ఫోటోలను ఆమె సోదరుడికి పంపి రూ.50 వేల నగదు డిమాండ్​ చేశాడు. దీంతో షాకింగ్​ గురైన యువతి కుటుంబం జవహర్​నగర్​ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. అక్కడ జీరో ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేసిన పోలీసులు.. మేడ్చల్​ పోలీస్​ స్టేషన్​కు ఆ కేసును బదిలీ చేశారు.

యువతి కుటుంబం ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పేట్​బషీరాబాద్​ ఏసీపీ శంకర్​రెడ్డి తెలిపారు. యువకుడిని నిన్న సాయంత్రం అరెస్ట్​ చేసినట్లు చెప్పారు. ఇవాళ ఉదయం కోర్టులో హాజరుపరిచినట్లు తెలిపారు. యువతి, యువకులు ఇద్దరూ మేజర్లేనని ఏసీపీ తెలిపారు.

"యువతి కుటుంబం 28వ తేదీన జనహర్​నగర్ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేసింది. అక్కడ జీరో ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేసి మేడ్చల్​ పోలీసులకు బదిలీ చేశారు. యువకుడిని అరెస్ట్​ చేసి, కోర్డులో హాజరుపరిచాం. ఈ కేసులో యువతి, యువకులు ఇద్దరూ మేజర్లు" - శంకర్​రెడ్డి, ఏసీపీ, పేట్​బషీరాబాద్​

