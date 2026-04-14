శంషాబాద్ ఎయిర్​పోర్ట్​లో సీఐఎస్​ఎఫ్​ ఉద్యోగం! - యువతులను మోసం చేస్తున్న యువకుడు

ప్రియురాలితో పెళ్లికి సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ వేషం వేసిన వ్యక్తి అరెస్టు - ప్రభుత్వ ఉద్యోగితో వివాహం చేయాలని చూస్తున్న యువతి తల్లిదండ్రులు - శంషాబాద్​ విమానాశ్రయంలో సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ దుస్తులతో ఫొటో దిగిన యువకుడు

నిందితుడు బాలకృష్ణ (ETV Bharat)
Published : April 14, 2026 at 3:27 PM IST

శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో సీఐఎస్‌ఎఫ్ అధికారి పేరుతో పలువురు యువతులను మోసగిస్తున్న ఓ వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అరెస్టుకు సంబంధించిన వివరాలను శంషాబాద్ ఏసీపీ శ్రీకాంత్ గౌడ్‌ వెల్లడించారు. శ్రీకాకుళానికి చెందిన బాలకృష్ణ అనే వ్యక్తి మ్యాట్రిమోని డాట్‌కామ్‌లో పోలీసు అధికారుల వేషంతో యువతులకు వలవేసి ఇప్పటి వరకు 67మందిని పెళ్లిళ్ల పేరుతో మోసం చేశాడని ఏసీపీ వివరించారు. బాలకృష్ణ ప్రేమించిన ఓ యువతిని నమ్మించేందుకు శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టులో సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ యూనిఫామ్ వేసుకుని ఫోటోలు తీసి పంపించేవాడని పేర్కొన్నారు.

ఎయిర్​పోర్టులో సీఐఎస్​ఎఫ్​ యూనిఫామ్​తో ఫోటోలు : ప్రభుత్వ ఉద్యోగితో వివాహం చేయాలని చూస్తున్నామని ఆ యువతి తల్లిదండ్రులు తెలిసినవాళ్లతో చెప్పడంతో వారిని నమ్మించేందుకు శంషాబాద్ ఎయిర్​పోర్ట్​లో సీఐఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్​ డ్రెస్ వేసుకొని ఫోటో దిగి యువతికి పంపించాడని ఏసీపీ తెలిపారు. సీఐఎస్ఎఫ్ యూనిఫామ్​ వేసుకొని ఫోటో దిగిన అనంతరం డ్రెస్ విప్పుతుండగా శంషాబాద్ సీఐఎస్ఎఫ్ సెక్యూరిటీ అధికారులు పట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. నిందితుడు బాలకృష్ణపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్​కు తరలించామని వివరాలు తెలిపారు.

"సోమవారం ఒక వ్యక్తి సీఐఎస్​ఎఫ్​ డ్రెస్సింగ్​లో ఉండి ఫోటోలు దిగడం, అనుమానాస్పదంగా తిరగడంతో అక్కడి సీఐఎస్​ఎఫ్​ వాళ్లు గమనించి పట్టుకున్నారు. విచారణ చేస్తే అతను ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కాదని తెలిసింది. అతడి దగ్గర ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. అతను ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశాడు. మేం నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావ్​? అని ఆరా తీశాం. అప్పుడు అతనికి పెళ్లై ఒక పాప కూడా ఉందన్న విషయం తెలిసింది. ఆ తర్వాత మరో యువతిని ప్రేమలోకి దించాడు. ఆ యువతికి వాళ్ల ఇంటి దగ్గర పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారని తెలుసుకున్నాడు. అప్పుడు వారు మంచి ఉద్యోగం ఉంటే పెళ్లి చేస్తామనడంతో తాను ఇప్పటికే సెంట్రల్​ గవర్నమెంట్​ జాబ్​ చేస్తున్నానని ఆ యువతితో చెప్పాడు. సీఐఎస్​ఎఫ్​లో ఉద్యోగం చేస్తున్నానని ప్రస్తుతం ట్రైనింగ్​లో ఉన్నానని ఆధారాలు కావాలంటే ఫోటోలు కూడా పంపిస్తానని చెప్పి కొన్ని ఫోటోలను యువతి తండ్రికి వాట్సాప్​లో పంపాడు. ఇలా ఒక్క అమ్మాయినే కాకుండా ఫేస్​బుక్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​ వంటి సోషల్​ మీడియాల్లో అప్​లోడ్​ చేశాడు. అదే విధంగా పలు మ్యాట్రిమోనీ సైట్​లలో కూడా ప్రభుత్వం ఉద్యోగం చేస్తున్నానని అబద్ధం చెప్పి మోసం చేస్తున్నాడు. దీంతో పలు సెక్షన్ల ప్రకారం అతనిపై కేసులు నమోదు చేశాం" -శ్రీకాంత్ గౌడ్‌, శంషాబాద్ ఏసీపీ

