డబ్బున్న అమ్మాయిలే ఇతని టార్గెట్ - వలపు వలతో లక్షలు లాగేస్తాడు

సామాజిక మాధ్యమాల్లో అమ్మాయిలకు ఎర వేసిన గుంటూరు యువకుడు - వ్యక్తిగత ఫొటోలు, అశ్లీల వీడియోలు సేకరించి బెదిరింపులు - బాధితుల నుంచి రూ.లక్షలు వసూలు చేసిన మాయగాడు

MAN CHEATING MINOR GIRLS
నిందితుడు కోడూరి చంద్రశేఖర్‌ ఆజాద్‌ అలియాస్‌ అర్జున్‌ (23) (ETV Bharat)
Published : April 20, 2026 at 1:38 PM IST

Updated : April 20, 2026 at 1:59 PM IST

Man Cheating Minor Girls In Hyderabad City : సోషల్ మీడియానే అతడి వలపు వలకు వేదికలు. ఊహించని విధంగా పలువురు బాలికలు యువతులు అందులో చిక్కారు. ప్రేమ పేరుతో వారిని వంచించి రహస్యంగా ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి బెదిరిస్తూ ఏకంగా రూ.లక్షలు వసూలు చేశాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండేళ్ల వ్యవధిలో ఇలా అతడి చేతిలో 20 మందికి పైగా యువతులు, బాలికలు మోసపోయారు. బాధితుల ఫిర్యాదులతో జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులు నిందితుడైన కోడూరి చంద్రశేఖర్‌ ఆజాద్‌ అలియాస్‌ అర్జున్‌ (23)ను ఆదివారం అరెస్టు చేయడం సంచలనంగా మారింది.

నిందితుడిది ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా : బాధితుల ఫిర్యాదు చేయడంతో నిందితుడిపై పోలీసులు మూడు కేసులు నమోదు చేశారు. మరో ఫిర్యాదును పరిశీలించి నార్సింగి పోలీస్‌స్టేషన్‌కు బదిలీ చేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌ సీఐ యు.శ్రీనివాసులు రెడ్డి, ఎస్సై వినోద్‌కుమార్‌ ఈ ఫిర్యాదులపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం మియాపూర్‌లో నివసిస్తున్న ఆజాద్‌ స్వస్థలం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు జిల్లా వట్టిచెరుకూరు మండలం చామళ్లమూడి గ్రామంగా గుర్తించారు. ఇలాంటి వారి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అందుకోసం పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు. వారి ప్రవర్తనను కనిపెట్టడం చాలా అవసరమని సూచిస్తున్నారు.

ఖరీదైన కార్లు, పబ్​లలోని ఫోటోలు : అతడు హైదరాబాద్, పరిసరాల్లోని సంపన్నుల ఇళ్లలో వాచ్‌మెన్, తోటమాలితో పరిచయం పెంచుకుని ఆ ఇళ్లల్లోని బాలికలు, యువతుల వివరాలను పూర్తిగా రాబట్టేవాడు. వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత వారిని అనుసరించేవాడు. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలోనూ అమ్మాయిల ప్రొఫైల్స్‌ను ఎక్కువగా పరిశీలించేవాడు. డబ్బున్న అమ్మాయిలను కావాలనే ఎంచుకుని చాటింగ్‌ చేస్తూ దగ్గరయ్యేవాడు. ఖరీదైన కార్లు, పబ్‌లలో తాను దిగిన ఫొటోలు ఆన్​లైన్​లో పంపేవాడు. ప్రేమ అనుకుని నమ్మి వచ్చిన యువతులను లోబరుచుకునే పన్నాగాలు చేసేవాడు. తర్వాత వారి ఫొటోలు, వీడియోలు చూపించి డబ్బు డిమాండ్‌ చేసేవాడు. ఆ భయంతోనే కొందరు బాలికలు, యువతులు తమ ఇళ్లల్లోనే డబ్బు, బంగారు ఆభరణాలు దొంగిలించి మరీ అతడికి ఇచ్చారు.

పోక్సో కేసు పెట్టి జైలుకు పంపిన పోలీసులు : జూబ్లీహిల్స్‌లోని సంపన్న కుటుంబానికి చెందిన ఓ బాలిక (15)కు అర్జున్‌ పేరుతో ఆజాద్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్​ ద్వారా పరిచయం అయ్యాడు. రాత్రివేళల్లో ఆమె ఇంటికెళ్లి ఏకాంతంగా కలిసేవాడు. బాలిక తల్లి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అతడిపై పోక్సో కేసు పెట్టి జైలుకు పంపారు. బయటకు వచ్చాక మరోసారి బాలికను వదలకుండా ఇంకా దగ్గరయ్యాడు. అయితే ఆ ఇంటి డ్రైవర్‌ కృష్ణ, అతడి భార్య సరస్వతి మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా బాలిక నిందితుడితో మాట్లాడేది. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆమెతో ఆజాద్‌ ఏకాంతంగా గడిపిన ఘటనలూ ఉన్నాయి. ఇదే అదునుగా చూసుకుని ఈ విషయం తల్లిదండ్రులకు చెబుతానంటూ డ్రైవర్‌ భార్య బాలికను బెదిరించి రూ.లక్షలు కొట్టేయడం గమనార్హం.

అదును చూసి రూ.10 లక్షలు తీసుకున్న డ్రైవర్ భార్య : మరోవైపు ఆజాద్‌ కూడా బాలికను బెదిరించడంతో ఇంట్లో దాచిపెట్టిన రూ.29 లక్షల నగదును చోరీ చేసింది. అందులో ఆజాద్‌కు రూ.13 లక్షలు, సరస్వతికి రూ10 లక్షలు ఇచ్చినట్టు పోలీసుల ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. నార్సింగి ప్రాంతానికి చెందిన మరో యువతిని కూడా నిందితుడు ఆజాద్ మోసం చేశాడు. గుంటూరులోని కాలేజీలో చేరేందుకు వెళ్లిన ఆమెను హోటల్‌ గదికి తీసుకెళ్లి శారీరకంగా లోబరుచుకున్నాడు. గుంటూరు, హైదరాబాద్‌లలో పలుమార్లు ఇద్దరూ పబ్‌లు, హోటళ్లకు విచ్చలవిడిగా తిరిగారు. ఆ ఫొటోలు, వీడియోలు చూపించి నిందితుడు ఆమె నుంచి బంగారు గొలుసు కాజేయడంతో విషయం వెలుగుచూసింది.

