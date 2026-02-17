ETV Bharat / state

YUVA : సుజుకీ కంపెనీలో ఉద్యోగం వదిలి - వరి నాటు యంత్రం తయారీ

జపాన్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం వదిలి సాగు వైపు ప్రత్యూష అడుగులు - కొంగ పేరుతో వరి నాటు యంత్రం రూపకల్పన - కూలీల కొరత తగ్గించేలా రూపొందించిన ప్రత్యూష

KONGA RICE PLANTING SYSTEM
YOUNG INNOVATOR PRATYUSHA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 12:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Konga Rice Transplanter Machine : దేశవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ రంగంలో యాంత్రీకరణ పెరుగుతుంది. కానీ నాట్ల విషయానికి వస్తే పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ఇప్పటికీ 97 శాతం మంది రైతులు కూలీలపైనే ఆధారపడుతున్నారు . 3 శాతం మంది మాత్రమే యంత్రాలను వాడుతున్నారు. మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న నాటు యంత్రాల ధరలు రూ.13 నుంచి 15 లక్షల ఉండటంతో సన్న, చిన్నకారు రైతులకు ధర భారంగా మారింది. ఈ సమస్యకు పరిష్కరంగా IIT హైదరాబాద్ పూర్వ విద్యార్థి కొంగ పేరుతో వరి నాటు యంత్రాన్ని రూపొందించారు. అది ఎలా పని చేస్తుందో ఈ కథనంలో చూసేయండి.

జపాన్​లోని సుజుకీ కంపెనీలో ఉద్యోగం : ఈ యువ ఇన్నోవేటర్​ పేరు ప్రత్యూష. పుట్టింది నెల్లూరు స్థిరపడింది హైదరాబాద్‌లోనే. తండ్రి కొంతకాలం ఫార్మా కంపెనీలో ఉద్యోగం చేశాడు. తల్లి గృహిణి. ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో బీటెక్‌ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన ప్రత్యూషకు క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్‌లో జపాన్‌కు చెందిన సుజుకీ కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చింది. మూడేళ్లు అక్కడ పని చేసి ఇండియాకు తిరిగొచ్చారు. జపాన్‌ సాగు పద్ధతులను నల్గొండ, కరీంనగర్‌, నిజామాబాద్‌ జిల్లాలోని పరిస్థితులను అధ్యయనం చేశారు. సుజుకీ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్‌, ఐఐటీ హైదరాబాద్‌, ఇసుజుల భాగస్వామ్యంతో 'కొంగ' పేరుతో స్టార్ట్‌ప్‌ను ప్రారంభించారు.

సాగు ఖర్చును తగ్గించేలా : సంగారెడ్డి జిల్లా కంది మండలం చిమ్నాపూర్, తునికల తండాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ఐదెకరాల్లో ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు ప్రత్యూష. పాలిథీన్ కవర్లపై తక్కువ మట్టితో నారు పెంచడం, డ్రిప్ లేదా స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా నీటిని అందించడం వల్ల విద్యుత్, నీటి వినియోగం భారీగా తగ్గుతోంది. 15 నుంచి 21 రోజుల్లో పెరిగిన ఈ నారును యంత్రం ద్వారా నాటు వేయవచ్చు. త్వరలోనే 200 మంది రైతులతో ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి, ఉమ్మడి నారుమడుల ద్వారా సాగు ఖర్చును మరింత తగ్గించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తామన్నారు.

తొలి దశలో సంగారెడ్డి జిల్లా కంది మండలం చిమ్నాపూర్, తునికల తండాల్లో 5 ఎకరాల్లో ఈ యంత్రంతో ప్రయోగాత్మకంగా నాట్లు వేశారు. ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సాధారణ నారుమడికి భిన్నంగా తక్కువ మైక్రాన్ల పాలిథీన్ కవర్‌పై మట్టి పోసి నారు పెంచారు. దీనివల్ల డ్రిప్, స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా తక్కువ నీరు, తక్కువ విద్యుత్తుతోనే 15 నుంచి 21 రోజుల్లో నారు నాటుకు సిద్ధమైంది. రెండో దశలో భాగంగా 200 మంది రైతులను క్లస్టర్‌గా ఏర్పాటు చేసి సామూహిక నారుమడుల తయారీకి కసరత్తు చేస్తున్నారు.

"నేను సుజుకీ కంపెనీలో వర్క్​ చేసేదాన్ని. ఐఐటీ హైదరాబాద్​లోనే చదువుకున్నాను. నేను జపాన్​కి వెళ్లినప్పుడు చూసిందేంటంటే అక్కడ నాట్లు వేయడానికి 95 శాతం మంది మెషిన్స్​ వాడతారు. అట్లాంటిది ఇండియాలో పనికి వస్తుందా లేదా అని మేము సంవత్సరం పాటు రీసెర్చ్​ చేశాం. అందులో భాగంగా ఇక్కడ టెస్ట్​ చేశాం. ఈ మెషిన్​ను అన్నీ రకాల ట్రాక్టర్​లు ఉపయోగించేలా తయారు చేస్తున్నాం. దీనికి ఇంకా ఒక 6 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది" -ప్రత్యూష, ఫౌండర్ ఆఫ్‌ కొంగ స్టార్టప్

కూలీల కొరత భవిష్యత్తులో మరింత తీవ్రం కానుంది. అందుకే రైతులకు భారంగా మారిన 15 లక్షల యంత్రం స్థానంలో, కేవలం 3 లక్షల రూపాయలకే స్వదేశీ యంత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నామని చెబుతున్నాడు ప్రత్యూష తండ్రి వెంకయ్య. మరో ఆరు నెలల్లో ఇది రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుందన్నారు. దీనివల్ల సాగు వ్యయం తగ్గడమే కాకుండా, దిగుబడి కూడా పెరుగుతుందన్నారు.

"మేం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్​ పడ్లింగ్ స్టార్ట్​ చేశాం. అప్పుడు ట్రాక్టర్ వెనకాల కొంగలన్నీ వచ్చాయి. అవి మొత్తం పరిశీలిస్తూ అందులో ఉన్న పురుగులను తినేస్తూ రైతులకు మేలు చేసే విధంగా అవి ఉన్నాయి. దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మేం కూడా రైతులకు మేలు చేయాలని మా కంపెనీకి కొంగ అనే పేరు పెట్టాం. ప్రస్తుతం నాటు వేసే పద్దతిలో కేవలం 3 శాతమే యాంత్రీకరణ ఉంది. 3 శాతం నుంచి 50 శాతం తీసుకువెళ్లే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దీనిలో చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మట్టి రకాలు, యంత్రాలు బరువు ఎక్కువగా ఉండటం, నారుమడి చిన్నగా ఉండటం లాంటివన్నమాట" -వెంకయ్య, ప్రత్యూష తండ్రి

YUVA : ఈ యువ రచయిత చిన్న కవితలతో మొదలు పెట్టి సొంత పబ్లికేషన్ స్థాపించేశాడు

YUVA : జానపద, ఉద్యమ పాటలతో రాణిస్తున్న రాంబాబు - యూట్యూబ్​లో సంచలనం

TAGGED:

YOUNG INNOVATOR PRATYUSHA
PRATYUSHA IIT HYDERABAD ALUMNI
KONGA RICE TRANSPLANTER MACHINE
KONGA RICE PLANTING SYSTEM
RICE TRANSPLANTER MACHINE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.