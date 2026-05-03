చిట్టి చేతుల్లో అద్భుత ఆవిష్కరణ - రక్తదాతల్ని అనుసంధానించేలా 'సురక్ష' యాప్‌

పసి వయసులో ఎదురైన అనుభం - అమ్మమ్మకు రక్తం దొరక్క తపస్వి తల్లిదండ్రుల యాతన - ఆలస్యంగా రక్తం దొరికినా నిలవని ప్రాణాలు - రక్తం దొరకని పరిస్థితి ఎవరికీ రాకూడదని ఆలోచన

Young Innovator Develops App to Connect Blood Donors During Emergencies
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 2:14 PM IST

Young Innovator Develops App to Connect Blood Donors During Emergencies: ఆ అమ్మాయికి చిన్నతనంలో ఎదురైన ఒక చేదు అనుభవం, ఒక గొప్ప ఆవిష్కరణకు పునాది వేసింది. అత్యవసర సమయంలో రక్తం దొరక్క ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితి ఎవరికీ రాకూడదనే ఆలోచన తట్టింది. ఆ ఆలోచనను ఆచరణలోకి తెచ్చి ఓ యాప్​నకు రూపకల్పన చేసింది. త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న ఆ యాప్‌ ఒక అప్లికేషన్‌గానే కాకుండా, ప్రాణదాతలను ప్రాణాపాయంలో ఉన్నవారితో అనుసంధానించే వారధిగా మారుతుందని చెబుతోంది తపస్వి.

సురక్ష యాప్‌: తపస్వి విశాఖలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఐదో తరగతి చదువుతోంది. ఆరేళ్ల వయస్సు ఉన్నప్పుడు తపస్వి అమ్మమ్మకు అత్యవసరంగా రక్తం అవసరమైంది. కుటుంబ సభ్యులంతా ఎంత ప్రయత్నించినా సమయానికి రక్తం లభించలేదు. ఆలస్యంగా రక్తం అందినా అమ్మమ్మ ప్రాణాలు నిలబడలేదు. ఆ రోజు ఆ కుటుంబం అనుభవించిన ఆవేదన తపస్విని ఆలోచింపజేసింది. మన చేతిలో ఉండే ఫోన్ ద్వారా అన్నీ ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నాం కదా మరి రక్తం కోసం ఎందుకు ఇంతగా తిరగాలనే ప్రశ్న ఆ చిట్టి బుర్రలో పుట్టింది. ఈ క్రమంలోనే అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్‌గా ఆ ఆలోచనను మలిచి సురక్ష యాప్‌ను ఆవిష్కరించింది.

కోడింగ్ ప్రాక్టీసు: అనుకున్న లక్ష్యం కోసం ఏడాది పాటు శ్రమించింది. సీ లాంగ్వేజ్, పైథాన్, జావా వంటి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ భాషలను నేర్చుకుంది. టీచర్స్, కుటుంబ సభ్యుల సహాయంతో నిరంతర పరిశోధన చేసింది. గంటల తరబడి కష్టపడి కంప్యూటర్ కోడింగ్ ప్రాక్టీసు చేసింది. కేవలం రక్తదానానికే పరిమితం కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సేవలను ఒకే చోట అందించేలా యాప్‌ను రూపొందించింది.

'ముందుగా క్యూఆర్​ కోర్డు ద్వారా యాప్​లో రిజిస్టర్​ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత మన వివరాలు నింపాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా డోనర్​, రిసీవర్​ ఎలాగైనా నమోదు చేసుకోవచ్చు. బ్లడ్​, ఆర్గాన్​ డొనేషన్​ చెయ్యచ్చు. దాంట్లో ల్యాబ్​ సర్వీస్​, దగ్గర్లోని అంబులెన్సుల వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. నిపుణులైన డాక్టర్లతో సెకెండ్​ ఒపీనియన్​ కూడా తీసుకోవచ్చు.' -తపస్వి, సురక్ష యాప్‌ రూపకర్త

'తపస్వి ప్రతిభను గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి మానస పుత్రికైన రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్‌లో చోటు కల్పించింది. 'వి సొసైటీ' వంటి ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ సంస్థలు కూడా తపస్వికి అండగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం యంగ్ ఎంటర్ప్రెనర్ కింద రిజిస్టర్ అయిన తపస్వి, భవిష్యత్తులో డాక్టర్‌గా మారి సమాజానికి మరిన్ని సేవలు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మా బిడ్డ ప్రతిభ, ఆలోచన ధోరణి పట్ల తల్లిదండ్రులుగా మాకు, మా కుటుంబసభ్యులకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.' -జయలక్ష్మి, తపస్వి తల్లి

త్వరలోనే ఈ యాప్‌ను పూర్తిస్థాయిలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు చిన్నారి తపస్వి చెబుతోంది. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని సైతం జోడించబోతున్నానని దీనివల్ల యాప్ నిర్వహణ మరింత సులభతరం అవుతుందని అంటోంది.

