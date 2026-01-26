ETV Bharat / state

ఏడాది క్రితం వరకూ ఏమీ తెలియదు - ఇప్పుడు రాష్ట్రస్థాయిలో మూడో ర్యాంక్ సాధించిన బాలికలు

రగ్బీలో మంచి ప్రతిభ కనబరుస్తున్న బాలికలు - బాలికల ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థినులకు రగ్బీలో శిక్షణ - విద్యార్థినులకు ఏడాదిగా శిక్షణ ఇస్తున్న పీఈటీ విజయశాంతి - జిల్లాస్థాయి, రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో రాణించిన విద్యార్థినులు

Young Girls Excelling on Rugby Eluru District
Young Girls Excelling on Rugby Eluru District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Young Girls Excelling on Rugby in Eluru District : కృషి, పట్టుదల ఉంటే చాలు సమయంతో పని లేకుండా అనుకున్నది సాధించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు ఆ బాలికలు. అంతకుముందు ఆ ఆట గురించి వినకున్నా, కనీసం చూడకున్నా కేవలం ఏడాదిలోనే ఆ ఆటను నేర్చుకోవడమే కాకుండా అందులో ప్రతిభ కనబరుస్తున్నారు. అంతేకాదు జిల్లా స్థాయిలో రాణించి రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో నిలిచి మూడో స్థానం సాధించారు. ఇంతకీ అదేం క్రీడ? ఎవరా బాలికలు? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

వీరు ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలోని బాలికల ఉన్న పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థినులు. నిండా పదిహేనేళ్లు కూడా లేని ఈ విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ క్రీడైన రగ్బీలో మంచి ప్రతిభ కనబరుస్తున్నారు. ఏడాది క్రితం వరకూ ఈ పాఠశాలలో అసలు రగ్బీ అనే పదం ఈ విద్యార్థులెవరూ వినలేదు. ఎలా ఆడాలో కూడా తెలీదు. కానీ ఉపాధ్యాయ బదిలీల్లో భాగంగా ఏడాది క్రితం ఈ పాఠశాలకు వచ్చిన పీఈటీ విజయశాంతి కృషి కారణంగానే ఈ విద్యార్థులకు రగ్బీ అంటే అవగాహన కలిగింది. విజయశాంతి గతంలో పనిచేసిన పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు క్రికెట్, వాలీబాల్, టెన్నీకాయిట్, బ్యాడ్మింటన్ లాంటి క్రీడల్లో తర్ఫీదునివ్వగా వారిలో చాలామంది జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటారు.

పదిహేనేళ్లు లేకుండానే రగ్బీపై పట్టు - ఏడాదిలోనే రాష్ట్రస్థాయిలో మూడో ర్యాంక్ సాధించిన బాలికలు (ETV)

ఏడాదిలోనే రగ్బీ ఆటపై పట్టు : జంగారెడ్డిగూడెం పాఠశాలకు బదిలీపై వచ్చాక ఇక్కడి వారికి ఏదైనా ప్రత్యేకంగా నేర్పించాలని భావించిన విజయశాంతి ఆన్లైన్, యూట్యూబ్​లో పరిశీలించి అంతర్జాతీయంగా మంచి గుర్తింపు ఉన్న రగ్బీని ఎంచుకున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో కేవలం రెండు మూడు చోట్లే ఈ క్రీడను పాఠశాలల్లో నేర్పిస్తుండగా ఈ ఆటను నేర్చుకుని రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి వేదికలపై రాణిస్తే విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఏడాది కాలంగా విద్యార్థినులతో సాధన చేయిస్తున్నారు. అంతకుముందు వరకూ వేరే ఆటలు ఆడే విద్యార్థినులంతా ఇప్పుడు రగ్బీపై ఆసక్తి పెంచుకుని క్రమశిక్షణతో నేర్చుకుంటున్నారు. ఫలితంగా ఈ ఆటను నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టిన బాలికలు ఏడాది కాలంలోనే మండల, డివిజన్, జిల్లా స్థాయిలో రాణించి రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపికయ్యారు.

రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లోనూ మంచి ప్రతిభ : అండర్-14, అండర్-17 విభాగాల్లో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో గన్నవరం, కర్నూలులో తలపడి మూడో స్థానం సాధించారు. ఏదైనా క్రీడను అర్థం చేసుకుని ఆడటం, అందులో మెళకువలు సాధించడానికే కనీసం ఏడాది నుంచి రెండేళ్లు పడుతుంది అలాంటిది అనుభవజ్ఞురాలైన ఉపాధ్యాయిని అందుబాటులో ఉండటంతో ఈ విద్యార్థులు ఏడాది కాలంలోనే ఈ ఆటలోని మెళకువలు పట్టేసి రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లోనూ మంచి ప్రతిభతో ఆకట్టుకున్నారు. ఈ క్రీడలో మరింత రాణించి తమ పాఠశాలకు మంచి పేరు తీసుకురావడంతో పాటు క్రీడా కోటాలో భవిష్యత్​లో ఉద్యోగాలు సాధించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

జాతీయ స్థాయి పోటీలకు సన్నద్ధం : పిల్లలకు ఈ కాలంలో శారీరక దృఢత్వం అవసరమమని ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు శారీరకంగా, మానసికంగా బలంగా ఉండాలంటే అందుకు క్రీడలే దోహదం చేస్తాయని పీఈటీ విజయశాంతి చెబుతున్నారు. దాతలు ముందుకు వచ్చి విద్యార్థినులకు క్రీడా సామగ్రి అందజేసి వారిని ప్రోత్సహిస్తే మున్ముందు జాతీయ స్థాయిలోనూ రాణించి రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తీసుకువస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. త్వరలో భువనేశ్వర్​లో జరగనున్న జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఈ విద్యార్థులు ప్రస్తుతం సన్నద్ధమవుతున్నారు.

" ఇంతకుముందు ఈ పాఠశాలలో వాలీబాల్, రన్నింగ్, బాల్ బ్యాడ్మింటన్ లాంటి క్రీడలు నేర్పించారు. నేను విద్యార్థులతో కొత్త ఆటను ఆడించాలని నిశ్చయించుకున్నా. అందులో భాగంగా రగ్బీని ఎంచుకున్నాను. ఉమ్మడి జిల్లాలో కొన్ని పాఠశాలల్లో మాత్రమే రగ్బీ ఆటను ఆడిస్తున్నారు. రగ్బీ అనేది అంతర్జాతీయ క్రీడా. ఇక్కడి పిల్లలు ఈ క్రీడపై చాలా ఆసక్తి పెట్టి ఆడుతున్నారు. దాతలు ముందుకు వచ్చి పిల్లలకు అండగా ఉంటే గ్రామానికి, పాఠశాలకు, రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తీసుకువస్తారని ఆశిస్తున్నాం." - నామన విజయశాంతి, పీఈటీ

కూచిపూడిలో రాణిస్తున్న మిత్రవింద - అకాడమీ నెలకొల్పడమే లక్ష్యం

కష్టాలు ఎదురైనా అధైర్యపడలేదు - తన రాతను తానే కొత్తగా రాసుకున్న యువ బ్యాడ్మింటన్‌

TAGGED:

SCHOOLS GIRLS TALENT IN RUGBY GAME
GIRLS GREAT TALENT IN RUGBY GAME
RUGBY IN GIRLS SCHOOL
JANGAREDDYGUDEM GIRLS SCHOOL
YOUNG GIRLS EXCELLING IN RUGBY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.