పిన్న వయసులోనే క్రికెట్​లో ప్రతిభ చాటుతున్న యువతులు

విజయవాడలో క్రికెట్​లో రాణిస్తున్న యువతులు - భారత జట్టులో స్థానమే లక్ష్యంగా అడుగులు

Young Girls Excelling in Cricket Vijayawada
Young Girls Excelling in Cricket Vijayawada (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Young Girls Excelling in Cricket At Young Age in Vijayawada: ప్రపంచ మహిళా క్రికెట్‌ వేదికపై భారత జట్టు ఆదివారం దక్షిణాఫ్రికాతో ఫైనల్‌లో తలపడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత జట్టులోని హర్మన్‌ ప్రీత్‌ కౌర్, స్మృతి మందాన, జెమిమాతో పాటు ఏపీకి చెందిన శ్రీచరణి వంటి మేటి క్రికెటర్లను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని విజయవాడలో కొద్దిమంది యువతులు సాధన బాట పట్టారు. భారత జట్టులో స్థానమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

పిన్న వయసులోనే ప్రతిభ: గాయత్రీ నగర్‌కు చెందిన వడ్డె ఆంజనేయులు, అనితల కుమార్తె అక్షయ. క్రికెట్‌పై మక్కువతో ఐదేళ్లుగా మెలకువలు నేర్చుకుంటోంది. ప్రస్తుతం 8వ తరగతి చదువుతోంది. 2019లో వేసవి శిక్షణ శిబిరంలో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించింది. 2020లో కోచ్‌ కె. శ్రీనివాస్‌ వద్ద శిక్షణ పొందింది. నిరంతర కృషితో అల్‌రౌండర్‌గా సాధన చేసి రాణించింది. 2024లో ఏసీఏ సెంట్రల్‌ జోన్‌ అండర్‌-15 క్రికెట్‌ టోర్నీలో 74 పరుగులు చేసి జట్టును సెమీ ఫైనల్‌కు తీసుకువెళ్లింది. ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌గా రూ.10,000 చెక్కు అందుకుంది. ఇటీవల రాష్ట్ర స్థాయి అండర్‌-19 క్రికెట్‌ టోర్నీలో మెరుగైన ప్రతిభను ప్రదర్శించింది. భారత జట్టులో స్థానం సాధించే దిశగా సాధన చేస్తోంది.

తల్లి ప్రోత్సాహంతో ముందుకు: అజిత్‌సింగ్‌నగర్‌కు చెందిన మాలకొండ శివకుమార్, జ్యోతి దంపతుల పుత్రిక పూజిత. ఏసీఏ క్రికెట్‌ కోచ్‌ కె. శ్రీనివాస్‌ వద్ద గత ఏడేళ్లుగా క్రికెట్‌ సాధన చేస్తోంది. డిగ్రీ తృతీయ సంవత్సరం చదువుతోంది. 2018లో జిల్లా అండర్‌-16 జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించింది. 2019లో ఏసీఏ సెంట్రల్‌ జోన్‌ అండర్‌-16 టోర్నీలో స్పిన్‌ బౌలర్‌గా రాణించింది. సెంట్రల్‌ జోన్‌ జట్టులో స్థానం సాధించింది. ఇంటర్‌ జోనల్‌ క్రికెట్‌ టోర్నీలోనూ తలపడింది. గత 2022లో మంగళగిరిలో జరిగిన ఏసీఏ ఇంటర్‌ జోనల్‌ అండర్‌-19 టీ20, వన్డే టోర్నీల్లోనూ సత్తా చాటింది.

చెన్నైలోని బీసీసీఐ ఆలిండియా అండర్‌-19 టీ20 క్రికెట్‌ టోర్నీలో తలపడగా జట్టు తృతీయ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. 2023లో ముంబయిలో బీసీసీఐ ఆలిండియా టీ20 క్రికెట్‌ టోర్నీలో తలపడి రన్నరప్‌ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకోవడానికి సైతం దోహదపడింది. అత్యధిక వికెట్లు (16) సాధించిన బౌలర్‌గానూ రికార్డు నెలకొల్పింది. మూలపాడులోని ఇంటర్‌ జోనల్‌ అండర్‌-23, సీనియర్స్‌ (మహిళల)టోర్నీల్లో పాల్గొని రాణించింది. అంతేకాకుండా ఏసీఏ సీనియర్స్‌ టీ20 క్రికెట్‌ జట్టులో స్టాండ్‌ బైగా నిలిచింది. ఏసీఏ అండర్‌-23 టీ20 జట్టులో స్థానం సాధిస్తానని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది పూజిత.

Young Girls Excelling in Cricket
తల్లి ప్రోత్సాహంతో సాగుతూ (Eenadu)

తండ్రి కలను సాకారం చేసేందుకే: ఇబ్రహీంపట్నం మండలం గుంటుపల్లికి చెందిన పోపూరి హరిబాబు, స్వప్నల పెద్ద కూమర్తె లక్ష్మీ అపర్ణ. కోచ్‌ కేకే ప్రసాద్‌ పర్యవేక్షణలో గత అయిదేళ్లుగా సాధన చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇంటర్‌ చదువుతోంది. మంగళగిరిలోని ఏసీఏ సెంట్రల్‌ జోన్‌ అండర్‌-15 అంతర్‌ జిల్లాల క్రికెట్‌ టోర్నీలో పాల్గొని జట్టు విన్నర్‌ ట్రోఫీ సాధించేందుకు ఎంతగానో దోహదపడింది. లెఫ్ట్‌ ఆర్మ్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌గా ప్రతిభ చాటుతోంది. ఏసీఏ అండర్‌-15 జట్టులో కూడా స్థానం సాధించింది.

అదే విధంగా 2023లో బరోడాలో బీసీసీఐ ఆలిండియా క్రికెట్‌ టోర్నీ, 2024లో రాజస్థాన్‌లో అండర్‌-19 క్రికెట్‌ టోర్నీలో జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహించింది. ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌’ టైటిల్‌ అందుకుంది. అండర్‌-19 జట్టులో స్టాండ్‌ బైగా ఎంపికైంది. అందుకు అనుగుణంగా విశాఖలో ఉమెన్‌ ఆంధ్రా ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ టీ20 టోర్నీలో సైతం రాణించింది.

Young Girls Excelling in Cricket
తండ్రి కల నెరవేర్చేందుకు (Eenadu)

ప్రసంగాలతో పాటు సంగీతంలో 'పల్లవి'స్తున్న ప్రతిభ

అరెకపూడి సిస్టర్స్.. 16 ఏళ్లకే.. అమెరికాలో విభిన్న రంగాల్లో సంచలనాలు..

