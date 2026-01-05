ETV Bharat / state

అమెరికాలో హైదరాబాద్‌ యువతి హత్య - తమిళనాడులో అనుమానితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

అమెరికాలో హైదరాబాద్‌కు చెందిన యువతి హత్య - మాజీ ప్రియుడు అర్జున్‌శర్మ అపార్ట్‌మెంట్‌లో నిఖిత మృతదేహం లభ్యం - తమిళనాడులో అర్జున్‌శర్మను అదుపులోకి తీసుకున్న ఇంటర్‌పోల్ పోలీసులు

Nikitha Godishala Murder Case Update
Nikitha Godishala Murder Case Update (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 5, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nikitha Godishala Murder Case Update : అమెరికాలో హైదరాబాద్​కు చెందిన యువతి గోడిశాల నిఖిత హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో అనుమానితుడిగా ఉన్న ఆమె మాజీ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ అర్జున్‌ శర్మను ఇంటర్‌పోల్‌ పోలీసులు ఇవాళ(సోమవారం) అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే అతడిపై అమెరికా పోలీసులు అరెస్టు వారెంట్​ను జారీ చేసిన సంగతి విదితమే. కుమార్తె మృతదేహాన్ని హైదరాబాద్​కు రప్పించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చొరవ చూపించాలని బాధితురాలి తండ్రి విజ్ఞప్తి చేశారు.

27 ఏళ్ల గోడిశాల నిఖిత మేరీల్యాండ్‌లో అనుమానాస్పద రీతిలో మృతిచెందిన సంగతి తెలిసిందే. డిసెంబరు 31వ తేదీ నుంచి కన్పించకుండా పోయిన ఆమె మృతదేహాన్ని జనవరి 3న ఆమె మాజీ బాయ్​ఫ్రెండ్ అర్జున్‌ శర్మ అపార్ట్‌మెంట్‌లో గుర్తించారు. ఆమె శరీరంపై కత్తిపోట్లు ఉన్నట్లుగా అమెరికా పోలీసులు వివరించారు. అర్జున్‌ శర్మనే ఆమెను హత్య చేసి ఉంటాడని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు.

అయితే, నిఖిత అదృశ్యంపై జనవరి 2వ తేదీన అర్జున్‌ స్వయంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం. అదే రోజున అతడు భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో అతడిపై అరెస్ట్‌ వారెంట్​ను జారీ చేయగా తాజాగా ఇంటర్‌పోల్‌ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

అమెరికాలో హైదరాబాద్‌ యువతి హత్య - తమిళనాడులో అనుమానితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు (ETV)

" నా కుమార్తె నిఖితకి ఆ అబ్బాయి అర్జున్ శర్మకు ఎలాంటి రిలేషన్ లేదు. ఒకప్పుడు అతడు రూం మేట్​గా ఉండేవాడు. గతంలో ఇద్దరు వారి స్నేహితులతో కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉన్నారు. డబ్బుల విషయంలో జరిగిన గొడవ వల్లనే ఆమెను హత్య చేశాడు. దయచేసి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించి నా కుమార్తె నిఖిత మృతదేహాన్ని హైదరాబాద్​కు తీసుకురావాలని కోరుతున్నా. నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను"- నిఖిత తండ్రి

అసలేం జరిగిందంటే? : అమెరికాలో హైదరాబాద్ యువతి అనుమానాస్పద రీతిలో మృతిచెందింది. నగరానికి చెందిన 27 ఏళ్ల గోడిశాల నిఖిత మేరీల్యాండ్‌లోని తన మాజీ బాయ్‌ఫ్రెండ్ అయిన అర్జున్​ శర్మ అపార్టుమెంట్‌లో విగతజీవిగా కన్పించింది. కొత్త సంవత్సరం వేడుకల సమయం నుంచి కన్పించకుండా పోయిన ఆమె మృతదేహాన్ని జనవరి 3వ తేదీన పోలీసులు గుర్తించారు. నిఖితను ఆమె మాజీ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ 26 ఏళ్ల అర్జున్‌ శర్మ హత్య చేసి ఉంటాడని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు.

నిఖిత కన్పించడం లేదంటూ జనవరి 2వ తేదీన అర్జున్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తాను చివరిసారిగా ఆమెను ఎల్లికాట్‌ సిటీలో డిసెంబరు 31 తేదీన చూశానని చెప్పాడు. ఇదిలా ఉండగా ఫిర్యాదు చేసిన అర్జున్‌ అదే రోజు భారత్‌కు పారిపోయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో అతడిపై అనుమానం వచ్చి సెర్చ్‌ వారెంటు జారీ చేసిన అధికారులు అతడి అపార్టుమెంట్‌ను తనిఖీ చేయగా నిఖిత మృతదేహం ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు.

మృతురాలి శరీరంపై గాయాలు : మృతురాలి శరీరంపై కాలిన గాయాలున్నాయి. డిసెంబరు 31వ తేదీనే ఆమెను అర్జున్‌ హత్య చేసి ఉంటాడని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. అయితే హత్యకు గల కారణాలు తెలియరాలేదు. భారత్‌కు పరారైన అర్జున్‌ను గుర్తించేందుకు పోలీసులు ఫెడరల్‌ అధికారుల సాయాన్ని కోరారు. నిఖిత కుటుంబ మూలాలు సికింద్రాబాద్‌లో ఉన్నట్లుగా ఆమె సామాజిక మాధ్యమాల ఖాతాల ఆధారంగా తెలుస్తోంది.

అన్ని విధాల అండగా ఉంటాం : ఇదిలా ఉండగా నిఖిత మృతిపై అమెరికాలోని భారత ఎంబసీ స్పందించింది. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆమె కుటుంబానికి అన్నివిధాలా అండగా ఉంటామని తెలిపింది. కేసు దర్యాప్తునకు సంబంధించి స్థానిక అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లుగా తెలిపింది. మేరీల్యాండ్‌లోని వెడా హెల్త్‌లో నిఖిత డేటా అండ్‌ స్ట్రాటజీ అనలిస్ట్‌గా పనిచేసింది. గతేడాది ఫిబ్రవరిలో ఈ కంపెనీలో చేరిన ఆమె.. ఉత్తమ పనితీరుకు గానూ ‘ఆల్‌-ఇన్‌ అవార్డు’ అందుకుంది. జేఎన్‌టీయూలో నిఖిత ఫార్మసీ చదువుకుంది. భారత్‌లో మూడేళ్ల పాటు ఓ ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో పనిచేసినట్లు ఆమె లింక్డిన్‌ ఖాతాతో తెలిసింది. అనంతరం మాస్టర్స్‌ చదువుకునేందుకు అమెరికాకు వెళ్లింది. అమెరికాలో హత్యకు గురైన హైదరాబాద్ వాసి నికిత తండ్రి ఆనంద్ మీడియాతో మాట్లాడారు.

అమెరికాలో హత్యకు గురైన భారత యువతి- మాజీ ప్రియుడే చంపేశాడా?

ప్రేమ పోరాటంలో ప్రాణాలే పోయాయ్​! - అనుమానాస్పద స్థితిలో యువతి మృతి

TAGGED:

HYDERABAD YOUNG GIRL DIED IN USA
NIKITHA GODISHALA MURDER CASE
HYD YOUNG GIRL MURDER CASE IN USA
అమెరికాలో హైదరాబాద్ యువతి హత్య
HYD YOUNG GIRL MURDER CASE IN USA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.