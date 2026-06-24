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YUVA : భారత్‌ అండర్‌-19 మహిళా క్రికెట్‌ జట్టులో హైదరాబాద్​ యువతి - శ్రీలంక టూర్​కు ఎంపిక

అండర్‌-19 వన్డే టోర్నమెంట్‌లో 114 పరుగులు - చదువుకుంటూనే క్రికెట్‌లో రాణిస్తున్న ప్రతీక్ష - అన్నను చూసి క్రికెట్‌పై ఆసక్తి పెంచుకున్న యువతి - 9ఏళ్ల వయసులోనే క్రికెట్‌ బ్యాట్‌ పట్టిన ప్రతీక్ష

Hyderabad Girl Selected For Under 19 Cricket
Hyderabad Girl Selected For Under 19 Cricket (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 24, 2026 at 4:54 PM IST

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Hyderabad Girl Selected For Under 19 Cricket : లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేయాలే కానీ వయసుతో పనిలేదు, లింగభేదం అస్సలే అడ్డురాదని నిరూపించింది ఆ యువతి. 9ఏళ్ల వయసులో అన్నయ్య ఆట చూసి సరదాగా బ్యాట్ పట్టిన ఆ చిన్నారి నేడు దేశం గర్వించేలా భారత అండర్-19 జట్టులో స్థానం సంపాదించుకుంది. కఠోర శ్రమ, పట్టుదలతో గల్లీ క్రికెట్ నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగిన హైదరాబాద్ క్రీడాకారిణి ప్రతీక్ష సక్సెస్ స్టోరీ ఇది.

దేశవాళీ క్రికెట్‌లో నిలకడగా రాణించడంతో : అన్నయ్య క్రికెట్ ఆడటం చూసిన ఆ యువతి 9ఏళ్ల వయసులోనే బ్యాట్ పట్టింది. మొదట్లో సరదాగా ఆడినా క్రమంగా రాణించి క్రికెట్‌నే కెరీర్‌గా మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. 3ఏళ్లుగా నగరంలోని ఓ క్రికెట్ అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకుంటూ మెళకువలు నేర్చుకుంది. క్రమంగా రాణిస్తూ ఇటీవల మహిళల అండర్‌-19 వన్డే టోర్నమెంట్‌లో జమ్మూ కశ్మీర్‌పై మంచి ఇన్నింగ్స్‌ చేసింది. అది సెలెక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది. దేశవాళీ క్రికెట్‌లోనూ నిలకడగా రాణించడంతో శ్రీలంక పర్యటన మహిళల అండర్‌-19 వన్డే జట్టులో ఈ హైదరాబాదీ అమ్మాయికి స్థానం దక్కింది.

చదువు కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు క్రికెట్‌ : హైదరాబాద్‌కి చెందిన ఈమె ప్రతీక్ష, తల్లిదండ్రులు షణ్ముఖ ప్రియ, వెంకటేష్‌. చిన్ననాటి నుంచే క్రికెట్‌పై మక్కువ పెంచుకుంది. అది గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు ఆమెకు అన్ని విధాలుగా అండగా నిలిచారు. మారేడ్‌పల్లిలోని జాన్సన్‌ గ్రామర్‌ స్కూల్‌లో 8 తరగతి వరకు చదివిన ప్రతీక్ష తిరుమలగిరిలోని సెయింట్‌ ఆండ్రూస్‌ స్కూల్‌లో పదో తరగతి పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుతం ఈస్ట్‌ మారేడ్‌పల్లిలోని సెయింట్‌ జాన్‌ కళాశాలలో ఇంటర్‌ రెండో ఏడాది చదువుతోంది. ఓ వైపు చదువు కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు క్రికెట్‌లోనూ రాణిస్తూ రెండింటికీ సమప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఫలితంగా నేడు భారత మహిళల జట్టుకు ఎంపికయ్యింది.

రోజూ 6 గంటలు మైదానంలోనే : భారత జట్టుకు ఎంపికైన విషయం తెలియగానే ప్రతీక్ష ఆనందానికి అవధులు లేవు. ఈ సక్సెస్‌ ఆమెకు అంత సులువుగా ఏం రాలేదు. అందుకోసం కఠోర శ్రమ చేసింది. రోజూ 6 గంటల పాటు మైదానంలో ప్రాక్టీస్‌ చేసేది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, క్రమం తప్పని వ్యాయామంతో ఫిట్‌నెస్‌ను కాపాడుకుంది. శ్రీలంక పర్యటనలో దేశానికి పేరు తీసుకురావడంతో పాటు భవిష్యత్తులో ప్రపంచ క్రీడాకారిణిగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమే లక్ష్యమంటోంది ప్రతీక్ష.

మరో ఇద్దరు తెలుగు క్రీడాకారులు : ఈ పర్యటనకు ప్రతీక్షతో పాటు మరో ఇద్దరు తెలుగు క్రీడాకారులు కూడా ఎంపిక కావడం విశేషం. గుంటూరుకు చెందిన దీక్ష వికెట్ కీపర్‌గా మహిళల జట్టుకు ఎంపికవగా, హైదరాబాద్‌కి చెందిన యశ్‌వీర్ గౌడ్ పురుషుల అండర్-19 వన్డే జట్టుకు ఎంపికయ్యాడు. ఇలా ముగ్గురు తెలుగు ఆటగాళ్లు ఒకేసారి జాతీయ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించనుండటం హర్షణీయం. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం నిరంతర సాధనతోనే తాను ఈ స్థాయికి చేరానని అంటోంది ప్రతీక్ష. శ్రీలంకతో మ్యాచ్ ఆడేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు చెబుతోంది.

"నేను భారత్​ అండర్-19లో ఆడనున్నాను. జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. భారత్​ తరఫున శ్రీలంక సిరీస్​కు ఎంపికైనట్టు గతవారం నాకు సమాచారం వచ్చింది. మ్యాచ్​లో నా ప్రతిభ చూపేందుకు ఆసక్తికరంగా ఎదురుచూస్తున్నాను. మా తల్లిదండ్రులూ నన్నెప్పడూ ప్రోత్సహించేవారు" - ప్రతీక్ష, క్రికెటర్‌

"ప్రతీక్ష భారత అండర్-19 జట్టుకు ఎంపికైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. పదేళ్ల వయసు నుంచే తాను ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. అకాడమీలో మరికొన్ని మెలకువలు నేర్చుకుంది" - వెంకటేష్‌, ప్రతీక్ష తండ్రి

నేటి యువతకు స్ఫూర్తిదాయకం : కుమార్తె జాతీయ జట్టుకు ఎంపిక కావడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు ప్రతీక్ష తండ్రి వెంకటేష్‌. ప్రతీక్ష ఎదుగుదల నేటి యువతకు స్ఫూర్తిదాయకమని అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు కోచ్‌ మీర్‌ వసీం ఆలీ.

"ప్రతీక్ష మా దగ్గరికొచ్చి మూడేళ్లవుతోంది. బాగా కష్టపడుతుంది. ఆమె భారత్​ తరఫున అండర్​-19 ఆడితే ఇక్కడున్న వారందరికీ మోటివేషన్​గా ఉంటుంది. రోజు సాయంత్రం 3 గంటల నుంచి 8 వరకు ప్రాక్టీస్​ చేస్తుంది. ఆమె నిరంతరం క్రికెట్​ గురించే మాట్లాడుతుంది" - మీర్‌ వసీం ఆలీ, హెడ్‌ కోచ్‌

భారత్‌ను గెలిపించడమే లక్ష్యం : జూన్ 30 నుంచి ప్రారంభం కానున్న శ్రీలంక సిరీస్‌లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చి భారత్‌ను గెలిపించడమే ప్రస్తుత లక్ష్యమంటోంది ప్రతీక్ష. ఈ పర్యటనలో ఆమె శతకాలతో చెలరేగి సీనియర్ జట్టులోనూ స్థానం సంపాదించాలని మనమూ ఆశిద్దాం.

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క్రికెట్‌ జట్టులో హైదరాబాద్​ యువతి
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