సాఫ్ట్వేర్ టు 'సాగు' - సిరుల పంట పండిస్తున్న టెక్కీ
ప్రకాశం జిల్లా యువకుడి స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం - మామిడిలో అంతర పంటల మ్యాజిక్ - పందెం కోళ్లు, పొట్టేళ్ల పెంపకంతో అదనపు ఆదాయం - సమగ్ర వ్యవసాయంతో లక్షలు గడిస్తున్న భానుచందర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 3:39 PM IST
Former Software Engineer Finds Success in Farming: లక్షల జీతం, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం, ఏసీ గదుల్లో జీవితం ఇవేవీ ఆ యువకుడికి సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు. మట్టిలో ఉన్న మాధుర్యం ఆయన్ను పల్లె బాట పట్టించింది. కంప్యూటర్ కీబోర్డు వదిలి, వ్యవసాయ పనిముట్లు చేతబట్టాడు. కేవలం పంటల సాగుతోనే సరిపెట్టుకోలేదు. దానికి అనుబంధ రంగాలు జోడించాడు. విదేశీ పందెం కోళ్లు, నాణ్యమైన పొట్టేళ్ల పెంపకంతో వ్యవసాయాన్ని లాభసాటి వ్యాపారంగా మార్చాడు. ప్రకాశం జిల్లా పామూరు మండలం వగ్గంపల్లికి చెందిన దూపాటి భానుచందర్ ఇప్పుడు యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు.
పదెకరాల్లో 'ప్రకృతి' సాగు: సాఫ్ట్వేర్ రంగానికి స్వస్తి చెప్పిన భానుచందర్, తనకున్న 10 ఎకరాల పొలంలో కొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. రసాయన ఎరువులకు దూరంగా ఉంటూ పూర్తిగా ప్రకృతి, సేంద్రియ పద్ధతులను ఎంచుకున్నాడు. తోటలో ఏకంగా 1,000 మామిడి మొక్కలను నాటాడు. ఇందుకోసం సుమారు రూ. 15 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాడు. ఏడాది క్రితం నుంచే దిగుబడి రావడం ప్రారంభమైంది. దళారుల ప్రమేయం లేకుండా సొంతంగా మార్కెటింగ్ చేసుకుంటూ, మొదటి పంట ద్వారానే రూ. 2.50 లక్షలు ఆర్జించాడు.
కూరగాయలతో కలగలపు: మామిడి చెట్లు పెరిగే లోపు ఖాళీ స్థలాన్ని వృథా చేయలేదు. తెలివిగా అంతర పంటలు సాగు చేశాడు. మామిడి మొక్కల మధ్య బీర, చిక్కుడు, టమాట, మిరప వంటి కూరగాయలను సాగు చేశాడు. ఈ అంతర పంటలకు కేవలం రూ. 40 వేలు మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టాడు. కానీ ఆదాయం మాత్రం అదిరిపోయింది. ఇప్పటికే ఈ కూరగాయల అమ్మకాల ద్వారా రూ. 2 లక్షల ఆదాయం సాధించాడు.
అమెరికా 'కోడి', అదనపు రాబడి: కేవలం పంటలతోనే ఆగకుండా, పందెం కోళ్ల పెంపకంలోనూ దిట్ట అనిపించుకుంటున్నాడు. దేశీయ రకాలే కాకుండా అమెరికా, పెరూ దేశాల నుంచి ప్రత్యేకమైన జాతి కోళ్లను తెప్పించాడు. సుమారు రూ. 10 లక్షల పెట్టుబడితో 150 పందెం కోళ్లను పెంచుతున్నాడు. వీటి డిమాండ్ మార్కెట్లో భారీగా ఉంది. ఇప్పటికే రూ. 5 లక్షల విలువైన కోళ్లను విక్రయించాడు. ఇంకా ఫామ్లో రూ. 10 లక్షల విలువైన కోళ్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. పెట్టుబడి పోను, ఈ కోళ్ల పెంపకం ద్వారా కనీసం రూ. 5 లక్షల నికర లాభం వస్తుందని భానుచందర్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.
పొట్టేళ్లతో 'సంక్రాంతి' సిరులు: ఇక పండుగ సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని పొట్టేళ్ల పెంపకం కూడా చేపట్టాడు. మొత్తం 50 పొట్టేళ్ల పిల్లలను కొనుగోలు చేసి పెంచుతున్నాడు. ఇందుకోసం రూ. 2.50 లక్షలు ఖర్చు చేశాడు. ప్రస్తుతం ఇవి మంచిగా పెరిగాయి. ఒక్కో జతను రూ. 40 వేలకు కొనడానికి వ్యాపారులు పోటీ పడుతున్నారు. వచ్చే సంక్రాంతి పండుగకు వీటిని విక్రయించడం ద్వారా ఏకంగా రూ. 10 లక్షల ఆదాయం వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నాడు.
టెక్కీ రైతు మాట: 'వ్యవసాయం మీద ఉన్న మక్కువతోనే మామిడి తోట సాగు చేపట్టాను. కేవలం ఒకదానిపై ఆధారపడకుండా అంతర పంటలు, పందెం కోళ్లు, పొట్టేళ్ల పెంపకం చేపట్టాను. సొంతంగా మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం వల్ల మంచి ఆదాయం వస్తోంది. వ్యవసాయం దండగ కాదు, పండగ అని నిరూపించడమే నా లక్ష్యం' అని యువ రైతు భానుచందర్ చెబుతున్నాడు.
