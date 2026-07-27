ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రాలేదని నిరాశచెందలేదు - 'ప్రకృతి వ్యవసాయం'లో లాభాల పంట పండిస్తున్నాడు
ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా లాభాల పంట పండిస్తున్న యువరైతు - ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రాకపోయినా నిరాశ చెందకుండా ఆర్గానిక్ సాగు వైపు అడుగులు - యూట్యూబ్ ద్వారా సేంద్రీయసాగుపై అవగాహన కల్పిస్తున్న అరవింద్ సింగ్
Published : July 27, 2026 at 6:18 PM IST
Young Farmer Arvind Singh Success Story : బాగా చదువుకుని, లక్షల జీతం వచ్చే ఉద్యోగం చేసి, సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలని చాలా మంది యువత భావిస్తుంటారు. ఆ యువకుడు సైతం అదే ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్లాడు. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు చదివి ప్రభుత్వ కొలువుల కోసం ప్రయత్నించాడు. అయితే ఉద్యోగం సాధించడంలో మాత్రం విఫలమయ్యాడు. కానీ నిరాశ చెందలేదు. తాతల కాలం నుంచి చేస్తున్న వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకున్నాడు. తనకు ఉన్న భూమిలో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ రూ.లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు. ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు.
ప్రభుత్వ కొలువు రాకపోయినా నిరాశచెందక : సంగారెడ్డి జిల్లాలోని మొగుడంపల్లి మండలం రాయిపల్లి తండాకు చెందిన యువరైతు అరవింద్ సింగ్ పీజీ వరకు చదవాడు. చదువు పూర్తి కాగానే తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమయ్యాడు. అయితే కొలువు దక్కలేదు. అయినప్పటికీ ఏమాత్రం నిరాశ చెందలేదు. సాగుపై ఆసక్తిని పెంచుకున్నాడు. అలా 2017లో సొంత గ్రామమైన రాయిపల్లి తండాలో సాగుబాట పట్టాడు. అలా పంటలు పండించడం అతడికి ఫ్యాషన్గా మారిపోయింది. అందులోనూ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలనే ఆలోచన అతడికి వచ్చింది. తొలిదశలో అవగాహన లేక ఒకింత ఇబ్బంది పడినప్పటికీ అనతి కాలంలోనే వ్యవసాయంలో మెళుకువలు నేర్చుకుని దానిని అధిగమించాడు.
సేంద్రీయ సాగువైపు మళ్లి : జహీరాబాద్లోని డి.డి.ఎస్. కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం (కేవీకే) శాస్త్రవేత్తల సూచనలతో యువరైతు అరవింద్ సింగ్ ఆర్గానిక్(సేంద్రీయ) వ్యవసాయంలో మెళకువలను నేర్చుకున్నాడు. వారి సలహాలతో భూమిని సిద్ధం చేసేందుకు మొదటగా 'నవధాన్యాలు' వేసి కలియదున్నాడు. ఇంట్లో ఉన్న పశువుల పేడ, మూత్రంతో పంచగవ్య, ఘన జీవామృతం, ద్రవ జీవామృతం వంటి ప్రకృతి ద్రావణాలను స్వయంగా తయారు చేసుకుంటూ రసాయనాలకు స్వస్తి పలికాడు. సాధారణంగా కూరగాయల సాగులో కీటకాలు, తెగుళ్ల నివారణకు విపరీతంగా రసాయనాలు వాడుతుంటారు. కానీ అరవింద్ సింగ్ మాత్రం పర్యావరణహిత పద్ధతులను ఎంచుకున్నాడు.
"నేను పీజీ వరకు చదువుకుని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించినా ఎంపికవ్వలేదు. దీంతో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం ప్రారంభించా. చాలా మంది నేచురల్ ఫార్మింగ్ చేస్తే దిగుబడి తగ్గిపోతుందని చెప్పారు. కానీ నేను యూట్యూబ్, వ్యవసాయ అధికారుల నుంచి సూచనలు సలహాలు తీసుకుని పంటలు సాగుచేశా. మంచి దిగుబడి సాధించాను. పొలంలో మిశ్రమ పంటల విధానాన్ని అనుసరించాను. పలువురు రైతులకు యూట్యూబ్ ద్వారా మెళకువలు నేర్పిస్తున్నా"- అరవింద్ సింగ్, యువరైతు
స్మార్ట్ రైతుగా మారిన యువకుడు : లాభసాటిగా ఉండేలా ఏటీఎం మోడల్లో వంకాయ, ముల్లు వంకాయ, మిర్చి, బెండ, గోరుచిక్కుడు, బీన్స్ వంటి పలు రకాల కూరగాయల సాగును అరవింద్ చేపట్టాడు. కలుపు సమస్యను అధిగమించేందుకు మల్చింగ్ పద్ధతిని వాడుతున్నాడు. అంతేకాదు, చదువుకున్న విజ్ఞానాన్ని ఇక్కడ పూర్తిస్థాయిలో ఉపయోగించాడు. భూసారానికి తగినట్లుగా నీటి తడులు ఇచ్చేందుకు 'భూసార పరీక్ష కిట్టు'ను, విత్తనాలు వేసేందుకు 'విత్తన పరికరాన్ని' కొనుగోలు చేశాడు. కీటకాల ఉద్ధృతిని తగ్గించడానికి రసాయనాలు కాకుండా జిగురాకు అట్టలు, సోలార్ ఎరలను ఉపయోగిస్తూ స్మార్ట్ రైతుగా మారాడు.
యూట్యూబ్ ద్వారా రైతులకు సాగు మెళుకువలు : శాస్త్రవేత్తల సాంకేతిక పర్యవేక్షణలో సాగు చేస్తున్న అరవింద్ సింగ్ కేవలం ఒక ఎకరం ప్రకృతి వ్యవసాయానికి రూ.50,000 నుంచి రూ.60 వేల రూపాయల వరకు ఖర్చు పెట్టగా పంటపై నెలకు లక్ష వరకు నికర ఆదాయం సమకూరిందని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు ఆఫీసులో ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎంతలా కష్టపడతారో తాను సైతం ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ నమూనాను రూపొందించుకొని విజయవంతంగా లాభాలు ఆర్జిస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చాడు.
తాను నేర్చుకున్న ఈ విద్యను కేవలం తనకే పరిమితం చేయకుండా, డిజిటల్ టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ తను చేసే ప్రతి సాగు పద్ధతిని వీడియోల రూపంలో చిత్రీకరించి, సొంతంగా 'యూట్యూబ్ ఛానల్'ను అరవింద్ సింగ్ నడుపుతున్నాడు. పలువురు రైతులకు సైతం ప్రకృతి సేద్యంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఛానల్ ద్వారా వెయ్యి మందికి పైగా యువ రైతులు అరవింద్ సింగ్ సలహాలను, కేవీకే శాస్త్రవేత్తల పద్ధతులను అనుసరిస్తూ ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేయడం విశేషం.
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