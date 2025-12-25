పట్నంలో చదువుకుని గ్రామాల్లో వైద్యసేవలు - ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న 'దంతవైద్య విద్యార్థుల సంఘం'
పల్లెదంత సేవ పేరుతో గ్రామీణ ప్రజలు, విద్యార్థులకు ఉచిత దంతవైద్యం - దంత సంరక్షణపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్న తెలంగాణ దంత వైద్య సంఘ సభ్యులు - వేల మంది నిరుపేదలకు ఉచిత సేవలు
Special Story on Palle Dantha Seva : దంత వైద్యుడు(డెంటిస్ట్) కావాలంటే మొదట ‘బ్యాచిలర్ ఆఫ్ డెంటల్ సర్జన్’(బీడీఎస్) చదవాలి. చదివింది ప్రయోగాత్మకంగా నేర్చుకోవాలంటే దంత సమస్యలున్న పేషెంట్లకు చికిత్స చేయాలి. అయితే ఆ విద్యార్థులు మాత్రం మరో అడుగు ముందుకేశారు. ‘'పల్లె దంత సేవ'’ పేరుతో గ్రామీణ ప్రజలకు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల పిల్లలకు ఉచితంగా దంత వైద్యాన్ని అందిస్తూ, దంతరక్షణపై వారిలో అవగాహన కల్పిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ‘తెలంగాణ దంత వైద్య విద్యార్థుల సంఘం(టీడీఎస్ఏ)లో ఉన్న యువ దంతవైద్యులు. తద్వారా ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. అసలు వారికి ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? ఇప్పటి వరకు ఎంతమందికి ఉచిత సేవలందించారు? మున్ముందు ఏం చెయబోతున్నారు అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రాష్ట్రంలో ఒక ప్రభుత్వ, 13 ప్రైవేటు డెంటల్ మెడికల్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. వీటిలో వేలాది మంది విద్యార్థులు బీడీఎస్(బ్యాచిలర్ ఆఫ్ డెంటల్ సర్జిన్), ఎండీఎస్(మాస్టర్ ఆఫ్ డెంటల్ సర్జన్) చదువుతున్నారు. వీరందరినీ ఒక తాటిపైకి తీసుకురావడం కోసం రెండేళ్ల క్రితం నిజామాబాద్లోని తిరుమల కాలేజీలో బీడీఎస్ చదివే బాలుసాని మణిదీప్ తన స్నేహితులైన అంజనాశ్రీ, సువర్ణ, వంశీకృష్ణ, విష్ణువర్ధన్రెడ్డి, శ్రీజ హన్సికలతో కలిసి టీడీఎస్ఏ(తెలంగాణ వైద్య విద్యార్థుల సంఘం) ఏర్పాటుచేశారు.
పల్లె దంత సేవ ఆలోచన వచ్చిందిలా : గ్రామీణ ప్రజలకు దంత ఆరోగ్యంపై అంతగా అవగాహన ఉండటం లేదని, నోటి శుభ్రతపై నిర్లక్ష్యం వహించడం కారణంగా ఓరల్ క్యాన్సర్ల లాంటి వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయని టీజీఎస్ఏ గ్రూపు సభ్యులు గ్రహించారు. ఆ విధంగా పెద్దపల్లి జిల్లాలోని సుల్తానాబాద్లో ‘పల్లె దంత సేవ’ మొదటి శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు. స్థానిక పాఠశాలలో దంతవైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి దంత సంరక్షణపై అవగాహన కల్పించడమే కాక ఊళ్లో పంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి ఉచిత చికిత్సను అందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించడంతో ఈ సంఘంలో సభ్యత్వం తీసుకునే విద్యార్థుల సంఖ్య వందల నుంచి వేలల్లోకి చేరింది. ఇప్పుడు 4,600 మంది టీజీఎస్ఏలో సభ్యులయ్యారు!
ఉచిత సేవ వేలాది గ్రామాలకు చేరాలనే సంకల్పంతో : వీరి కోసం ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్ గ్రూపులను రూపొందించారు. ఇప్పటికి పదివేల మందికిపైగా పల్లె ప్రజలకు ఉచితంగా దంతవైద్య చికిత్సలు అందించారు. ఏవైనా పెద్ద సమస్యలు ఉంటే స్థానిక డెంటల్ క్లినిక్లతో మాట్లాడి బాధితులను అక్కడికి పంపిస్తున్నారు. టీజీఎస్ఏ సభ్యులు ఇటీవల పలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో దంత సంరక్షణపై అవగాహన కల్పిస్తున్న క్రమంలో అనేక మంది ప్రభుత్వ బడి పిల్లలు అసలు తాము టూత్ బ్రష్ వాడమని చెప్పడంతో విద్యార్థుల కోసం మరో వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా విద్యార్థులకు ఉచితంగా టూత్ బ్రష్, పేస్టును అందించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అలా ఇప్పటికే వేల సంఖ్యలో చిన్నారులకు అందజేశారు. తమ ఉచిత సేవ వేలాది గ్రామాలకు చేరాలనే సంకల్పంతో ఈ మధ్యే ఓ వాట్సాప్ ఛానెల్ క్రియేట్ చేశారు. ఎవరైనా దంత సమస్యలతో బాధపడుతూ తమ సమస్యను అందులో పోస్ట్ చేస్తే వెంటనే దానికి వైద్యులు పరిష్కారం చెబుతున్నారు. చికిత్స అవసరమైనట్లయితే బాధితులకు దగ్గర్లోని డెంటల్ కళాశాలకు పిలిపించి తగిన చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఎంతో మంది నిరక్షరాస్యులు, పేదలకు దంతవైద్యంపై అవగాహన కల్పిస్తూ ఉచిత సేవలను అందిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొన్ని చోట్ల అంతంత మాత్రంగానే వైద్య సేవలు ఉంటాయి. అలాంటి చోట్ల వీరి సేవలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. నిస్వార్థంగా చేస్తున్న వీరి కృషిని అందరం అభినందించిద్దాం.
