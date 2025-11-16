ETV Bharat / state

మరోసారి విజయ్​ దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తరఫున ప్రాతినిధ్యం - సిక్కోలు క్రీడాకారుడిని రిటైన్‌ చేసుకున్న డీసీ!

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ రూ.30 లక్షలు చెల్లించి రిటైన్‌ చేసుకున్నట్లు జట్టు యాజమాన్యం ప్రకటన - టెక్కలికి చెందిన విజయ్‌ గతేడాది తొలిసారి డీసీ తరఫున ప్రాతినిధ్యం

Tripurana Vijay Delhi Capitals in Srikakulam
Tripurana Vijay Delhi Capitals in Srikakulam (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 10:14 AM IST

Tripurana Vijay in Srikakulam: ఆ కుర్రాడికి చిన్నప్పటీ నుంచి క్రికెట్‌ అంటే ఆసక్తి. నాన్న ప్రోత్సాహంతో బ్యాట్‌ పట్టాడు. అన్నయ్యను చూస్తూ బౌలింగ్‌లో మెలకువలు నేర్చుకున్నాడు. శిక్షకుడి తోడ్పాటుతో ఫీల్డింగ్‌లో రాటుదేలి, తిరుగులేని ఆల్‌రౌండర్‌గా తనని తాను తీర్చిదిద్దుకున్నాడు. అత్యుత్తమ క్రికెటర్‌గా ఎదగాలని ఆశ పడ్డాడు. రాష్ట్ర జట్టులో ఆడాలని కలలు కన్నాడు. ఎన్నో ఒడుదొడుకుల్ని తట్టుకుని నిలబడ్డాడు. అందివచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. సిక్కోలు నేల గర్వించేలా గల్లీ నుంచి ‘దిల్లీ’ వరకు చేరుకున్నాడు.

ఆ యువకుడే టెక్కలికి చెందిన త్రిపురాన విజయ్‌. క్రికెట్‌ ఆడుతూ గెలుపు శిఖరాన్ని చేరుకోవడానికి ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతున్నాడు. ప్రతిభ చాటుతూ కొంతకాలంగా జిల్లా కీర్తిని ఇనుమడింపజేస్తున్న ఈ క్రీడారత్నం మరో ఘనత సాధించాడు. ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (IPL)లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ జట్టుకు మరోసారి ఎంపికయ్యాడు. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్‌ క్రీడా ప్రస్థానంపై’ ప్రత్యేక కథనం.

సిక్కోలు యువ క్రికెట్‌ క్రీడాకారుడు త్రిపురాన విజయ్‌ను ఐపీఎల్‌లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ (DC) రూ.30 లక్షలు చెల్లించి రిటైన్‌ చేసుకున్నట్లు జట్టు యాజమాన్యం ప్రకటించింది. టెక్కలికి చెందిన విజయ్‌ గత ఏడాది తొలిసారి డీసీ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. బౌలింగ్‌తో పాటు బ్యాటింగ్, ఫీల్డింగ్‌లోను రాణిస్తూ త్రీడీ ప్లేయర్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. గతంలో సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ సీనియర్స్‌ టీ-20, వినూమన్కడ్‌ వన్డే ట్రోఫీ, కల్నల్‌ సీకే నాయుడు టెస్ట్‌ క్రికెట్, ఆంధ్రా ప్రీమియర్‌ లీగ్, దులీప్‌ ట్రోపీల్లో విజయ్​ సత్తా చాటాడు. ప్రస్తుతం రంజీ మ్యాచ్‌ల్లో ఆడుతున్నాడు.

11 ఏళ్ల కష్టం: 2014-15లో జరిగిన అండర్‌-16 రాష్ట్ర స్థాయి టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచినా జట్టులో అవకాశం దక్కలేదు. నాటి నుంచి అలుపెరగకుండా కృషి చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఆంధ్ర క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ పొంది అనేక టోర్నీలకు ఎంపిక అయ్యాడు. విజయ్​ ఆల్‌ రౌండర్‌గా ప్రతిభ చాటాడు.

2022-23 సీజన్‌లో రాంచీ వేదికగా జరిగిన సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ టోర్నీలో అందర్నీ మెప్పించాడు. దాంతో విజయ్​ ఐపీఎల్‌ ట్రయల్స్‌కు వెళ్లాడు. ఆ తర్వాతి సంవత్సరం ఆంధ్ర జట్టుకు ఎంపిక అయ్యాడు. అప్పటి నుంచి విజయాల పరంపరను కొనసాగిస్తున్నాడు. ‘అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ నిరంతరం సాధన చేస్తున్నాను. దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ రిటైన్‌ చేసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. ఎప్పటికైనా దేశం తరఫున ఆడాలన్నదే నా లక్ష్యం’ అని చెబుతున్నాడు విజయ్‌.

సాధించిన విజయాలివీ:

  • 2014-15లో అండర్‌-16 రాష్ట్రస్థాయి టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ పోటీల్లో 3 వికెట్లు, 62 పరుగులు, మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌
  • 2019-20లో అండర్‌-19 అంతర జిల్లాల పోటీల్లో 98 పరుగులు సాధించి అంతర్రాష్ట్ర పోటీలకు ఎంపిక
  • 2019-20లో గ్వాలియర్‌ వేదికగా జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో 10-3-10-1తో సత్తా చాటాడు.
  • 2021-22లో అంతరాష్ట్ర వన్డే క్రికెట్‌ పోటీల్లో 4.4 ఓవర్లలో 14 పరుగులు ఇచ్చి 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
  • అదే సంవత్సరం సీజన్‌ కల్నల్‌ సీకే నాయుడు టెస్ట్‌ టోర్నమెంట్‌లో మణిపూర్‌పై తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 3, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 7 వికెట్లు తీశాడు. అప్పుడే ఎమర్జింగ్‌ ఇండియా అండర్‌-25 శిబిరానికి ఎంపిక అయ్యాడు.
  • 2022-23లో ఝార్ఖండ్‌ (రాంచీ) వేదిగా జరిగిన సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ టోర్నీలో (4-0-12-2) విజయ్​ ప్రతిభ చూపాడు.
  • 2023-24లో విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీకి ఎంపిక. అదే ఏడాది కల్నల్‌ సీకే నాయుడు టెస్ట్‌ టోర్నమెంట్‌లో 6 మ్యాచ్‌ల్లో 30 వికెట్లు సాధించాడు.
  • ఏపీఎల్‌ 3 సీజన్లలో గోదావరి టైటాన్స్‌ జట్టు తరఫున అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచాడు.

TRIPURANA VIJAY CRICKETER
సిక్కోలు యువ క్రికెట్‌ క్రీడాకారుడు
TRIPURANA VIJAY DELHI CAPITALS
TRIPURANA VIJAY IPL 2025
TRIPURANA VIJAY IN SRIKAKULAM

