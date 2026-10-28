'ఈ నిర్ణయం ఎప్పుడో తీసుకున్నాం' - కుమార్తెను చంపి, యువ దంపతుల ఆత్మహత్య
Young Couple Suicide At KPHB - ప్రేమ వివాహం చేసుకుని జీవనోపాధి కోసమని హైదరాబాద్కు వచ్చారు. కారణమేంటో తెలియదు కానీ 'ఈ నిర్ణయం ఎప్పుడో తీసుకున్నా'మని నోట్ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
Published : October 28, 2026 at 11:41 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 12:03 PM IST
Young Couple And Kid Died At KPHB : వారిద్దరూ ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన వారు. అంతేకాకుండా ఇష్టపడి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వారి ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా పండంటి ఆడబిడ్డ పుట్టింది. జీవనోపాధి కోసమని సొంత ప్రాంతాన్ని వదిలి హైదరాబాద్కు వచ్చారు. ఇలా జీవిస్తున్న వారికి ఏమైందో తెలియదు. జన్మనిచ్చిన బిడ్డను చంపేసి, తర్వాత దంపతులిద్దరూ బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ విషాద ఘటన కేబీహెచ్బీ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.
రెండేళ్లుగా కేబీహెచ్పీలో నివాసం
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గోపీనాథ్ బుయిన్ (30), సమత (26)లు పశ్చిమ బెంగాల్లోని బంకురా జిల్లా రాధామోహన్పూర్కు చెందిన వారు. వీరిద్దరూ 2023లో ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నారు. జీవనోపాధి కోసం రెండేళ్ల క్రితం నగరానికి వచ్చిన వీరు కేపీహెచ్బీలోని మూడో ఫేజ్లో నివసిస్తున్నారు. వీరికి కుమార్తె స్నిగ్ధ సంతానం. స్నిగ్ధకు ఏడాది 11 నెలల వయసు ఉంటుంది. అయితే గోపీనాథ్తో పాటు అతని సోదరులు కూడా హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గోపీనాథ్ గచ్చిబౌలిలో షెఫ్గా పని చేస్తున్నాడు. సోదరులు కూడా ఎల్బీనగర్, మాదాపూర్లో షెఫ్లుగా చేస్తున్నారు.
గోడపై రాసిన వాక్యాలు
వీరికి ఎదురింట్లో ఉండే ఓ వృద్ధుడు ప్రతిరోజూ స్నిగ్ధను ఆడిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం ఉదయం నుంచి దంపతులు తలుపు తీయకపోవటంతో ఆ వృద్ధుడికి అనుమానం వచ్చింది. సాయంత్రం సమయంలో అతను పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు గోపీనాథ్ ఇంటికి చేరుకుని తలుపులు పగులగొట్టి లోపలికి వెళ్లారు. అప్పటికే భార్యాభర్తలిద్దరూ డైనింగ్ హాల్లోని సీలింగ్కు ఉరి వేసుకుని మృతి చెందారు.
బెడ్రూమ్లో కుమార్తె స్నిగ్ధ విగతజీవిగా పడిపోయి ఉంది. దీనికి సంబంధించి గోడపై కొన్ని వాక్యాలు రాసి ఉన్నాయి. ' చాలా కాలం క్రితమే మేమిద్దరం కలిసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మేము తప్పు చేస్తున్నామని తెలుసు. కానీ మాకు వేరే దారి కన్పించడం లేదు. మా చావుకు వేరే వ్యక్తితో సంబంధం లేదు. బంధువులను ఈ విషయంపై విచారించొద్దన మనవి చేస్తున్నాం. మమ్మల్ని క్షమించండి' అని గోడపై రాశారు.
సూసైడ్ నోట్ స్వాధీనం
వీరు గోడపై రాసిన వాక్యాలతో పాటు బెంగాలీ, ఆంగ్లంలో సూసైడ్ నోట్లను రాశారు. వాటిని క్లూస్ టీం స్వాధీనం చేసుకుంది. గోపీనాథ్ ఆదివారం రోజు విధులకు హాజరయ్యారు. అలాగే అతనికి సోమవారం వారాంతపు సెలవు. దాంతో గోపీనాథ్ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. సోమవారం రోజు గోపీనాథ్ తమ్ముడు రఘునాథ్తో చివరిసారిగా ఫోన్ మాట్లాడాడు. అయితే వీరు మరణించి దాదాపు 10 గంటలు అయి ఉండొచ్చని పోలీసులు తెలిపారు. ఇక పాపను దంపతులు విషమిచ్చి చంపారా? లేదంటే గొంతు నులిమి చంపారా? అన్న విషయం తెలియాల్సి ఉంది. దీనిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఆత్మహత్యకు కారణం ఆర్థిక ఇబ్బందులేనని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు వస్తుంటాయి. సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే ఆ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు తప్పక లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఎల్లప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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