అనకాపల్లిలో విషాదం - బావిలో దూకి ప్రేమజంట ఆత్మహత్య
అనకాపల్లి జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఊరి చివర బావిలో దూకి ప్రేమజంట ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఘటనాస్థలం వద్ద సూసైడ్ నోట్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 1:51 PM IST
Tragedy in Anakapalli District : అనకాపల్లి జిల్లా కె.కోటపాడు మండలంలో గురువారం బావిలో దూకి ప్రేమికుల జంట ఆత్మహత్య చేసుకుంది. విశాఖ పెందుర్తిలో వీరిద్దరు ఇంటర్ చదువుతున్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం ఇద్దరూ ఇళ్ల నుంచి వెళ్లిపోయారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం: విశాఖ నగరంలోని పెందుర్తికి చెందిన 17 ఏళ్ల యువతి, యువకుడు కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. వీరి ప్రేమను తల్లిదండ్రులు అంగీకరించకపోవడంతో గతంలో పలుమార్లు ఇళ్ల నుంచి వెళ్ళిపోయారు. కుటుంబ సభ్యులు పెందుర్తి స్టేషన్ను ఆశ్రయించగా పోలీసులు ఇద్దరికీ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. చదువుకొని స్థిరపడిన తర్వాత పెళ్లి చేస్తామని కుటుంబసబ్యులు చెప్పారు. అయినా లెక్క చేయకుండా ఇటీవల ఇద్దరూ మరోసారి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
ఈ క్రమంలో గురువారం యువకుడి అమ్మమ్మ ఉంటున్న గ్రామానికి వెళ్లారు. ఊరికి దూరంగా ఉన్న పైడమ్మ చెరువు సమీప బావిలోకి దూకి ఇద్దరు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఘటనా స్థలం వద్ద సూసైడ్ నోట్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తమ చావుకు ఎవరు కారణం కాదంటూ, యువకుడు సూసైడ్ నోటు రాశాడు. మృతదేహాలను బావి నుంచి బయటకు తీసిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: మీకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే, లేదా స్నేహితుడి గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే లేదా భావోద్వేగ మద్దతు అవసరమైతే, వినడానికి ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821 ఐకాల్కు కాల్ చేయండి, ఇది సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. బాధలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్లైన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
- Sneha Foundation Helpline Number- 04424640050 (available 24x7)
- JeevanAastha Helpline - 18002333330
- Tele Manus Helpline Number- 1800-89-14416
- iCall, TISS (Tata Institute of Social Sciences)- 9152987821
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