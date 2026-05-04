ఏడేళ్ల ప్రేమ - చిన్న మనస్పర్థలతో ప్రేమ జంట ఆత్మహత్య

ఏడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్న యువతీ యువకుడు - కడపలోని ప్రైవేట్ కళాశాలలో డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న యోగేంద్ర, హేమశ్రీ - క్షణికావేశంలో ప్రాణాలు తీసుకున్న ప్రేమజంట

Lovers in a Seven Years Relationship Committed Died in Kadapa District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 5:00 PM IST

Lovers in a Seven Years Relationship Committed Died in Kadapa District : వారిద్దరిది ఏడేళ్ల నాటి ప్రేమ. ఒకరినొకరు ప్రాణంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఏ కష్టమొచ్చినా ఇద్దరు కలిసి పరిష్కరించుకునేవారు. ఒకరి కష్టంలో మరొకరు తోడున్నారు. యువతి ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగా లేకపోవడంతో ఆ యువకుడే తన సొంత డబ్బులతో చదివిస్తున్నాడు. వారిద్దరి ప్రేమను చూసి దేవుడికి అసూయ కలిగింది. వారి మధ్య ఏం జరిగిందో తెలియదు. కానీ ఇద్దరు వేరు వేరు ప్రాంతాలలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ప్రాణంగా ప్రేమించుకున్న ఆ ఇద్దరినీ మృత్యువు కూడా విడదీయలేకపోయింది. ఒకరి కోసం ఒకరు అన్నట్లుగా సాగిన వారి ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణం అర్ధాంతరంగా ముగిసింది. క్షణికావేశంలో వారు తీసుకున్న నిర్ణయం రెండు కుటుంబాల్లో తీరని శోకాన్ని నింపింది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే: కడప జిల్లా చెన్నూరుకు చెందిన యోగేంద్ర కుమార్ వర్మ, హేమశ్రీలు గత ఏడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. వీరిద్దరూ ప్రస్తుతం కడపలోని ప్రైవేట్ కళాశాలలో డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నారు. హేమశ్రీ ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగానే ఉండటంతో, యోగేంద్ర ఆమె చదువుకు అండగా నిలిచాడు. పగలు చదువుకుంటూనే, రాత్రి వేళల్లో డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తూ వచ్చిన సంపాదనతో తనతో పాటు అమ్మాయిని కూడా చదివిస్తున్నాడు. అంతా సవ్యంగా సాగుతుందనుకున్న తరుణంలో విధి వంచించింది.

చిన్న గొడవ బలవన్మరణం: నిన్న రాత్రి వీరిద్దరి మధ్య చిన్నపాటి మనస్పర్థలు తలెత్తాయి. ఆ క్షణికావేశంలో యోగేంద్ర కడపలోని తన చిన్నమ్మ ఇంటికి వెళ్లి ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న హేమశ్రీ గుండె పగిలినంత పనైంది. తన ప్రియుడిని కడసారి చూసేందుకు హుటాహుటిన కడపకు వచ్చింది. అయితే, యోగేంద్ర తల్లిదండ్రులు ఆమెను లోపలికి రానివ్వకుండా, కనీసం మృతదేహాన్ని కూడా చూపించకుండా వెనక్కి పంపించారు.

తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై: ప్రాణంగా ప్రేమించిన వ్యక్తి దూరమవ్వడం, కనీసం ఆఖరి చూపునకు కూడా నోచుకోలేకపోవడంతో హేమశ్రీ తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది. తనూ లేని లోకంలో ఉండలేనంటూ హేమశ్రీ చెన్నూరుకు వెళ్లి ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. సమాచారం రావడంతో పోలీసులు ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు. ఇద్దరు డిగ్రీ విద్యార్థులు కావడంతో తమ స్నేహితులను చివరిసారిగా చూసేందుకు తోటి విద్యార్థులు తరలివచ్చారు.

