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హైదరాబాద్​లో వరుసగా చిన్నారుల విక్రయాలు - రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాపుల వద్ద నిద్రిస్తున్నవారే టార్గెట్​!

మహారాష్ట్ర, దిల్లీ, గుజరాత్​ తదితర రాష్ట్రాలతో కిడ్నాపర్లకు లింకులు - చిన్నారుల విక్రయానికి తోడ్పడుతున్న నగరంలోని పలు ఆసుపత్రులు - ఆపరేషన్​ ముస్కాన్​, స్మైల్​ ద్వారా చిన్నారుల గుర్తింపు

KIDNAPPINGS YOUNG CHILDREN
KIDNAPPINGS YOUNG CHILDREN (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 9:20 AM IST

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Kidnappings Young Children : జూన్​ 30న అర్ధరాత్రి లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్​ ప్లాట్​ఫామ్​పై ఓ తల్లి ఆమె పక్కన నెలరోజుల పసికందు నిద్రిస్తున్నారు. ఆటోలో ఒక ముఠా వచ్చి ఆ పసిపాపను బలవంతంగా తల్లి దగ్గర నుంచి లాక్కెళ్లింది. విషయం తెలుసుకున్న సైబరాబాద్​ పోలీసులు సీసీ కెమెరాల ద్వారా గాలించారు. అలా చిన్నారిని రక్షించి క్షేమంగా తల్లి దగ్గరకు చేర్చారు. ఈ ఘటనలో బాధితులు కర్ణాటకకు చెందినవారుగా గుర్తించారు. ఇలాంటి ఘటనలు మహానగరంలో ఎక్కడో చోట జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అమ్మ ఒడిలో కేరింతలు కొడుతూ ఆడుకోవాల్సిన చిన్నారులు అంగట్లో బొమ్మలా అమ్ముడుపోతున్నారు. కిడ్నాప్​ ముఠాలు, మానవ అక్రమ రవాణా చేతికి చిక్కి నరకం చూస్తున్నారు.

ఇతర రాష్ట్రాలతో లింకులు : అయితే ఇటీవల కాలంలో నగరంలో వరుసగా ఇలాంటి ఉదంతాలు వెలుగుచూస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. పోలీసులు కిడ్నాప్​కు పాల్పడ్డ వ్యక్తుల్ని పట్టుకుని ఆరా తీస్తే విస్మయం కలిగించే విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. వారికి మహారాష్ట్ర, దిల్లీ, గుజరాత్​ తదితర రాష్ట్రాలతో లింకులు ఉంటున్నాయి. దీంతో వారు పిల్లలను సులభంగా రవాణా చేయగలుగుతున్నారని తెలుస్తోంది. తాజాగా దీనికి సంబంధించి బాలాపూర్‌లో వెలుగు చూసింది.

నిరుపేదలే లక్ష్యంగా : ప్రధానంగా ఉపాధి కోసం నగరానికి వచ్చి ఏ ఆశ్రయం లేకుండా రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాపులు, ఫుట్​పాత్​లు, ఆలయాల వద్ద నిద్రిస్తున్న తల్లీబిడ్డలను టార్గెట్​ చేస్తున్నారు. అలాగే పేద కుటుంబాలకు చెందిన చిన్నారులు చైల్డ్‌ ట్రాఫికింగ్, కిడ్నాప్‌ ముఠాలకు చిక్కుతున్నారు. స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ అధికారులు, పోలీసులు ఆపరేషన్​ ముస్కాన్​, స్మైల్​ ద్వారా వీధి బాలలు, వెట్టిచాకిరీ, పరిశ్రమల్లో పనిచేసే వేలాది మంది చిన్నారుల్ని గుర్తించి రక్షిస్తున్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏడాది పొడవునా జరిగితే ఎక్కువ మంది చిన్నారుల్ని రక్షించడానికి అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఆసుపత్రుల్లోనే ఆగడాలు : ఒకవైపు ముఠాల కిడ్నాపులు జరుగుతుంటే మరోవైపు నగరంలోని పలు ఆసుపత్రి సిబ్బందే చిన్నారులను అమ్ముతున్నారు. పేట్లబుర్జు, నిలోఫర్​ వంటి ఆసుపత్రులకు పేదలు ఎక్కువగా వస్తుంటారు. అలాగే కొన్ని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల దగ్గర కూడా దళారీలు పిల్లలకు ధర కడుతున్నారు. ఏటా వేల మంది కాన్పులు, అనారోగ్యంతో బాధపడే రోజుల వయసున్న చిన్నారులకు చికిత్స కోసం నగరంలోని ఆసుపత్రులకు వస్తుంటారు. కొంతమందికి ఒకే కాన్పులో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పుడుతుంటారు. లేదంటే వరుసగా ఆడపిల్లలే జన్మిస్తున్న వారికి డబ్బు ఆశ చూపుతారు. దాంతో తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని అమ్ముతున్నారు. ఇక ఏళ్ల తరబడి పిల్లలు లేని దంపతులు అక్రమ మార్గంలో పిల్లల్ని కొనేందుకు ఎన్ని డబ్బులైనా సరే వెనుకాడట్లేదు. ఇలాంటి ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

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TAGGED:

CHILDREN KIDNAPPING IN HYDERABAD
CHILD KIDNAPPING INCIDENTS IN HYD
KIDNAPPINGS YOUNG CHILDREN
హైదరాబాద్​లో చిన్నారుల విక్రయాలు
YOUNG CHILDREN KIDNAPPING CASES

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