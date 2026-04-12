చిన్నారి అరుదైన వ్యాధికి రూ.26 కోట్ల ఇంజెక్షన్ - సాయంకోసం తల్లిదండ్రుల ఎదురుచూపులు
మూడున్నరేళ్ల చిన్నారికి కొండంత కష్టం - డీఎండీ అనే అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న అశ్వర్త్ - ఇంజక్షన్కు రూ.26 కోట్లు అవుతుందన్న వైద్యులు - కుమారుడిని కాపాడాలంటూ తల్లిదండ్రుల అభ్యర్థన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 7:12 PM IST
Young Child Suffering From Rare Disease in Kurnool: కుమారుడు తరచూ అనారోగ్యానికి గురవుతున్నాడని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఏదో చిన్న వ్యాధే తగ్గిపోతుందనుకున్నారు. అయితే డాక్టర్ చెప్పిన మాట విని ఆ తల్లిదండ్రుల గుండె ఒక్కసారిగా పగిలింది. ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా ఉండాల్సిన చిన్నారి అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని తెలియగానే అల్లాడిపోయారు. బుడిబుడి అడుగులు వేసే బుడతడికి కొండంత కష్టం వచ్చిందని కాపాడాలని దాతలను అభ్యర్థిస్తున్నారు.
కర్నూలుకు చెందిన హరీష్ కుమార్కు తెనాలికి చెందిన నవ్యశ్రీకి కొన్నేళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. పెద్ద కుమారుడు అశ్వర్త్ గుణ దత్తకు మూడున్నరేళ్లు. సరిగా నడవలేని, పైకి నిటారుగా లేవలేని, ముందుకు అడుగు వేయలేని పరిస్థితి ఎదురైంది. తరచూ అనారోగ్యానికి గురికావడంతో 10 నెలల క్రితం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. మెరుగైన వైద్య పరీక్షలు చేయించగా వచ్చిన నివేదికలు తల్లిదండ్రుల గుండెల్ని పిండేశాయి. చిన్నారి అరుదైన డీఎండీ (డ్యూచన్ మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫియా) వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు.
గుండెపై ప్రభావం పడి ప్రాణాలకే ప్రమాదం: ఈ వ్యాధి వల్ల బాబు కండరాలు మొత్తం క్షీణించిపోయి ఎక్కువసేపు నిలబడలేడని చెప్పారు. వ్యాధి తీవ్రత పెరిగి కొంతకాలానికి కాళ్లు చచ్చుబడిపోతాయని తెలిపారు. అంతేకాక గుండెపై ప్రభావం పడి ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఏర్పడుతుందన్నారు. బాబుకు ఇంజక్షన్ చేయిస్తే నయమవుతాడని దాని ఖరీదు రూ.26 కోట్లు ఉంటుందని వైద్యులు చెప్పారు.
"బాబుకి డ్యూచన్ మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫియా (డీఎండీ) అనే అరుదైన వ్యాధి ఉందని వైద్యులు నిర్థారించారు. ప్రస్తుతం నడుస్తున్నాడు కండరాలు క్రమక్రమంగా క్షీణించి మంచానికే పరిమితం చేస్తుందని, బాబు ఊపిరి తీసుకునేందుకు ఇబ్బందులు వస్తాయని వైద్యులు తెలిపారు. వ్యాధి నయం అయ్యేందుకు ఇంజక్షన్ ఖరీదు రూ.26 కోట్లు అవుతుంది. మధ్యతరగతి కుటుంబం మాది రూ.26 కోట్లు అనగానే కంగారుపడ్డాం. బాబును ఎలాగైనా కాపాడుకోవాలని ఇంపాక్ట్ గురు ద్వారా క్రౌడ్ ఫండింగ్ చేశాం. సుమారు రూ.60 లక్షలు దాతలు ద్వారా సమకూరాయి." - హరీష్ కుమార్, చిన్నారి తండ్రి
దాతల సాయం కోసం ఎదురుచూపులు: ఇంజక్షన్కు రూ.26 కోట్లు ఖర్చవుతుందనగానే ఆ మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులకు ఏం చేయలో పాలుపోలేదు. కుమారుడిని కాపాడాలని దాతలను అభ్యర్థిస్తున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రి లోకేశ్, స్థానిక నాయకులు తలుచుకుంటే తమ బాబు మామూలు స్థితికి వస్తాడని సాయం చేయాలని కోరుతున్నారు. మధ్యతరగతి కుటుంబం కావడం వల్ల పెద్దగా ఆస్తులు లేకపోవడంతో దాతల సాయం కోసం గత ఏడాది జులైలో క్రౌడ్ ఫండింగ్ కోసం "ఇంపాక్ట్ గురు" ప్రతినిధులను ఆశ్రయించామని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు.
వారు "హెల్ప్ అశ్వర్త్ గురుదత్తా" పేరుతో విస్తృత ప్రచారం చేయగా సుమారు రూ.60 లక్షలు మాత్రమే సమకూరాయి. ఏడాది వ్యవధిలో తమ కుమారుడు చాలా నీరసించిపోయాడని, శరీరంలో కండరాలు క్రమ క్రమంగా క్షీణించి అవయవాలు చచ్చుపడి మంచానికి పరిమితమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడిందని తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి తమ కుమారుడికి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు, స్టెరాయిడ్లు, ఇతర మందులు ఇచ్చి బతికించుకుంటున్నామని తల్లిదండ్రులు వివరిస్తున్నారు.
