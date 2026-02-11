18 ఏళ్ల యువత నుంచి 100 ఏళ్ల బామ్మ వరకు : ఆదర్శం ఈ ఓటర్లు
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న యువత, వృద్ధులు - ఓటు హక్కు వినియోగించుకుని ఆదర్శంగా నిలిచిన 100 ఏళ్ల వృద్ధురాలు - మొదటి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడంతో మురిసిపోయిన యువతులు
Published : February 11, 2026 at 1:50 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతుంది. తెలంగాణలో 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లలో పోలింగ్ జరుగుతోంది. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ప్రజలు బారులుతీరారు. మొదటిసారి ఓటు హక్కు వచ్చిన ఓటర్ల నుంచి, 100 ఏళ్లు నిండిన వృద్ధుల వరకు ఉత్సాహంగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు.
మొదటి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న యువత : మొన్నటి వరకు ఇంట్లో ఉన్న యువత, మొదటిసారి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు వచ్చి ఓటు వేసి ఎంతో మురిసిపోయారు. జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పురపాలక పరిధిలో మొదటిసారి ఓటు హక్కు వచ్చిన యువతీ యువకులు ఎంతో ఆసక్తితో ఓటు వేసేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చారు. ఇప్పటి వరకు ఓట్లు వేసే వారిని చూసాం కానీ ఇప్పుడు స్వయానా మేము వేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తమ ఆనందాన్ని వెలిబుచ్చారు. అలాగే ఓటు ప్రాముఖ్యత పూర్తిగా తెలుసుకున్నామని తెలిపారు. పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్లి తమ కార్డును చూపించి, వేలుకు సిరా చుక్కా వేసుకొని బ్యాలెట్ బాక్స్లో ఓటు వేస్తే ఏదో కొత్తగా అనిపించిందని యువ ఓటర్లు మురిసిపోయారు.
ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన 100 ఏళ్ల వృద్ధురాలు : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో వందేళ్లు నిండిన వృద్ధురాలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ముత్కూరు మున్సిపాలిటీలోని 9వ వార్డులో 100 ఏళ్లు దాటిన బీసు రంగమ్మ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు. అలాగే 3వ వార్డులో 70 ఏళ్ల వృద్ధురాలు బోడ లక్ష్మి గుండె సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్నా, ఓటు వేసేందుకు పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చారు.
అంబులెన్స్లో వచ్చి - ఆదర్శంగా నిలిచి : మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల సందర్భంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేటలో ఓ వృద్ధురాలు అంబులెన్స్లో వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం విశేషం. వివరాల్లోకి వెళితే అశ్వారావుపేటలో 14వ వార్డులో బుక్కురి పార్వతి అనే వృద్ధురాలు ఇంట్లో జారిపడి కాలు విరిగింది. దీంతో పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి ఓటు వేయలేని పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో అంబులెన్స్లో కేంద్రానికి వచ్చి, స్ట్రెచర్పై లోపలికి వెళ్లి ఓటు వేసి పలువురికి ఆదర్శంగా నిలిచారు.
- జగిత్యాల మున్సిపాలిటీ 26వ వార్డులో పులి శ్రీధర్ అనే స్వతంత్ర అభ్యర్థి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. పోలింగ్ బూత్ బయట ఉన్న తన మొబైల్ను మరో అభ్యర్థి లాక్కున్నాడని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. అతనితో పాటు అతని తల్లి సైతం ఏడ్చారు.
హాలిడే అని ఇంట్లో ఉండకండి : మున్సిపాలిటీల అభివృద్ధిని కాంక్షించే ప్రతి ఒక్కరూ బయటకు వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని మెదక్ జిల్లా ఎన్నికల అధికారి రాహుల్ రాజ్ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ రోజు హాలిడే అని ఇంటి వద్ద ఉండకుండా పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్లి ఓటింగ్లో బాధ్యతగా పాల్గొనాలని, రాష్ట్రంలోని మెదక్ జిల్లా ఓటింగ్లో ముందంజలో ఉంచాలని కోరారు. ఎన్నికల సమయంలో ఎవరైనా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కల్పిస్తే చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
