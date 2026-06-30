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'ఫ్రీగా వస్తే ఓపెన్ చేసి తీసుకుంటారా' అన్నాడు - డెలివరీ బాయ్​ వివాదంపై యువ నటుడు అఖిల్ రాజ్

డెలివరీ బాయ్​తో వివాదంపై స్పందించిన నటుడు అఖిల్ రాజ్ - తన తల్లిని తిట్టడం వల్లే డెలివరీ బాయ్​తో గొడవపడినట్లు వెల్లడి - వైరల్​గా మారిన వివాదంపై స్పందిస్తూ అఖిల్ రాజ్ ప్రత్యేక వీడియో

Young Actor Akhil Raj Delivery Dispute
Young Actor Akhil Raj Delivery Dispute (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 10:06 PM IST

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Young Actor Akhil Raj Delivery Dispute : రాజు వెడ్స్​ రాంబాయి ఫేం యువ నటుడు అఖిల్ రాజ్​కు ఒక డెలివరీ బాయ్‌కూ మధ్య జరిగిన వివాదం సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే. డెలివరీ బాయ్‌పై అఖిల్‌ దాడి చేసినట్లు అనేక పోస్టులు వెల్లువెత్తాయి. ఈ క్రమంలో అఖిల్‌ స్పందించారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఇన్‌స్టా వేదికగా సుదీర్ఘ వివరణను ఇచ్చారు.

హీరో అఖిల్ రాజ్​ కథనం ప్రకారం : తన నివాసానికి ఎదురుగా ఉన్న చేలం రెసిడెన్సీ ఫ్లాట్‌ నెం.201లో ఇవ్వాల్సిన పార్సిల్‌ను రమేశ్‌ అనే డెలివరీ బాయ్‌ తాము నివసిస్తున్న అరుణ రెసిడెన్సీ ఫ్లాట్‌ నెం.201లో ఇచ్చాడని నటుడు అఖిల్ రాజ్​ తన ఇన్​స్టా పోస్టులో తెలిపారు. పార్సిల్‌పై చేలం రెసిడెన్సీ అడ్రస్​ స్పష్టంగా ఉందన్నారు. తన ఇంట్లో ఉన్న నలుగురిలో ఎవరో ఒకరు ఆర్డర్‌ చేశారేమోనని తన తండ్రి దాన్ని తీసుకున్నారని చెప్పారు. ఇదే విషయం తమను అడగడానికి తన తండ్రి ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి డెలివరీ బాయ్‌ వెళ్లిపోయాడన్నారు. ఆ విషయం తన అమ్మకు తెలియక ఆ ప్యాకెట్‌ను ఓపెన్‌ చేసేశారని అఖిల్ పేర్కొన్నారు. ఒక ఆర్డర్‌ డెలివరీ చేసినప్పుడు ఓటీపీ, పేరు, సరిచూసుకోవాల్సిన బాధ్యత డెలివరీ బాయ్‌దేనన్నారు. ఆ విషయంలో అతడు తప్పు చేశాడన్నారు. ఇంట్లో ఎవరూ ఆర్డర్‌ చేయలేదని తెలిసిన తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టేశామని అఖిల్ తన పోస్టులో తెలిపారు. దాదాపు 20 నిమిషాల తర్వాత ఆ అబ్బాయి తమ ఫ్లాట్‌కు వచ్చి పార్సిల్‌ ఇవ్వమని అడిగాడన్నారు. ‘బ్రదర్‌ మీరు అడ్రస్‌ సరి చూసుకున్నారా’ అని అడిగానన్నారు . అందుకు అతడు ‘లేదు నేను చూసుకోలేదు. ఇచ్చేశానంతే’ అని దురుసుగా జవాబిచ్చాడన్నారు.

డెలివరీ బాయ్​తో గొడవపడాల్సిన అవసరం నాకేంటి : ‘‘ఇంతలో మా అమ్మ వచ్చి, ‘బాబూ తెలియక ఓపెన్‌ చేశాం. ఏమీ అనుకోకండి’ అని పార్సిల్‌ తిరిగి ఇచ్చారని అఖిల్ రాజ్​ వివరించారు. ఆ అబ్బాయి వెళ్తూ వెళ్తూ ‘ఫ్రీగా వస్తే ఓపెన్ చేసి తీసుకుంటారా’ అని మాట్లాడాడన్నారు. అమ్మను అంటే ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది కదా! నాకూ వచ్చిందని తను పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ‘సరిగా మాట్లాడు’ అంటూ హెచ్చరించానని తెలిపారు. ఇంతలో అతడు ‘నువ్వు హీరో కదా! చూడు ఏం చేస్తానో’ అంటూ వీడియో తీయడం మొదలు పెట్టాడని అఖిల్ రాజ్​ తెలిపారు. దాంతో మా ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగిందన్నారు. 'పనిగట్టుకుని డెలివరీ బాయ్‌తో గొడవ పడాల్సిన అవసరం నాకేంటి? ఈ గొడవ వల్ల కెరీర్‌కేమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా?' అని ప్రశ్నించారు. ఒకప్పుడు తానూ డెలివరీ బాయ్‌గా పనిచేసిన సందర్భాలున్నాయన్నారు. అతడిని కించపరిస్తే నాకేం వస్తుంది. అతను మాట్లాడిన విధానం తప్పు అని అఖిల్ తన ఇన్​స్టా పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

‘‘ఇదంతా తెలియకుండా, నావైపున ఏం జరిగిందనేది తెలుసుకోకుండా సోషల్‌మీడియాలో నెగెటివ్‌ కామెంట్స్‌ను పెడుతున్నారు. నన్నూ నా తల్లిదండ్రులను తిట్టిపోస్తున్నారు. మీ ఇంట్లో వాళ్లపై నెగెటివ్‌గా ఇలా మాట్లాడితే ఊరుకుంటారా? మీరే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఏం చేస్తారు. డెలివరీ అబ్బాయి అమాయకుడని మాట్లాడుతున్నారు కదా! అతడి ప్రవర్తన సరిగా లేదు. ఇప్పటికే పోలీసులకు దీనిపై ఫిర్యాదు చేశా. నావైపు తప్పు ఉంటే కచ్చితంగా క్షమాపణ చెబుతా. మా అమ్మను ఎవరైనా ఏమైనా అంటే ఊరుకోను’’ - అఖిల్‌రాజ్‌, యువ నటుడు

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TAGGED:

AKHIL RAJ ON DELIVERY DISPUTE
RAJU WEDS RAMBAI HERO AKHIL RAJ
డెలివరీ బాయ్​తో వివాదంపై అఖిల్ రాజ్
AKHIL RAJ ON DELIVERY DISPUTE

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