డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం అప్లై చేస్తున్నారా? - ఇంటి నుంచే 'ఎల్ఎల్ఆర్' పరీక్ష రాయండి!
LLR Test In Online : తెలంగాణలో లెర్నర్స్ లైసెన్స్ కోసం అభ్యర్థులు తమ ఇంటి నుంచే ఆన్లైన్లో పరీక్ష రాసే సదుపాయాన్ని రవాణా శాఖ అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
Published : November 19, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 5:53 PM IST
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలంటే ఏ దేశంలో ఉన్నా, ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా ఎంచుకున్న ఆర్టీఏ కార్యాలయానికి వెళ్లి ఎల్.ఎల్.ఆర్ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. అందులో పాసైతేనే డ్రైవింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అందులోనూ అర్హత సాధిస్తేనే రవాణాశాఖ అధికారులు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అందజేస్తారు. కానీ ఎల్.ఎల్.ఆర్ పరీక్ష రాసేందుకు ఇకపై రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సిన అవసరంలేదు. ఎక్కడి నుంచి అయినా ఆన్లైన్లో ఎల్.ఎల్.ఆర్ పరీక్ష రాయవచ్చు. దీనిపై తాజాగా రవాణా శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మరి కొద్దిరోజుల్లోనే ఈ అవకాశం వాహనదారులకు అందుబాటులోకి రాబోతుంది. ఇంతకీ ఆన్లైన్ పరీక్ష రాసేప్పుడు ఎలాంటి రూల్స్ ఉంటాయి? ఒకరికి బదులు మరొకరు రాయకుండా ఎలా నిరోధిస్తారు? దీని వల్ల ఇంకా ఏయే ప్రయోజనాలు కలుగబోతున్నాయి వంటి ఆసక్తికర విషయాలను హైదరాబాద్ జేటీసీ వెంకట రమణ ద్వారా తెలుసుకుందాం
ప్రశ్న : రవాణా శాఖలో అందుబాటులో ఉన్న సేవల విషయంలో గతానికి, ప్రస్తుతానికి తేడా ఏమిటి?
జ : రవాణా శాఖ గతంలో మాన్యువల్ సిస్టమ్లో పని చేసేది. ప్రస్తుతం ఆధునిక టెక్నాలజీ ఫేస్లెస్ ప్రొసీజర్ వరకు వచ్చింది. ఉదాహరణకు షోరూంలో వాహనాన్ని కొని, ఆఫీస్లో ఇన్స్పెక్షన్ చేయించేవారు. కానీ ప్రస్తుతం డీలర్ పాయింట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనే అడ్వాన్స్మెంట్తో డీలర్ దగ్గరే పర్మినెంట్ రిజిస్ట్రేషన్, నంబర్ ప్లేట్తో సహా అయిపోతుంది. ఒక్క ఆర్సీ మాత్రం యజమాని పోస్ట్లో పొందవచ్చు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తప్ప అన్ని ఆన్లైన్లో పొందవచ్చు. హైదరాబాద్ మహా నగరంలో ప్రతి రోజూ సుమారు 500 మంది, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1500 మంది లెర్నింగ్ లైసెన్స్ పొందుతున్నారు.
ప్రశ్న : రవాణా శాఖ ఎల్.ఎల్.ఆర్ పరీక్షను ఇంటి నుంచే రాసేలా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అది ఎలా ?
జ : రవాణా శాఖ ప్రజల సౌకర్యం కోసం ఎల్.ఎల్.ఆర్ పరీక్షను ఇంటి నుంచి రాసేలా తీసుకొచ్చింది. డ్రైవింగ్ టెస్ట్ రాయాలనుకునేవారు 16 సంవత్సరాలు నిండినవారు తల్లిదండ్రుల సహకారంతో గేర్ లేని మోటర్ వెహికిల్, 18 ఏళ్లు నిండినవారు మోటర్ వెహికిల్ విత్ గేర్, లైట్ మోటర్ వెహికిల్కు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆఫీస్లో కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షను పూర్తి చేయాలి. ప్రభుత్వం ఎక్కువగా రోడ్ సేఫ్టీపైనే దృష్టి సారించింది. అందులో భాగంగా రవాణా శాఖ రెండున్నర గంటల పాటు వీడియోను రూపొందించింది. ఇందులో రోడ్డు ప్రమాదాలను ఎలా తగ్గించాలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను పొందుపరిచారు.
ప్రశ్న : ఇంటి నుంచి ఎల్.ఎల్.ఆర్ పరీక్ష రాయడంలో ఒకరికి బదులు మరొకరు రాయడాన్ని ఎలా గుర్తిస్తారు?
జ : ఇంటి నుంచి ఎల్.ఎల్.ఆర్ పరీక్ష రాయడం అనేది ఫేషియల్ రికగ్నిషన్తో జరుగుతుంది. అయితే ఇంకా రానున్న కాలంలో ఎవరైతే పరీక్ష రాస్తున్నారో వారు మాత్రమే టెస్ట్ సీట్లో కూర్చోవాలి. ఏ మాత్రం అప్రమత్తంగా లేకపోతే పరీక్ష దానంతట అదే మధ్యలో ఆగిపోతుంది.
మాకు డ్రైవింగ్ లైసెన్సే వద్దు! - 3 గంటల పాఠాలతో డీఎల్కు తగ్గుతోన్న దరఖాస్తులు!
నంబర్ లింక్ చేయకపోతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు! - రవాణా శాఖ క్లారిటీ ఇదిగో