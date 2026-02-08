ETV Bharat / state

విహార యాత్రలకు వెళ్లాలనుందా? - బడ్జెట్​ భయపెడుతోందా? - ఇలా ప్లాన్​ చేస్తే నో టెన్షన్​!

విహార యాత్రకు వెళ్లాలనే కోరిక అందరిలోనూ సహజం - దేశంలోని పలు పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించాలనుకున్నా ఖర్చులకు వెనకాడుతున్న ప్రజలు - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే యాత్రలకు సమస్యలు తలెత్తవంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 8, 2026 at 12:13 PM IST

4 Min Read
Budget plan For Travelling Telugu : విహార యాత్రకు వెళ్లాలనే కోరిక అందరిలోనూ ఉంటుంది. దీంతో చాలా మంది విదేశాల్లోని పలు పర్యాటక ప్రదేశాలను చుట్టి వస్తుంటే, మరికొందరు దేశంలోని పలు ప్రముఖ ప్రాంతాలను సందర్శిస్తున్నారు. అది కూడా కుదరకపోతే నివసించే ప్రాంతాలకు దగ్గరలోని పర్యాటక ప్రదేశాలకైనా వెళ్లాలనుకుంటున్నారు. అయితే ఆలోచన బాగానే ఉన్నా, దీనికయ్యే ఖర్చుకు భయపడి చాలా మంది యాత్రలకు వెళ్లాలంటేనే వెనకడుగు వేస్తుంటారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ప్రయాణం, ఇతర ఖర్చుల వల్ల నెలవారీ ఖర్చులు, భవిష్యత్తు ఆర్థిక ప్రణాళికలకు ఆటంకం కలుగుతుందని ఆలోచించడం. కానీ ఖర్చుల్లో పొదుపు చేస్తే యాత్రలకు పెద్దగా సమస్యలు తలెత్తవని నిపుణులు అంటున్నారు. అదెలా సాధ్యమో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఖర్చులపై ముందుగానే ఓ అంచనా : ముందుగా యాత్రలు చేయాలంటే మనం ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లాలనుకుంటున్నామో నిర్ధారించుకోవాలి. మనం ప్రయాణించే దూరం, ప్రాంతం వంటి వివిధ అంశాలపై బడ్జెట్​ ఆధారపడి ఉంటుంది. దగ్గరిలోని ప్రాంతాల్లో అయితే తక్కువగా, దేశీయంగా ప్రధాన పర్యాటక ప్రాంతాల్లో అయితే కొంత అధికంగా, విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటే అధిక మొత్తంలో ధనం వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. మన ప్రయాణాన్ని అనుసరించి బస్సు టికెట్లు, భోజన ఖర్చులు, రాత్రి బస, ఇతర ఖర్చులను ముందుగానే ఓ అంచనాతో లెక్క వేసుకోవాలి.

  • విడతల వారీగా పొదుపు : మన లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఇప్పటి నుంచే పొదుపును ప్రారంభించాలి. దీనికోసం ఓ రికరింగ్ అకౌంట్​ను ఓపెన్​ చెయ్యవచ్చు. లేదంటే ఓ పొదుపు డబ్బాను వినియోగించి దానిలో ఎప్పటికప్పుడు చిన్న మొత్తంలో విడతల వారీగా నగదు పొదుపు చేయవచ్చు.
  • ప్రతి రోజు ఒక నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని మన యాత్ర కోసం దీనిలో జమ చేయాలి. మన ఆదాయాన్ని అనుసరించి రోజుకు రూ.100 నుంచి ఎంతయినా దానిలో వేయాలి. ఇదే విధానాన్ని ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం వరకు చేయండి. దీంతో మీకు మీ ప్రయాణానికి ఖర్చులకు సరిపోయే సొమ్ము సిద్ధం అవుతుంది.
  • ట్రావెల్​ బడ్జెట్​ కింద జమ : వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు చేసుకునే వారు జీతంలో కొంత మొత్తాన్ని ట్రావెల్​ బడ్జెట్​ కింద నెల నెలా పొదుపు చేయవచ్చు. అయితే ఆ పొదుపు ఖాతాలో మీ జీతం నుంచి ఆటోమేటిక్​గా నగదు బదిలీ అయ్యే విధంగా ఖాతాను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
  • అలవాట్లు మార్చుకోవాలి : రోజుకు నాలుగు సార్లు టీ, కాఫీ, శీతలపానీయాలు వంటివి తాగే అలవాటు ఉంటే వాటిని తగ్గించుకుని ఒక్కసారి మాత్రమే తాగేందుకు ప్రయత్నించాలి. మిగిలిన సొమ్మును పొదుపు ఖాతాలో జమ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలాంటి చిన్న మొత్తంలో చేసిన పొదుపు కొద్ది కాలానికే పెద్దగా రూపాంతరం చెందుతుంది.
  • ఈ రోజుల్లో వారాంతాల్లో రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో తినడం సర్వసాధారణంగా మారింది. ఈ అలవాటు ఉంటే దీనినీ తగ్గించండి. నెలలో ఒక్క రోజు మాత్రమే ఇలా బయట తినండి. మిగిలిన రోజులకు అయ్యే ఖర్చులను మీ పొదుపు ఖాతాలో జమ చేయండి.
  • సబ్​స్క్రిప్షన్స్​ ఆపండి : మనలో అనేక మంది అవసరం లేకపోయినా ఓటీటీ సబ్​స్క్రిప్షన్స్ తీసుకుంటాం. యాత్రలకు వెళ్లే ఉద్దేశం ఉంటే ఈ ఖర్చులను నిలిపివేయడం ఉత్తమం. దీనికి అయ్యే ఖర్చులను తగ్గించుకుని పొదుపు చేయవచ్చు. దానిని ప్రయాణ ఖాతాలో జమ చేయవచ్చు.
  • వీటితో డిస్కౌంట్​లు పొందండి : విహార యాత్రలు చేయాలంటే ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయితే దీనికోసం కొన్ని రకాల క్రెడిట్​ కార్డులు మీకు ఉపయోగపడవచ్చు. వాటిని వినియోగించడం ద్వారా రివార్డు పాయింట్లు, ట్రావెల్​ పాయింట్లు పొందవచ్చు. వాటితో విమాన టికెట్లు, హోటల్​లు భారీ డిస్కౌంట్​లతో బుక్ చేసుకోవచ్చు.

సరిగ్గా ప్లాన్​ చేసుకుంటే ఈ యాత్రలకు అయ్యే ఖర్చులోనూ నగదును పొదుపు చేయవచ్చు. అదెలా సాధ్యం అనుకుంటున్నారా? అయితే వీటిని ట్రై చేయండి.

ముందుగానే బుక్​ చేసుకోవడం మేలు : విమాన టికెట్లు తీసుకునే వారు కొన్నినెలల ముందుగానే బుక్​ చేసుకోవడం మంచిది. దీనివల్ల చాలా వరకు ఫ్లైట్ ఛార్జీలు తక్కువగా ఉంటాయి. చివరి నిమిషంలో టికెట్ తీసుకోవాలంటే వాటి ధర భారీగా పెరుగుతుంది. రైలులో ప్రయాణించాలనుకునే వారు సైతం రెండు నెలల ముందుగానే టికెట్​ తీసుకోవడం చాలా అవసరం. లేదంటే టికెట్​ వెయిటింగ్ లిస్ట్​లో ఉండిపోయే ప్రమాదముంది. ఒక రోజు ముందు బుక్​ చేద్దాం అని తత్కాల్​ను నమ్ముకుని విహారయాత్రలు చేయడం దాదాపుగా అసాధ్యం.

ప్రత్యేక ప్యాకేజీలతో : ఎప్పటికప్పుడు ట్రావెల్​ ఏజెన్సీలు, టికెట్​ బుకింగ్ సంస్థలు ఆఫర్లను ప్రకటిస్తుంటాయి. రిటర్న్ టికెట్​లపై రాయితీలు, బై వన్​ గెట్​ వన్​, గ్రూప్​ ట్రిప్​, టూర్ ప్యాకేజీలు వంటివి అందుబాటులోనికి తెస్తాయి. విహార యాత్రలకు ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. దీంతో చాలా వరకు ప్రయాణ ఖర్చులు తగ్గుతాయి. యాత్రికులు పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించే సమయంలో ఆయా ప్రాంతాలను చుట్టి రావడానికి క్యాబ్​ బుక్​ చేసుకుంటే అధికంగా ఖర్చు అవుతుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యామ్నాయంగా బస్సులు, రైళ్లు వంటి ప్రజా రవాణా సౌకర్యాలను వినియోగించుకోవాలి.

తక్కువ ఖర్చుతో బస : పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లే సందర్భాల్లో టూరిస్ట్ గైడ్​ను నియమించుకోవాల్సి వస్తుంది. అయితే వారిని నియమించుకునేందుకు అదనంగా వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. దీనిని తగ్గించుకునేందుకు ఆ ప్రాంత విశేషాలను ముందుగానే గూగుల్, యూట్యూబ్​ను వినియోగించి ఎక్కడ ఏముందో తెలుసుకోవచ్చు. సులభంగా తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించవచ్చు. ఈ ప్రాంతాల్లో హోటల్స్​లో రాత్రి బస చేయాలంటే అధిక మొత్తంలో వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఖర్చును తగ్గించుకునేందుకు క్యాంపింగ్​ వంటివి ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. లేదా హాస్టల్స్​లో ప్రయత్నించవచ్చు. వీటిలో తక్కువ ఖర్చులో బస చేయవచ్చు.

