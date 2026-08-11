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మీకు సాయం కావాలా?, అయితే 'నోడీ యాప్​' ఉందిగా!

సొంత పనుల కోసం మనిషిని బుక్‌ చేసుకునే వెసులుబాటు - వాయిస్‌ మెసేజ్‌ ఇవ్వడం ద్వారా మనిషి ఆర్డర్‌ - గంటల ప్రాతిపదికన మనిషిని బుక్‌ చేసుకునే అవకాశం - ఏఐతో యాప్​ రూపకల్పన

Book A Person In Noddyy App
Book A Person In Noddyy App (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 4:48 PM IST

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Book A Person In Noddyy App : నేటి బిజీ లైఫ్‌లో చిన్నచిన్న పనులకు సాయం చేసేవారు దొరకడం కష్టం. ముఖ్యంగా వయసు పైబడిన తల్లిదండ్రులను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలన్నా ఇంట్లో శుభకార్యాలకు సాయం కావాలన్నా మనుషులు దొరకక ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఇలాంటి రోజువారీ కష్టాలకు చెక్ పెడుతూ సరికొత్త స్టార్టప్‌ రూపొందించారా అన్నదమ్ములు. వారి ఆలోచన నుంచి పుట్టిందే నోడీ యాప్. కేవలం మనకు ఏ పనుల్లో హెల్పర్‌ కావాలి అనే విషయం ఈ యాప్‌లోని స్పీకర్‌ ద్వారా చెప్పడంతో సులభంగా ఒక మనిషిని గంటల ప్రాతిపదికన బుక్‌ చేసుకునేలా నోడీ యాప్‌ని రూపొందించారీ అన్నదమ్ములు.

9 నెలల శ్రమ, రూ.20 లక్షల పెట్టుబడి : ఈ ఇద్దరూ హర్షవర్దన్‌, సూర్య ప్రకాష్‌. హర్షవర్దన్‌ ఎంబీఏ పూర్తి చేసి కొన్నాళ్లు గూగుల్​లో ఉద్యోగం చేశాడు. తమ్ముడు సూర్యప్రకాష్‌ బిట్స్ పిలానీలో చదువుకొని ప్రముఖ సంస్థలో కొలువు సాధించాడు. అయితే సాధారణ ప్రజల కోసం ఏదైనా చేయాలని ఆలోచించి. హ్యూమన్ యాజ్ ఏ సర్వీస్' కాన్సెప్ట్‌కు శ్రీకారం చుట్టారీ సోదరులిద్దరూ. దాదాపు 9 నెలల పాటు శ్రమించి ఏఐ టెక్నాలజీ సాయం, రూ.20 లక్షల పెట్టుబడితో నోడీ యాప్‌ రూపొందించారు.

నోడీ యాప్​తో మనుషులను బుక్​ చేసుకునే అవకాశం (ETV)

సొంత పనుల కోసం మనిషిని బుక్‌ చేసుకోవచ్చు : గంటల వ్యవధిలో అయిపోయే పనికోసం నెలవారీ మనిషిని పెట్టుకోలేం. అలాగని ఆ మాత్రం పనికోసం సెలవూ పెట్టలేం. స్నేహితులు, తెలిసిన వారు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతోందీ యాప్‌. కావాల్సిన పని, సమయం, వెహికల్‌ టైప్‌, అడ్రస్‌ వంటి వివరాలు ఇవ్వడం ద్వారా 10నుంచి 15 నిమిషాల్లో లొకేషన్‌కి వచ్చి పని పూర్తి చేస్తారని చెబుతున్నాడు హర్షవర్దన్‌. ఈ యాప్‌ వినియోగంతో మన పని చేసుకుంటూనే మనకు కావాల్సిన మరో పని కూడా చేయించుకోవచ్చని అంటున్నాడు.

ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో ఫుడ్​, కారు బుక్​ అవుతున్నాయి. ఒక పనికి మనిషి కావాలంటే నోడీ యాప్​ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. హైదరాబాద్​లో రోజుకు 20 నుంచి 50 మంది మంది వరకు బుక్​ చేసుకుంటున్నారు. హాస్పిటల్​లో వెయిటింగ్​ లైన్​ కోసం, ప్రాపర్టీ చెకింగ్ చేసుకోవడం వంటి పనుల కోసం బుక్​ చేసుకుంటున్నారు. దీంట్లో మీ ఫోన్ ఓపెన్​ చేసి వాయిస్​తో మీకు ఏ పనికి మనిషి కావాలో చెప్పాలి. ​లొకేషన్​ ఎక్కడో చెప్పాలి అంతే. ఇంకా వాహనం ఏది తీసుకురావాలో చెప్పాలి - హర్షవర్ధన్, నోడీ ఫౌండర్

అవసరానికి తగ్గట్టుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు : ఈ యాప్‌ వినియోగం సులభంగా ఉండేలా తీర్చిదిద్దారీ యువకులు. ముఖ్యంగా వృద్ధులకు ఇబ్బందులు లేకుండా కేవలం వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా తమకు కావాల్సిన పనిని చెప్పవచ్చు. ఆ మెసేజ్‌ను ఏఐ విశ్లేషిస్తుంది. పని స్వభావాన్ని బట్టి అది సాధారణ పనా? లేక బరువులు మోసే పనా? అని నిర్ధరించి సంబంధిత హెల్పర్‌కు ఆర్డర్ వెళ్లేలా యాప్‌ డిజైన్‌ చేశారు. ఆస్పత్రి వద్ద గంటల కొద్దీ క్యూ లైన్లలో వేచి ఉండటం దగ్గరి నుంచి నిర్మాణ పనుల్లో పర్యవేక్షణ, ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లు వేరే చోట ఇవ్వడం లాంటి ఎన్నో రకాల పనులకు మనుషులను బుక్ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు దీని రూపకర్తలు.

నాడీ యాప్​ను ఎవరైనా ఉపయోగించవచ్చు. వాయిస్​ను ఇచ్చి, లొకేషన్​ చెప్పాలి. గంటకు రూ.149 ఉంటుంది. దీంట్లో గంట నుంచి వారం వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు, ఇందులో చాలా రకాల సేవలు మీరు పొందవచ్చు - సూర్య ప్రకాశ్‌, నోడీ కో ఫౌండర్‌

హెల్పర్​గా చేరాలనుకునేవారికి ఇవి తప్పనిసరి : ఇంటి పనులకు లేదా కుటుంబ సభ్యులకు తోడుగా ఒక అపరిచిత వ్యక్తిని పంపాల్సి వచ్చిన ప్పుడు కస్టమర్లలో భద్రతపై ఆందోళన కలగడం సహజం. దీన్ని ముందే గుర్తించిన వీరు తమ ప్లాట్‌ ఫామ్‌పై పకడ్బందీ భద్రతా ప్రమాణాలను అమలు చేస్తున్నారు. హెల్పర్‌గా చేరాలనుకునే వారు ఆధార్, పాన్ కార్డులతో పాటు మొబైల్ నంబర్, పోలీస్ వెరిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేయడం తప్పనిసరి చేశారు. ప్రతి వివరం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే అప్రూవ్ చేస్తుండటంతో, ఎలాంటి మార్కెటింగ్ లేకుండానే అనతికాలంలో 2వేల మందికి పైగా కస్టమర్లను సంపాదించుకోగలిగారు.

రోజుకు రూ.1000 నుంచి 12,000 సంపాదన : కస్టమర్ల రోజువారీ అవసరాలు తీర్చడంతో పాటు నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి మార్గంగా కూడా మారిందీ యాప్‌. కేవలం నెలన్నర వ్యవధిలోనే దాదాపు 4 వేల మంది యువకులు హెల్పర్లుగా రిజిస్టర్ చేసుకోగా, వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన వెయ్యి మంది ప్రస్తుతం సేవలు అందిస్తున్నారు. వీరికి గంటకు రూ.130 కనీస ఆదాయంతో పాటు, సొంత వాహనం తెచ్చుకుంటే కిలోమీటర్ల చొప్పున అదనపు ఛార్జీలు చెల్లిస్తున్నారు. తద్వారా ప్రతి యువకుడు రోజుకు వెయ్యి నుంచి 12వేల వరకు సులభంగా సంపాదించుకునే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నాడీ యువకుడు.

సామాన్యుల రోజువారీ చిన్నచిన్న కష్టాలు తీర్చడమే కాకుండా, వేల మంది నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పిస్తున్న ఈ యాప్ సర్వీస్ సెక్టార్‌లో సరికొత్త ట్రెండ్ సృష్టిస్తోంది. సమస్య ఎక్కడ ఉందో అక్కడే చక్కటి పరిష్కారం వెతకడమే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అని ఆచరణ ద్వారా నిరూపిస్తున్నారీ యువకులు.

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BOOK A PERSON IN NODDYY APP

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