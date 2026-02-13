ETV Bharat / state

వాడకం పెరిగితే యాప్ ద్వారా హెచ్చరికలు - స్మార్ట్‌ మీటర్లపై అవగాహన

ఏపీసీపీడీసీఎల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 23 వరకు ప్రత్యేక అవగాహన వారోత్సవాలు - ప్రచార రథాలు, కరపత్రాల ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో వినియోగదారులకు స్మార్ట్‌ మీటరుపై అవగాహన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 6:38 PM IST

Electricity Smart Meter News: ఒకప్పుడు కరెంటు బిల్లు ఎంత వస్తుందో తెలియక, రీడింగ్ తీసే వ్యక్తి ఎప్పుడు వస్తాడో అని ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ స్మార్ట్ మీటర్ల ద్వారా ప్రతి కరెంటు వినియోగదారుడు ఇకపై తన విద్యుత్ ఖర్చును తానే నియంత్రించుకోవచ్చు. ఈ విషయంపై ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించేందుకు అధికారులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలను తొలగించేందుకు ఈ నెల 23 వరకు ప్రత్యేక అవగాహన వారోత్సవాలను ఏపీసీపీడీసీఎల్ ఆధ్వర్యంలో జరపాలని నిర్ణయించారు. ప్రచార రథాలు, కరపత్రాల ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో వినియోగదారులకు స్మార్ట్‌ మీటరు టెక్నాలజీని వివరిస్తున్నారు.

వాడకం పెరిగితే యాప్ ద్వారా హెచ్చరికలు: స్మార్ట్ మీటర్ అంటే కేవలం మీటర్ మార్చడం కాదు, అది మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు అనుసంధానం అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఏపీసీపీడీసీఎల్ స్మార్ట్​ మీటర్​ యాప్​తో ద్వారా రోజుకు ఎంత కరెంటు ఖర్చవుతుందో ఎప్పటికప్పుడు చూసుకోవచ్చంటున్నారు. వాడకం పెరిగితే యాప్ ద్వారా హెచ్చరికలు అందుతాయన్నారు. తద్వారా అనవసరంగా వెలిగే ఫ్యాన్లు, లైట్లను ఆపి బిల్లు తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఫోన్‌ ప్రీపెయిడ్‌ రీఛార్జ్​ మాదిరిగానే ముందుగా కొంత నగదు రీఛార్జ్ చేసుకుంటే, ఆ మేరకు విద్యుత్ అందుతుందంటున్నారు. దాంతో నెల నెలా భారీ బిల్లులు చూసి షాక్ అయ్యే పని ఉండదని చెబుతున్నారు.

మనుషుల ప్రమేయం లేకుండానే రీడింగ్: గతంలో రీడింగ్ తీయడంలో పొరపాట్లు జరగడం వల్ల వినియోగదారులు ఇబ్బంది పడేవారు. స్మార్ట్ మీటర్లలో మనుషుల ప్రమేయం లేకుండానే రీడింగ్ నేరుగా సర్వర్‌కు చేరుతుందని దీనివల్ల నూరు శాతం ఖచ్చితమైన బిల్లింగ్ సాధ్యమవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. కేంద్ర విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ "ఆర్​డీఎస్​ఎస్ ​స్కీమ్"​ ద్వారా ఈ మీటర్ల ఏర్పాటును వేగవంతం చేసిందని పాత మీటర్లను తొలగించి కొత్తవి అమర్చేందుకు వినియోగదారుల నుంచి ఎలాంటి రుసుము తీసుకోరని వివరిస్తున్నారు. స్మార్ట్ మీటర్ అంటే విద్యుత్ భారం కాదు, అది వినియోగదారుడికి లభించే అధికారం అని విద్యుత్తుశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. విద్యుత్ పొదుపు చేయడమే కాకుండా, పారదర్శకమైన సేవలను పొందడానికి ఈ స్మార్ట్ మీటర్ కార్యక్రమాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

హైక్వాలిటి, హై అక్యురసీ ఈ స్మార్ట్​ మీటర్లలో ఉంటాయి. పాత మీటర్లలాగా నడుస్తూ నడుస్తూ కాలిపోవడం, ఆగిపోవడం స్మార్ట్​ మీటర్లలో ఉండదు. ఈ స్మార్ట్​ మీటర్లలో 100 యూనిట్లు కాలిస్తే 100 మీటర్లు మాత్రమే రికార్డు అవుతుంది. ఎక్కువ కరెంటు బిల్లులు వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. స్మార్ట్​ మీటర్లలో ఉన్న సదుపాయం ఏంటంటే రోజు ఎన్ని యూనిట్లు వాడామని మొబైల్​ ద్వారా చూసుకునే వెసులుబాటు ఇందులో ఉంటుంది. అదే పాత మీటర్ల ద్వారా అయితే నెలకి ఒకసారి మాత్రమే చూసుకోవచ్చు. ఈ స్మార్ట్​ మీటర్లలో ఉన్న ఇంకో సదుపాయం ఏంటంటే సోలార్​ పవర్​ పెట్టించుకున్నప్పుడు మళ్లీ నెట్​ మీటర్లు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.ఈ స్మార్ట్​ మీటర్లనే నెట్​ మీటర్లుగా వాడుకోవచ్చు. స్మార్ట్ మీటర్లతో 1వ తేదీ నుంచి 31వ తేదీ వరకు ఆ నెల రీడింగ్​ క్లోజ్​ అవుతుంది. 250, 300 యూనిట్లు ఇలా ఎన్ని యూనిట్లు వాడుకోవాలనే నియంత్రణ ఈ స్మార్ట్ మీటర్లలో ఉంటుంది. దుబారా విద్యుత్​ వినియోగాన్ని వీటితో అరికట్టవచ్చు. గంట గంటకి మనం వాడిన విద్యుత్​ వినియోగం సర్వర్​కి వెళ్లిపోతుంది. మీటర్​ పనిచేయకపోతే వాటిని రిపేర్​ చేయడానికి ఎలాంటి సర్వీస్​ రుసుము వసూలు చేయం​. మీటర్​ రీడింగ్​ ఎక్కువగా తిరగడం అనేది అపోహ మాత్రమే. -రవీంద్ర, విద్యుత్తుశాఖ డీఈ

