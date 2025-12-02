'చలికాలం' వ్యాయామం చేయటానికి రైట్ టైం! ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటూ సలహా ఇస్తున్న నిపుణులు
చలి నుంచి కాపాడుకోవాలంటే రోజూ ఒక అరగంట వ్యాయామం అవసరం అంటున్న నిపుణులు - అరగంట వాకింగ్తో 200 క్యాలరీలు బర్న్ - డైలీ సిటప్స్తో నాజుకైన నడుము మీ సొంతం
Published : December 2, 2025 at 3:08 PM IST
Exercise is Healthy in Winter : కొత్త సంవత్సరానికి ఇంకా నెల టైం ఉంది. ఎవరైతే జీవితంలో నూతన మార్పులతో రిజల్యూషన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో, మీకో గుడ్ న్యూస్! డిసెంబర్ అంటేనే చలి. ఇది నగరాన్ని వణికిస్తోంది. భానుడు పలకరించినా ఎవరికీ దుప్పటి ముసుగు తీయాలనిపించటం లేదు. అలానే ఇంకాస్త సమయం నిద్ర పోవాలనిపిస్తుంటుంది. దీనివల్ల బద్దకం పెరిగిపోతుంది. నిజానికి ఈ కాలాన్ని చక్కగా వినియోగించుకుంటే శరీరాన్ని నాజూకుగా మార్చుకోవచ్చు. దానికోసం మీరు ఈ నెల నుంచే వ్యాయామాన్ని మొదలుపెట్టవచ్చు. అందుకు ఈ వాతావరణం అనువైందని ఫిట్నెస్ ఎక్స్పర్ట్స్ వివరిస్తున్నారు.
ఎక్సర్సైజ్ చేయటం ద్వారా ఒంట్లో వేడి పుట్టించి చలిని తట్టుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కొత్త సంవత్సరం వరకు ఆగకుండా డిసెంబర్లోనే ప్రారంభించవచ్చు. ఎందుకంటే డిసెంబర్ అంటే డ్రీమ్, డెడికేషన్, డూయింగ్ బెటర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, డిసిప్లేన్ కదా మరి! అందుకు ఇప్పటి నుంచే ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ నెలతో పండగలు, శుభకార్యాల హడావుడి ముగిసింది. రోజుకొక చోట విందుతో పసందైన రుచులను, మిఠాయిలు, చాక్లెట్లు, పిండి వంటలను కాస్త ఎక్కువే లాగించారు కదా! ఎప్పటికప్పుడు ఒంట్లోకి అధికంగా చేరిన క్యాలరీలను కరిగించాలి. లేకపోతే తర్వాత బరువు చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోతాం. దీనివల్ల తగ్గడం కష్టతరం అవుతుంది.
ప్రతి రోజూ నడవాలి : కనీసం రోజు 30 నిమిషాల పాటు నడవాలి. దీనివల్ల శరీరంలో 200 నుంచి 300 క్యాలరీలు బర్న్ అవుతాయి.
యోగాసనాలు: ఇంట్లోనే సూర్య నమస్కారాలు, యోగాసనాలు వేయాలి.
కార్డియో: హృదయ స్పందన రేటును పెంచే వ్యాయాయం. ఇది గుండె, ఊపిరితిత్తులకు మెరుగైనది. పరుగెత్తడం, జాగింగ్ చేయడం, డ్యాన్స్, ఈత కొట్టడం వంటివి ఉన్న అనుకూలతల ప్రకారం చేయాలని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ట్రెడ్మిల్: బయటకు వెళ్లలేని వారు ఇంట్లో, కమ్యూనిటీలోని జిమ్లో ట్రెడ్మిల్ చేయవచ్చు. నడక, పరుగునుబట్టి 186 నుంచి 350 క్యాలరీలు కరుగుతాయి.
జంపింగ్జాక్స్ : అంటే వంద వరకు జంపింక్ జాక్స్ చేయవచ్చు. అలవాటు కావటం కోసం మొదటి రోజు పది నుంచి మొదలెట్టాలి. తర్వతర్వాత పెంచుతూ పోవాలి.
సిటప్స్ : పాతికేళ్లు దాటాయంటే ఎక్కువ మందికి నడుం చుట్టుకొలత ఫ్యాట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. రోజూ 30 వరకు చేయటం ద్వారా హృదయ స్పందన రేటు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల నడుం వద్ద ఉండే కొవ్వును కరిగిస్తుంది. సిటప్స్, క్రంచెస్ ఉదర కండరాలకు మేలు చేసే వ్యాయామం.
రోజువారీ అలవాట్లు మార్చుకోవాలి : సంవత్సరమంతా పండుగలు, శుభకార్యాలు, వీకెండ్లతో ఒంట్లో క్యాలరీలు పెంచుకోవటానికి ఏదో ఒక సందర్భం వస్తూనే ఉంటుంది. ఎంత తిన్నా కరిగించే శక్తి ఉండాలి. లేకపోతే వేట్ గేన్ అవుతాం. దాన్ని తగ్గించాలంటే ఫిట్నెస్ని ఫాలో అవ్వటమే! నిత్యం కుదరకపోతే వారంలో నాలుగైదు రోజులు చేసినా సరిపోతుంది.
"వ్యాయామానికి చలికాలం చాలా మంచిది. కార్డియో 15 నిమిషాలు, నడక, బ్రిస్క్ వాకింగ్, జాగింగ్, సిటప్స్, లెగ్ రైజెస్, క్రంచెస్, పుషప్స్, కోబ్రా కసరత్తులు, జంపింగ్ జాక్స్, ప్లాంక్ చేయవచ్చు" - చిక్కా శ్రీనివాస్, సర్టిఫైడ్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్
