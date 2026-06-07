తొలిరోజు ఉత్సాహంగా యోగాంధ్ర - ఆసనాలు వేసిన మంత్రులు, అధికారులు
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉత్సాహంగా యోగాంధ్ర-2026 కార్యక్రమం - యోగా ఫర్ హెల్తీ థీమ్తో ఈనెల 21 వరకు కార్యక్రమం - జిల్లా కేంద్రాల్లో యోగాంధ్రలో పాల్గొన్న మంత్రులు, అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 10:32 PM IST
First Day Yogandhra-2026 Program in Andhra Pradesh : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యోగాంధ్ర-2026 కార్యక్రమం తొలిరోజు ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైంది. యోగా ఫర్ హెల్తీ థీమ్తో ఈనెల 21వరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది. జిల్లా కేంద్రాల్లో తొలిరోజు మంత్రులు, కలెక్టర్లు యోగాంధ్రలో పాల్గొని ఆసనాలు వేశారు. విద్యార్థులు, మహిళలు సైతం ఉత్సాహంగా యోగాంధ్రలో భాగస్వాములయ్యారు.
ఆసనాలు వేసిన విద్యార్థులు, అధికారులు : ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న యోగాంధ్రలో మహిళలు, యువత, విద్యార్థులు, అధికారులు అందరూ భాగస్వాములవుతున్నారు. విజయవాడ BRTS రోడ్డులో పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో యోగాంధ్ర నిర్వహించారు. అలాగే కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం మంగినపూడి బీచ్లో అధికార యంత్రాంగం నిర్వహించిన యోగాంధ్రలో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఆర్టీసీ ఛైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణ పాల్గొన్నారు. యోగాసనాలు వేశారు. సీఎం చంద్రబాబు యోగా పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారని ప్రజలు యోగాను జీవనశైలిలో అంతర్భాగం చేసుకోవాలని నేతలు పిలుపునిచ్చారు.
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం బాలయోగి స్టేడియంలో రైతులు, విద్యార్థులు, అధికారులు యోగాసనాలు వేశారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకులో యోగా గురువుల ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు, అధికారులు ఆసనాలు వేశారు. ఇందులో ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ పాల్గొన్నారు. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి శారీరక దృఢత్వం పెంచుకోవడానికి యోగా ఒక సాధనమని అన్నారు. యోగాంధ్రను ప్రజలు విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
యోగాంధ్రలో కోటి మంది భాగస్వాములు : సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతతకు యోగా దివ్య ఔషధమని నెల్లూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు అన్నారు. నెల్లూరు నెక్లెస్ రోడ్లో యోగాంధ్రలో పాల్గొన్నారు. నంద్యాల పద్మావతి నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి యోగా చేశారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా లేపాక్షి ఆలయ ప్రాంగణంలో జిల్లా స్థాయి యోగా వేడుకలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు సత్యకుమార్ యాదవ్, సవిత పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులతో కలిసి యోగాసనాలు వేశారు. ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సంస్థ గురువులు వేసిన యోగాసనాలు ఆకట్టుకున్నాయి. కోటి మందిని యోగాంధ్రలో భాగస్వాములను చేయడమే లక్ష్యమని మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు.
యోగాతోనే సర్వ మానవాళికి ఆరోగ్య యోగం సిద్ధిస్తుందని కడప జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ నిధి మీనా తెలిపారు. ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి దేవస్థాన ప్రాంగణంలో యోగాంధ్రను ప్రారంభించారు. రాజంపేట సబ్ కలెక్టర్ భావన ఇందులో పాల్గొన్నారు. అధికారులు, యువతీ యువకులు, విద్యార్థులతో కలిసి యోగా చేశారు.
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