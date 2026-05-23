అగ్నిగుండంలా రాష్ట్రం - నిన్న 4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత తగ్గడంతో కాస్త ఊరట

ఏపీలో శుక్రవారం 67 మండలాల్లో 42 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు - నేడు పలు జిల్లాల్లోనూ వడగాలుల తీవ్ర ప్రభావం ఉండొచ్చని అంచనా

Temperature Reduces By 4 Degrees In AP
Published : May 23, 2026 at 9:16 AM IST

Temperature Reduces By 4 Degrees In AP: గత రెండు రోజుల నుంచి రాష్ట్రం అగ్ని గుండంలా మారింది. అయితే శుక్రవారం మాత్రం కాసింత ఊరట కలిగించింది. ఒక్కసారిగా నాలుగు డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రత తగ్గింది. అయినప్పటికీ ఉక్కపోతతో మాత్రం ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకులోనైతే దాదాపు 44.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఇక అనకాపల్లి జిల్లా దేవరాపల్లి, ఎన్టీఆర్ జిల్లా తొర్రగుడిపాడులో 44.7 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. 15 జిల్లాల పరిధిలోని 67 మండలాల్లోని 42 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఎండల తీవ్రతను చూస్తే బుధవారం వరకు ఉండొచ్చని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించింది.

ఈరోజూ అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం: అదే విధంగా కోస్తాంధ్రలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఈరోజు 46-48 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. పోలవరం, కాకినాడ, డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం అనేది ఉండొచ్చని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. అంతేకాకుండా అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో 43-45 డిగ్రీల వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.

మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం: ద్రోణి ప్రభావంతో ఈరోజు కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడినటువంటి తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఈ మేరకు పేర్కొంది.

ఎల్​నినో ప్రభావం: గత 2015, 2023 వ సంవత్సరాల మాదిరి ఈ ఏడాది సైతం ఎల్​నినో ప్రభావం ఉండటం మూలంగా అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. గతం కన్నా రెండు డిగ్రీల అదనంగా వేడి పెరగనుంది. వేడిగాలులు ఎక్కువగా రావడంతో ఉక్కపోత అధికమవుతుంది. వాతావరణంలో తేమ 60 శాతం వరకు పెరిగి, ఉష్ణోగ్రతలు 36-38 డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు ఈ పరిస్థితి మరింత ఎక్కువ తీవ్రతతో కూడి ఉంటుంది.

వాతావరణంలో అనూహ్యమైన మార్పులు: ప్రధానంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా వాతావరణంలో పలు మార్పులు వచ్చి అకాల వర్షాలు కురిస్తే దాని ప్రభావం కొద్ది సమయమే ఉంటుంది. మళ్లీ ఎండ తీవ్రత పెరిగినట్లయితే తేమగాలి వాతావరణంలో మిళితమై ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఎల్​నినో ప్రభావం మూలంగా ఈ సంవత్సరం వర్షాలు తక్కువగానే ఉండే పరిస్థితులుండటం గమనార్హం.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్యన అత్యవసరమైతేనే గానీ బయటకు వెళ్లకపోవడం ఉత్తమం. ఎండదెబ్బ తగిలినా నిస్సత్తువ అనిపించినా కొన్ని రోజుల తర్వాత దాని ప్రభావం శ్వాసకోశ, మూత్రపిండాల సమస్యతో బయటపడే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఈ అధిక ఉష్ణోగ్రతల వేళ తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉందని సూచిస్తున్నారు.

